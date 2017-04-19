Ленин никогда не был ничьим шпионом

В апреле 1917 г. на сцену выходят главные действующие лица. Были ли Ленин и большевики агентами Германии или других сил? Как они попали в Россию?

Владимир Ленин.

Кого вёз пломбированный вагон?

«Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу высказать надежду, что молодёжь будет иметь счастье не только бороться, но и победить» — эти слова Владимир Ленин произнёс 22 января 1917 г. в Цюрихе. В тот момент ему казалось, что революционное движение почти раздавлено.Это один из тех редчайших случаев, когда чутьё изменило вождю мировой революции. Буквально через пару месяцев события в России понеслись вскачь. И, что самое обидное, без него.

Швейцарская решётка

Состояние, в котором находился тогда Ленин, очень точно описала Надежда Крупская: «Вспомнился мне сторож зоопарка и его слова, что все звери рано или поздно привыкают к клетке. И только белый волк с русского Севера — никогда. День и ночь он бьётся о железные прутья решётки». Такой решёткой была для Ленина эмиграция.

Идёт Первая мировая. Швейцария со всех сторон окружена воюющими государствами. Товарищ Ленина Григорий Зиновьев заносит в дневник: «Вначале мы как-то не отдавали себе в этом отчёта. Но уже через несколько часов стало ясно, что мы сидим за семью замками. Рванулись в одну сторону, в другую, послали ряд телеграмм — ясно: не вырваться».

Ленин, Туре Нерман и Карл Линдхаген. Стокгольм. 1917 год.

Ленин не намерен упускать ни единого, даже самого фантастического шанса. Он яростно ищет варианты, начиная с тех, которые кажутся наиболее реальными. Самым подходящим признаётся фокус со взятыми напрокат документами гражданина нейтральной державы. Ленин пишет своему соратнику Якову Ганецкомув Стокгольм: «Найдите двух шведов, похожих на меня и Григория (Зиновьева). Мы не знаем шведского языка, поэтому они должны быть глухонемые. Посылаю наши фотографии…»

План неплох, но есть закавыка. Вдруг при досмотре попросят что-нибудь написать? Симулировать сверх всего ещё и слепоту — перебор. Следующий вариант — побег с переодеванием и гримом. Ленин пишет другому соратнику, Вячеславу Карпинскому: «Возьмите на своё имя бумаги на проезд во Францию и Англию, и я поеду по ним в Россию. Я могу надеть парик и явлюсь в консульство уже в парике. Вы на это время должны запрятаться архисерьёзно в горах».

План бракуют — круг эми­грантов узок, и все под колпаком у полиции.

Ленин готов был рискнуть не только свободой, но и головой, о чём говорит совсем уж отчаянный шаг. Ищут авиатора, который смог бы осуществить перелёт через немецкий и авст­рийский фронт на территорию России. Надежда Крупская записывает: «Можно полететь на аэроплане, не беда, что могут подстрелить…» Здесь останавливает лишь цена вопроса.Вариант официально оформ­ленного путешествия через Германию признавали самым паршивым: «Владимир Ильич отдавал себе отчёт в том, какой вой поднимут буржуазия и её подпевалы, как они будут пытаться использовать проезд большевиков через Германию, чтобы ввести массы в заблуждение». Вой этот не затихает до сих пор.

Качество «пломбы»

Словосочетание «пломбированный вагон» гарантирует шквал эмоций. Многим представляется сейф на колёсах, куда подсадили кровожадных садистов. В общем, операция германских спецслужб, направленная на подрыв России. Небось ещё и кормили их в пути, и всячески ублажали, и денег богато отсыпали. Потому что ради чего ещё пломбировать вагон, как не ради сохранности денег?

Крайне редко вспоминают о том, что так возят не только казну, но и неприятные грузы. Весь смысл пломбировки в том и заключался — ни в коем случае не допустить, чтобы кто-нибудь из большевиков гулял по Германии без визы. Для того и сопровождающие немецкие офицеры — это не почётный эскорт, а скорее конвой.

Насчёт «кормили в пути» — с этим тоже проблема. Зафиксировано три случая, когда революционерам что-то перепало в Германии. Первый раз — на самой границе. Вот как об этом вспоминала Елена Усиевич: «Подали свиные отбивные с картофельным салатом. Но мы знали, как голодает немецкий народ, и совали тарелки обратно». Второй раз — во Франк­фурте, когда, как вспоминал Карл Радек,«к нам ворвались германские солдаты, услыхавшие о том, что проезжают русские революционеры, стоящие за мир. Всякий из них держал в обеих руках по кувшину пива…» Солдат сразу выставили вон. В Берлине же, согласно показаниям одного из офицеров, военврача Вильгельма Бюрига, «русским было предоставлено молоко для детей. От ужина они отказались, прося лишь кипятка для чаю».

