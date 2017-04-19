Ленин никогда не был ничьим шпионом
В год столетия революционных событий в России ещё раз хочется остановиться на нескольких фактах из 1917 года.
— Ленин никогда не был ничьим шпионом. Он использовал помощь внешних сил, желающих ослабления России. Они использовали большевиков, глава большевиков — их.
— Делал это Ленин не ради денег, не ради красивой жизни, а ради получения возможности воплотить в жизнь ИДЕЮ. Ему власть была нужна не сама по себе, а именно как средство начать великий социальный эксперимент.
— О проезде в «пломбированном вагоне» Ленин писал ещё в 1917 году, никто не делал из этого никакого секрета в советское время. Всю информацию об этом можно найти в … собрании сочинений Ильича.
— «Пломбированных» вагонов было три. То есть несколько сотен революционеров разных мастей (большевики, меньшевики, эсеры, бундовцы) проехали в Россию в несколько приемов за несколько недель. Ленин с товарищами ехал в первом из них. Почему только Ленина обвиняют в работе на Германию? Потому, что он взял власть и победил и обвинения эти уже есть плод более поздней борьбы внешних сил против нашей страны. Суть её такова: всегда поддерживать тех, кто против центральной власти и всегда бороться именно против нее.
— Любопытно, что на границе России и Швеции, которая тогда проходила в Финляндии, русскими пограничниками командуют … английские офицеры. Это март-апрель 1917 года. То есть примерно через месяц с небольшим после госпереворота февраля 1917 года, который был организован и поддержан Антантой. Вопрос: это что за «нововведения» такие, когда границу суверенной России «охраняют» англичане? При царе такого не было и быть не могло.
— Стоит обратить внимание и на фигуру Фридриха Платтена, который смог организовать проезд большевиков через Германию. Ведь сначала Ленину немцы отказали! Потом появился Платтен и взялся «все уладить». И уладил. Это никакой не «швейцарский социал-демократ», а эмигрант из России, «борец за свободу» из тогдашней российской Латвии. Мое мнение таково: Платтен был агентом британской разведки и выйдя на контакт с немцами и смог «уладить дело». (подробно об этом в моей книге «1917. Разгадка «русской» революции»
— Деньги на поездку дал ещё один весьма мутный персонаж из той же «колоды» — Ганецкий (Фюрстенберг), который ждал Ленина в Стокгольме и очень беспокоился, почему «пломбированный вагон» задержался в Германии, в результате чего революционеры опоздали на паром. Ленин и товарищи плыли следующим паромом, а Ильич получил телеграмму от Ганецкого. Поначалу он даже не признавался, кто есть «господин Ульянов», думая, что вместо телеграммы его на пароме арестуют.
— Почитайте биографии Платтена и Ганецкого. Посмотрите, чем они занимались сразу после взятия власти большевиками, какие посты занимали. Крайне показательно. Оба эти представителя мировых банкиров при Ленине, будут репрессированы в конце 30-х годов. Оба будут реабилитированы Хрущевым. Оба – «невинные жертвы сталинских репрессий»…
А сейчас предлагаю вашему вниманию материал из «АиФ», в котором меня попросили прокомментировать проезд Владимира Ильича и его соратников в Россию через Германию из Швейцарии.
Источник: http://www.aif.ru/
Вагон немецкий, кепка шведская, идеи свои: был ли Ленин иностранным агентом
В апреле 1917 г. на сцену выходят главные действующие лица. Были ли Ленин и большевики агентами Германии или других сил? Как они попали в Россию?
Кого вёз пломбированный вагон?
«Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу высказать надежду, что молодёжь будет иметь счастье не только бороться, но и победить» — эти слова Владимир Ленин произнёс 22 января 1917 г. в Цюрихе. В тот момент ему казалось, что революционное движение почти раздавлено.Это один из тех редчайших случаев, когда чутьё изменило вождю мировой революции. Буквально через пару месяцев события в России понеслись вскачь. И, что самое обидное, без него.
Швейцарская решётка
Состояние, в котором находился тогда Ленин, очень точно описала Надежда Крупская: «Вспомнился мне сторож зоопарка и его слова, что все звери рано или поздно привыкают к клетке. И только белый волк с русского Севера — никогда. День и ночь он бьётся о железные прутья решётки». Такой решёткой была для Ленина эмиграция.
