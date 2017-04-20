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Российской экономике подпилили обе ноги

15:09. 20 апреля 2017 Просмотров - 332 3 коммент. Опубликовал:

Денег на беззаботное существование нашей стране хватит только до 2018 года.

Российской экономике подпилили обе ноги
 

Дмитрий Анатольевич Медведев ценен тем, что говорит прямо из головы. Что думает, то и говорит.

То скажет, что Российская Федерация — это молодое постколониальное государство возрастом аж 23 годика, чем вгонит в ступор всех мало-мальски образованных граждан, уверенных в 1000-летней русской государственности «от Рюрика». То просто проспит какое-нибудь важное совещание, тем самым невольно показывая нам его «ценность».

На днях премьер-министр без обиняков объяснил всем, почему так плохо обстоят дела с отечественной экономикой:

- Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете правительства), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза — вы это все забыли?

До кризиса 2008 года один единоросс объяснял мне успехи «жирных нулевых» чудовищным профессионализмом правительства РФ и крайне успешным «сбором налогов». После 2008 года оптимист куда-то исчез. В 2010—2013 годах в ЖЖ по блогам бегал юзер pivovaroffs, который искренне удивлялся: ну как при доле в ВВП страны в 18−20% ТЭК может играть ключевую роль? Падение 2008−2009 годов было весьма краткосрочным, длилось полтора квартала и большинство сетевых «хомячков» затем все благополучно позабыло.

В последние пару лет вышеупомянутый блогер стал писать заметно меньше, а потом и вовсе «выпилился» из ЖЖ. Сейчас его блог захвачен какими-то хохлами (кстати, у «небратьев» эта любимая стратегия в ЖЖ).

 

Медведев лишний раз напомнил, что все т.н. «экономическое благополучие» «нулевых» зиждилось на двух факторах, не имеющих никакого отношения к талантам гениальных российских приказчиков. Это кредиты от западных банков, которые сейчас либо перекрыты, либо затруднены. И, правильно, цены на нефть. К ценам на нефть привязаны цены на газ, а также в немалой степени на эту динамику ориентируются рыночные цены на металлы (на рынках сбыта, разумеется).

И если в 2013 году экспорт из РФ составил 532 млрд долларов (положительное сальдо — 215 млрд долларов), то в 2016 году он оказался лишь на уровне 285 млрд долларов (положительное сальдо — 90 млрд долларов). И при этом страна напрягает все свои силы, чтобы физически вывезти побольше ресурсов на экспорт:

Наша страна в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов. То же самое было характерно и для экспорта других сырьевых товаров — в физическом выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хотя уже в первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров.

Это не считая мер по т.н. «импортозамещению» в РФ. Теперь основной вопрос — а как долго будут евразийские гении стоять с двумя подпиленными костылями? Запасов «бабла» однозначно хватит на 2018 год, плюс правительственные либералы начали сокращать расходы, но… Об этом поговорим чуть попозже.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/170782/

 

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3 коммент.»

  • 187 163
    Мефодий 20 апреля 2017 в 15:30 Ссылка Пометить
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    когда во власти сидят хапуги под руководством дебила,денег в стране никогда не будет.

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  • 213 193
    александр 20 апреля 2017 в 17:10 Ссылка Пометить
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    Откуда им взяться если хапуги все время только и заняты хапаньем. Иногда дебилу на замки и яхты подбрасывают. А на работу времени у них не хватает. И сами же удивляются бедности населения. А от подоходного налога освободили олигархов(Ротенберг, Тимченко, Усманов) и депутатов, у каких за границей по три дома, попавших под западные санкции. А для народа все больше придумывают поборов. Какое же скотство вместо Ротенбергов с несчастных, которые на 15000р живут, три шкуры драть. А ведь у тех троих доход больше чем у нескольких областей вместе взятых.

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  • 1061 889
    Сергей 20 апреля 2017 в 17:19 Ссылка Пометить
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    Я вообще Медведева не слушаю, только нервы портить…. Я заранее знаю, что ничего умного и нового он не скажет, сам себя будет нахваливать и сетовать на неблагоприятную коньюнктуру и на то, что заграница не хочет ему такому хорошему помогать.

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