Комфорт и прочее — под большим вопросом. Вагон с единственным туалетом, который приходилось делить между курящими и некурящими. Нехватка спальных мест — все мужчины, в том числе и Ленин, спали по очереди.

Бумеранг в Германию

Особых надежд на то, что большевики смогут хоть как-то повлиять на ход событий в России, не было ни у кого. Ленин выглядел откровенным маргиналом и клоуном. Вот портрет «страшных революционеров» глазами самих немцев: «Голодранцы в оборванных костюмах, все пожитки которых можно было увязать в головной платок. Кучка фанатиков, стремящихся осчастливить мир и лишённых всякого чувства действительности».

Иллюзий нет даже у его европейских единомышленников. Фридрих Платтен, тот, кто организовал проезд в «пломбированном вагоне», оценивал шансы большевиков так: «Как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов Древнего Рима, выходивших на арену навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей веры в победу».

Кое-какие планы насчёт «подрывной деятельности» большевиков были только у заместителя начальника германского Генштаба Эриха фон Людендорфа: «Я часто мечтал об этой революции, которая должна облегчить тяготы нашей войны. Когда мечта моя исполнилась, с меня спала очень большая тяжесть». Впечатляет. Но только если не знать продолжения: «Однако я и предположить не мог, что она станет могилой нашего могущества».А ларчик просто открывался. Русский успех большевиков запустил похожие процессы по всей Европе. Первой пала Германия. 9 ноября 1918 г. немецкие социалисты устроили свою революцию. Кайзер бежал, а через два дня Германия капитулировала. Если немцы и хотели сокрушить Россию, запустив туда «вирус Ленина в пломбированном вагоне», то в результате добились точно того же и для себя.

Подписи Ленина и других эмигрантов под условиями проезда через Германию.

Документ

«Подтверждаю,

Что мне были сообщены условия, выработанные Платтеном и германским посольством. Что подчиняюсь распоряжениям, установленным руководителем поездки Платтеном. Что я извещён о сообщении «Пти Паризьен», согласно которому русское Временное правительство грозит привлечь по обвинению в государственной измене тех русских подданных, кто проедет через Германию. Что всю политическую ответственность за мою поезд­ку я принимаю исключительно на себя. Что Платтеном мне гарантирована поездка только до Стокгольма. Берн — Цюрих

9 апреля 1917 г.

Ленин, Фрау Ленин (Н. Крупская. — Ред.), Георгий Сафаров, Валентина Сафарова-Мартошкина, Григорий Усиевич, Елена Кон (Е. Усиевич. — Ред.), Инесса Арманд, Николай Бойцов, Ф. Гребельская, А. Константинович, Е. Мирингоф, М. Мирингоф, А. Сковно, Г. Зиновьев (Радомыльский), З. Радомыльская (с сыном), Д. Слюсарев, Б. Ельчанинов, Г. Брильянт (Сокольников Г. Я.), М. Харитонов, Д. Розенблюм, А. Абрамович, С. Шейнесон, М. Цхакая, М. Гоберман, А. Линде, М. Айзенбунд, Поговская Б. (с сыном), Приневский (Карл Радек), Д. Сулиашвили, С. Равич, Рубаков (Андерс), Егоров (Эрих)»

По поводу списка персон, поставивших свои подписи под этой «подпиской участников проезда через Германию», в исторической литературе есть разные точки зрения. В конце концов было достигнуто согласие, что документ подлинный. Что касается количества пассажиров, то, тщательно проанализировав, сошлись на 33.

«Троянский конь» Запада?

Иностранные державы использовали Ленина для разрушения России, убеждён писатель Николай Стариков:

— Германия дала добро на проезд «Ленина и Ко» через свою территорию только со второго раза. Будь он «немецким шпионом», заминки бы не возникло. Затея с поездкой в Россию была бы крайне рискованной, не будь у революционеров гарантий, что Временное правительство их не арестует. А оно и не думало арестовывать — наоборот, оплатило Ленину со товарищи билеты от Стокгольма и встретило на Финляндском вокзале с почётным караулом! Оно не схватило Ленина даже после того, как вождь большевиков призвал к социалистической революции!