Идёт Первая мировая. Швейцария со всех сторон окружена воюющими государствами. Товарищ Ленина Григорий Зиновьев заносит в дневник: «Вначале мы как-то не отдавали себе в этом отчёта. Но уже через несколько часов стало ясно, что мы сидим за семью замками. Рванулись в одну сторону, в другую, послали ряд телеграмм — ясно: не вырваться».
Ленин, Туре Нерман и Карл Линдхаген. Стокгольм. 1917 год.
Ленин не намерен упускать ни единого, даже самого фантастического шанса. Он яростно ищет варианты, начиная с тех, которые кажутся наиболее реальными. Самым подходящим признаётся фокус со взятыми напрокат документами гражданина нейтральной державы. Ленин пишет своему соратнику Якову Ганецкомув Стокгольм: «Найдите двух шведов, похожих на меня и Григория (Зиновьева). Мы не знаем шведского языка, поэтому они должны быть глухонемые. Посылаю наши фотографии…»
План неплох, но есть закавыка. Вдруг при досмотре попросят что-нибудь написать? Симулировать сверх всего ещё и слепоту — перебор. Следующий вариант — побег с переодеванием и гримом. Ленин пишет другому соратнику, Вячеславу Карпинскому: «Возьмите на своё имя бумаги на проезд во Францию и Англию, и я поеду по ним в Россию. Я могу надеть парик и явлюсь в консульство уже в парике. Вы на это время должны запрятаться архисерьёзно в горах».
План бракуют — круг эмигрантов узок, и все под колпаком у полиции.
Ленин готов был рискнуть не только свободой, но и головой, о чём говорит совсем уж отчаянный шаг. Ищут авиатора, который смог бы осуществить перелёт через немецкий и австрийский фронт на территорию России. Надежда Крупская записывает: «Можно полететь на аэроплане, не беда, что могут подстрелить…» Здесь останавливает лишь цена вопроса.Вариант официально оформленного путешествия через Германию признавали самым паршивым: «Владимир Ильич отдавал себе отчёт в том, какой вой поднимут буржуазия и её подпевалы, как они будут пытаться использовать проезд большевиков через Германию, чтобы ввести массы в заблуждение». Вой этот не затихает до сих пор.
Качество «пломбы»
Словосочетание «пломбированный вагон» гарантирует шквал эмоций. Многим представляется сейф на колёсах, куда подсадили кровожадных садистов. В общем, операция германских спецслужб, направленная на подрыв России. Небось ещё и кормили их в пути, и всячески ублажали, и денег богато отсыпали. Потому что ради чего ещё пломбировать вагон, как не ради сохранности денег?
Крайне редко вспоминают о том, что так возят не только казну, но и неприятные грузы. Весь смысл пломбировки в том и заключался — ни в коем случае не допустить, чтобы кто-нибудь из большевиков гулял по Германии без визы. Для того и сопровождающие немецкие офицеры — это не почётный эскорт, а скорее конвой.
Насчёт «кормили в пути» — с этим тоже проблема. Зафиксировано три случая, когда революционерам что-то перепало в Германии. Первый раз — на самой границе. Вот как об этом вспоминала Елена Усиевич: «Подали свиные отбивные с картофельным салатом. Но мы знали, как голодает немецкий народ, и совали тарелки обратно». Второй раз — во Франкфурте, когда, как вспоминал Карл Радек,«к нам ворвались германские солдаты, услыхавшие о том, что проезжают русские революционеры, стоящие за мир. Всякий из них держал в обеих руках по кувшину пива…» Солдат сразу выставили вон. В Берлине же, согласно показаниям одного из офицеров, военврача Вильгельма Бюрига, «русским было предоставлено молоко для детей. От ужина они отказались, прося лишь кипятка для чаю».
Комфорт и прочее — под большим вопросом. Вагон с единственным туалетом, который приходилось делить между курящими и некурящими. Нехватка спальных мест — все мужчины, в том числе и Ленин, спали по очереди.
Бумеранг в Германию
Особых надежд на то, что большевики смогут хоть как-то повлиять на ход событий в России, не было ни у кого. Ленин выглядел откровенным маргиналом и клоуном. Вот портрет «страшных революционеров» глазами самих немцев: «Голодранцы в оборванных костюмах, все пожитки которых можно было увязать в головной платок. Кучка фанатиков, стремящихся осчастливить мир и лишённых всякого чувства действительности».
