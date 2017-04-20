Вечеринка на Уолл-стрит: американская экономика требует войны?

Новая мировая война могла бы стать спасением для американской экономики. Списать все долги, заодно отправив кредиторов США на самое дно, если повезет. И я не шучу… Геополитическая напряженность в мире растет и воинственные заявления Дональда Трампа наводят на мысли, что именно такой исход ему кажется благоприятным.

Война… Какие плюсы от ее начала могли бы получить в Вашингтоне?

Колоссальный спрос на сырье и все ключевые товары: военную технику, корабли, боеприпасы, самолеты и автомобили, металлургическую продукцию и продукцию химической промышленности, энергоносители и продовольствие. Безработица в стране сойдет на нет, а бизнесмены станут подсчитывать прибыль. Точнее, сверхприбыль, подтверждая опять же тот факт, что в основе любой полномасштабной войны лежит экономика.

Вторая мировая война ведь помогла Америке занять лидирующее положение в мире, превратить страну в процветающее государство, избавиться от последствий Великой депрессии. Почему бы и не повторить сей «дивный опыт», оставив позади сланцевую историю, огромные долги и внешнеполитические просчеты? Во всяком случае, эти мысли постоянно витают в воздухе, правда, оформление имеют иное: сдержать агрессию, причем уже неважно кого, главное, сдержать и заработать на этом.

Бюджетные инициативы Трампа, направленные на увеличение оборонных расходов на 52 млн. долларов, выделение средств на борьбу с ИГИЛ, строительство кораблей для ВМФ США и закупку истребителей F-35 компании Lockheed Martin, укрепление ядерного потенциала США, наводят на определенные мысли: стимулировать американскую экономику могут начать за счет войны с крупной иностранной державой. Гулять, так гулять!

Американский экономист Мартин Армстронг, специалист по экономическим и политическим циклам, уже назвал войну результатом плохой экономики. Пока лишь неизвестно, кто попадет под «горячую руку» Вашингтона: Китай. Россия, Иран или КНДР? Может, Япония, перед которой США имеет наибольший долг? Не все генералы поддержат подобную инициативу, но что значит мнение меньшинства, когда на кону будут стоять большие деньги?

Кто-нибудь может напомнить Трампу, что из Второй мировой войны США вышли с беспрецедентным экономическим потенциалом. Европейская экономика была разрушена, СССР лежал в руинах, а промышленность США находилась на пике активности. Кроме того, президент Рузвельт обладал на тот момент чрезвычайными полномочиями, которые позволили направить ресурсы страны на развитие реального сектора экономики и прежде всего промышленности. В мирное время у него такого шанса бы не было.

Ну, и если кому интересно, вот здесь можно просмотреть счетчик внешнего долга США: http://webdiscover.ru/v/22301

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