Кто же мог гарантировать Ильичу безопасную дорогу и тёплый приём на родине? Только Антанта, которой было подконтрольно Временное правительство. Именно страны Антанты, судя по всему, согласовали с Берлином эту поездку в пломбированном вагоне. Цель Великобритании и Франции была простой: вызвать революцию в России и, словно искрами от горящей головешки, поджечь Германию. Организация смуты в государстве-конкуренте — наиболее дешёвый и лёгкий способ его устранения. Антанта стояла за февральским переворотом. Но, чтобы довести революционный процесс до конца, до полного краха России, в этот котёл надо было подбросить свежие ленинские дрожжи. Так и получилось. И Российская империя, и кайзеровская Германия были уничтожены в результате войны и «импорта» революции.Правда, Антанта торжествовала недолго. В итоге Ленин перехитрил тех, кто привёз его в Петроград. Он не просто разрушил старую Россию — он начал строить новую, ещё более сильную и опасную для Запада. Ленин использовал тех, кто использовал его. И делал это не для пополнения своего швейцарского счёта (как поступают сегодня, например, продажные украинские политики), а для того, чтобы начать великий социальный эксперимент. Вот почему Ленин не был ни немецким, ни английским шпионом. Шпион действует в одной стране по заданию и в интересах другой. Ленин же действовал в своих интересах и в интересах своей страны — так, как он их понимал…

В этом доме в Цюрихе Ленин жил с 21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 года. Надпись на доске гласит: «Вождь русской революции»

Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год.

Ленин едет в Россию

9 апреля, Цюрих, Швейцария

В поезде разместились 32 че­ловека, включая детей. Ленин прошёл по вагонам и обнаружил «зайца». Им оказался Оскар Блюм — меньшевик, подозреваемый в сотрудничестве с царской охранкой. Очевидцы вспоминали: «Ленин схватил этого человека, успевшего пробраться в вагон, за воротник и силой вышвырнул нахала обратно на перрон».

9 апреля, Готтмадинген, Германия

На станции Тайнген швейцарские таможенники изъяли «излишки продуктов питания» — сахар и шоколад для детей. Немцы предоставили вагон категории «микст» — III и II класс. 3 из 4 дверей вагона опломбировали: «Опасались, что мы вступим в сношения с немецкими единомышленниками». Открытая дверь оставалась для двух офицеров сопровождения.

12 апреля, Засниц, Германия

Пункт пересадки из поезда на морской паром «Королева Виктория». Путешествующим предложили отдых в отеле и ужин, но Ленин ответил категорическим отказом, чтобы не ступать на немецкую землю. Только когда вагон вкатили в трюм, все вышли на палубу: это была уже шведская территория. В этот самый момент германский кайзер Вильгельм II получает первую информацию о путешествии русских революционеров через его страну.

12 апреля, Треллеборг, Швеция

О том, как революционеров встретила Швеция, рассказывает попутчик Ленина Карл Радек: «В Треллеборге мы произвели потрясающее впечатление. Ганецкийзаказал для всех нас ужин. Наша голытьба, которая в Швейцарии привыкла считать селёдку обедом, увидев громадный стол, заставленный бесконечным количеством закусок, набросилась, как саранча, и вычистила всё до конца. Владимир Ильич ничего не ел. Он выматывал душу из Ганецкого, пытаясь от него узнать про русскую революцию всё».

Ганецкий (крайний слева) и Радек (рядом с ним) с группой шведских социал-демократов. Стокгольм, май 1917 год.

13 апреля, Стокгольм, Швеция

В столице Швеции Ленина осаждают журналисты. Вот фрагмент его интервью газете «Politiken»: «Самое важное — чтобы мы прибыли в Россию как можно скорее. Дорог каждый день». Тем не менее он находит время для похода в универсальный магазин PUB. Здесь покупает свою знаменитую кепку — до этого вождь пролетариата носил шляпы и котелки.

16 апреля, Петроград, Россия

Ещё до отъезда из Швейцарии во французской газете «Petit Parisien» появилось предупреждение министра Временного правительства Павла Милюкова:«Эмигранты, возвращающиеся через Германию, будут объявлены изменниками и преданы суду». Однако на Финляндском вокзале Ленина встречал почётный караул. На лозунгах слова: «Привет Ленину!» «Его подхватили на руки и понесли. Броневик стоял далеко. И, пока Ильича несли к нему, возгласы «Ура!» перекатывались по площади», — вспоминали очевидцы.

15 апреля, Торнео, Финляндия

В Россию Ленин въезжает «на коне» — несколько санных упряжек везут революционеров через границу. Но Родина приготовила им неприятный сюрприз. Вспоминает участник путешествия Ольга Равич: «На самой границе — английские офицеры. Делается совсем не по себе. «Союзники, значит, распоряжаются», — роняет кто-то. Осмотр вещей, обыскивание, раздевание догола приводят всех в уныние». Однако даже при таком досмотре никакого «германского золота», провезённого в «пломбированном вагоне», не обнаружено.