Назад, в подвалы

Государственная Дума продолжает придумывать новведения для интернета с такой скоростью, что эксперты и наблюдатели уже даже не успевают на них реагировать. С открытыми ртами стоят эксперты и наблюдатели, глядя на законодательный фейерверк, и единственное, что иногда слетает с их уст — это: «ни в одной стране мира подобное было бы невозможно».

Ну, иногда так действительно кажется. Читаешь, например, про решение суда, обязывающее интернет-компании передавать властям по внесудебному запросу пользвательские данные, даже если они находятся на серверах, расположенных за рубежом — и ужасаешься. А потом смотришь — а суд-то в Нью-Йорке. И по иску к компании Microsoft. И теперь никто не имеет права отказать спецслужбам США в требовании предоставить любые пользовательские данные, в какой бы юрисдикции они ни были бы получены и сохранены.

Или вот, скажем, инициатива о том, что на сайте для взрослых теперь можно будет зарегистрироваться, только подтвердив свой совершеннолетний возраст путем, внимание, предоставления отсканированного изображения паспорта. А те сайты, которые откажутся вводить у себя такую хлопотную систему, будут заблокированы. Даже если это иностранные сайты, которым до британского паспорта дела нет. Да, вы не ослышались — до британского. Потому что эта система изобретена в Великобритании для борьбы информацией, которая, как это принято говорить у нас, способна принести вред.

Великобритания вообще по подобным инициативам даст фору кому угодно. Депутат Елена Мизулина еще только думает о том, чтобы криминализировать хранение детской порнографии без цели распространения — а премьер-министр Дэвид Кэмерон уже выступает с инициативой приравнять поиск в интернете любых материалов педофильской направленности к поиску материалов об организации террористических актов. Понимаете? Речь идет не о терроризме как таковом, и даже не о террористических намерениях. Речь идет даже не о хранении материалов! Речь идет о поиске в интернете. Вот, например, известная активистка Анна Левченко, придумавшая технологию поиска и выведения на чистую воду педофильских сообществ в социальных сетях и на закрытых форумах подпала бы под такое законодательство и считалась бы террористкой. Она же ищет? А это нельзя.

Всё это, конечно, не говорит о том, что не надо критически оценивать то, что генерируют депутаты Государственной Думы без всяких консультаций с представителями интернет-индустрии.



Но это лишний раз говорит нам о том, что парламентский законодательный процесс как таковой — вещь крайне несовершенная даже в колыбели европейской демократии.

Источник: nnm.me