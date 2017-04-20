Русский нуль

Щедро разрекламированный российский «демографический бум» выдохся за каких-то два-три года. Власти потеряли интерес к повышению рождаемости и снижению смертности населения, а специалисты перестали маскировать, что Россию ждёт отрицательный естественный прирост на долгие годы. И даже мигранты из Средней Азии и Закавказья не исправят ситуацию, как раньше.

Беби-пшик

В декабре 2012 г. в Послании Федеральному собранию президент Путин заявил, что «нормой в России всё-таки должна стать семья с тремя детьми». Словно исполняя высочайший наказ, в 2013 г. впервые после распада СССР страна показала «плюс» в разнице рождений и смертей. Позитивные изменения были отмечены в 43 субъектах Федерации, а количество граждан увеличилось на 24 тыс. человек без учёта приезжих. Для специалистов это что-то вроде статистической погрешности, ведь в 1976-м, например, страна прирастала на 984 тысячи. Но тут не было конца потоку дифирамбов в адрес мудрого руководства страны, при котором средняя продолжительность жизни увеличилась с 65 до 71 года. Рост рождаемости ставился в прямую зависимость от выплат материнского капитала, совершенно «забывался» общий рост доходов населения.

– Программа материнского капитала принесла скорее пропагандистский навар, чем демографический. Рождаемость у нас сравнима с европейскими странами: ниже, чем во Франции, но выше, чем в Германии, – говорит директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. – Зато смертность всё ещё очень высока. Ведь продолжительность жизни у нас повышается после того, как она рухнула до дна. Реально мы только смогли достичь показателей, которые были в СССР в 1960-е. Тогда было время борьбы с инфекционными заболеваниями, и мы шли в русле мировых тенденций. Потом в развитых странах на первый план вышла смертность от сердечно-сосудистых, и здесь мы безнадёжно отстали. Сегодня ставим цель, чтобы россиянин жил в среднем не менее 74–75 лет. Но в Японии живут более 80 лет, а мы уступаем даже Мексике. Но самое главное, что сейчас на подходе малочисленное поколение родителей, появившихся в 1990-е, а поколение послевоенного беби-бума, наоборот, вышло на пенсию. Удержать естественный прирост в этих условиях невозможно.

В прошлом году родившихся и умерших оказалось поровну – по 12,9 на тысячу человек населения. Если сравнивать с 2015 г., то тогда родилось 13,3 младенца, а ушло из жизни 13,1 россиянина. Как ни дико на первый взгляд считать людей дробями, естественный прирост составлял 0,2 человека на тысячу жителей страны. Сегодняшний нуль скрашен миграционным приростом, который составил почти 262 тыс. человек. Однако суммарный коэффициент рождаемости в России составлял 1,777 ребёнка на одну женщину, что почти на 15% ниже уровня простого воспроизводства в 2,1 ребёнка.

Этот самый уровень воспроизводства всё же был достигнут в сельской местности – 2,11 ребёнка (в городах – 1,68). Но сегодня он снижается на глазах по мере повального закрытия в провинции больниц, роддомов и фельдшерско-акушерских пунктов («АН» подробно рассказывали об этом в №2 за 2017 г.). Оптимизация пока ещё не сбила рождаемость в национальных республиках (на Кавказе, Алтае, в Якутии, Бурятии, Туве) с традициями многодетных семей, но подкосила, например, Нечерноземье. В 2015 г. отрицательный естественный прирост наблюдался в Псковской (–7,2 %), Тульской (–6,6 %), Тверской (–6,5 %), Тамбовской (–6,3 %), Смоленской (–5,8 %), Новгородской (–5,6 %) областях. Это при общем росте населения в России. И всё логично: оставшись без социальной инфраструктуры, молодёжь уезжает в большие города, где рожать долгое время не позволяет необходимость крутиться и зарабатывать.

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Минздрав оправдывается: в 2016 г. снизилась младенческая смертность – с 6,5 на 1 тыс. человек до 6,0. Однако число подростков сократилось на 40% за последние 15 лет. Россия обречена стареть: доля людей за 65 лет сегодня составляет 13,7%, а по международным стандартам население считается старым, если пожилых более 7%.

Что на популистской теме «русского миллиарда» не удастся попиариться, осознали и власти. Вон в Норвегии на каждую женщину приходится 1,8 ребёнка – очень высокий для Европы показатель. А ведь скандинавы создали для рожениц условия, на которые Россия всегда пожалеет средств. Мать может выбрать: получать в течение 42 недель после рождения малыша полное возмещение зарплаты или 80% от оклада, но на протяжении года. В декрет на полную ставку может уйти и отец. В России же пособие отца составляет 40% от заработка, но общая сумма не может превышать 23 тыс. рублей. Правом уйти в отпуск по уходу за ребёнком пользуются менее 1% российских мужчин.

Пошли на убыль

Что в России долгие годы будет отрицательный прирост населения, более-менее согласны все исследователи. Вопрос: каковы будут последствия? Даже Росстат опасается, что в 2016–2031 гг. ежегодная убыль может вырасти до 450 тыс. человек в год. А есть и вовсе апокалиптические подсчёты.

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, если к 2035 г. процент многодетных семей, где 3–4 ребёнка, не достигнет половины (сейчас их всего 7%), то в России после 2060 г. останется 80 млн человек. Ему вторит профессор МГУ Анатолий Антонов: мол, без возрождения многодетной семьи к 2050 г. в России будут жить лишь 70 млн жителей. При такой численности начнутся распад страны и обособление национальных автономий. С Антоновым солидарен и научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов: в 2025–2030 гг. Россию ждёт демографический провал, а при численности населения меньше 80 млн Россия не сможет сохраниться в нынешних границах. Ещё Белобородов уверен, что 85–90% убыли будет приходиться на русских, доля которых в населении страны к 2050 г. будет составлять меньше половины. С другой стороны, всё это возможно, при сохранении нынешних тенденций. А они постоянно меняются. Депопуляция после войны выглядела ещё более угрожающей – ничего, обошлось. Другое дело, что уроки прошлого ничему не учат нынешнюю власть. Если, конечно, не сказать, что власти наплевать на отдалённое будущее.

Один из главных уроков в том, что сегодняшний демографический провал вырос из сверхсмертности 1990-х. Из-за развала здравоохранения в разы увеличилась смертность от диабета, инфарктов, даже гриппа. По одной из оценок, постсоветское десятилетие принесло около 7 млн досрочных смертей, не произошло 12 млн ожидаемых рождений. Когда-нибудь специалисты подсчитают, сколько ранних смертей и неродившихся младенцев принесла сегодняшняя оптимизация. Не удивлюсь, если цифры окажутся сопоставимыми. Это при том, что стране вполне по силам содержать и развивать здравоохранение. Во-первых, это уже не постсоветский колосс, во многих регионах число больниц и врачей сократилось в 2–4 раза. Во-вторых, ВВП страны в постоянных ценах вырос в 1996–2015 гг. с 23 до 42 трлн рублей. Однако правительство не прилагает никаких видимых усилий, чтобы остановить дальнейшую оптимизацию. Единственной мерой по повышению рождаемости, которую смогла произвести на свет Госдума, стали не предоставление молодым семьям льготного жилья и не повышение пособий матерям, а маргинальная попытка запретить аборты. Нет сомнений, что и демографическая динамика будет под стать.