Иллюзий нет даже у его европейских единомышленников. Фридрих Платтен, тот, кто организовал проезд в «пломбированном вагоне», оценивал шансы большевиков так: «Как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов Древнего Рима, выходивших на арену навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей веры в победу».
Кое-какие планы насчёт «подрывной деятельности» большевиков были только у заместителя начальника германского Генштаба Эриха фон Людендорфа: «Я часто мечтал об этой революции, которая должна облегчить тяготы нашей войны. Когда мечта моя исполнилась, с меня спала очень большая тяжесть». Впечатляет. Но только если не знать продолжения: «Однако я и предположить не мог, что она станет могилой нашего могущества».А ларчик просто открывался. Русский успех большевиков запустил похожие процессы по всей Европе. Первой пала Германия. 9 ноября 1918 г. немецкие социалисты устроили свою революцию. Кайзер бежал, а через два дня Германия капитулировала. Если немцы и хотели сокрушить Россию, запустив туда «вирус Ленина в пломбированном вагоне», то в результате добились точно того же и для себя.
Подписи Ленина и других эмигрантов под условиями проезда через Германию.
Документ
«Подтверждаю,
- Что мне были сообщены условия, выработанные Платтеном и германским посольством.
- Что подчиняюсь распоряжениям, установленным руководителем поездки Платтеном.
- Что я извещён о сообщении «Пти Паризьен», согласно которому русское Временное правительство грозит привлечь по обвинению в государственной измене тех русских подданных, кто проедет через Германию.
- Что всю политическую ответственность за мою поездку я принимаю исключительно на себя.
- Что Платтеном мне гарантирована поездка только до Стокгольма.
- Берн — Цюрих
9 апреля 1917 г.
Ленин, Фрау Ленин (Н. Крупская. — Ред.), Георгий Сафаров, Валентина Сафарова-Мартошкина, Григорий Усиевич, Елена Кон (Е. Усиевич. — Ред.), Инесса Арманд, Николай Бойцов, Ф. Гребельская, А. Константинович, Е. Мирингоф, М. Мирингоф, А. Сковно, Г. Зиновьев (Радомыльский), З. Радомыльская (с сыном), Д. Слюсарев, Б. Ельчанинов, Г. Брильянт (Сокольников Г. Я.), М. Харитонов, Д. Розенблюм, А. Абрамович, С. Шейнесон, М. Цхакая, М. Гоберман, А. Линде, М. Айзенбунд, Поговская Б. (с сыном), Приневский (Карл Радек), Д. Сулиашвили, С. Равич, Рубаков (Андерс), Егоров (Эрих)»
По поводу списка персон, поставивших свои подписи под этой «подпиской участников проезда через Германию», в исторической литературе есть разные точки зрения. В конце концов было достигнуто согласие, что документ подлинный. Что касается количества пассажиров, то, тщательно проанализировав, сошлись на 33.
«Троянский конь» Запада?
Иностранные державы использовали Ленина для разрушения России, убеждён писатель Николай Стариков:
— Германия дала добро на проезд «Ленина и Ко» через свою территорию только со второго раза. Будь он «немецким шпионом», заминки бы не возникло. Затея с поездкой в Россию была бы крайне рискованной, не будь у революционеров гарантий, что Временное правительство их не арестует. А оно и не думало арестовывать — наоборот, оплатило Ленину со товарищи билеты от Стокгольма и встретило на Финляндском вокзале с почётным караулом! Оно не схватило Ленина даже после того, как вождь большевиков призвал к социалистической революции!
Кто же мог гарантировать Ильичу безопасную дорогу и тёплый приём на родине? Только Антанта, которой было подконтрольно Временное правительство. Именно страны Антанты, судя по всему, согласовали с Берлином эту поездку в пломбированном вагоне. Цель Великобритании и Франции была простой: вызвать революцию в России и, словно искрами от горящей головешки, поджечь Германию. Организация смуты в государстве-конкуренте — наиболее дешёвый и лёгкий способ его устранения. Антанта стояла за февральским переворотом. Но, чтобы довести революционный процесс до конца, до полного краха России, в этот котёл надо было подбросить свежие ленинские дрожжи. Так и получилось. И Российская империя, и кайзеровская Германия были уничтожены в результате войны и «импорта» революции.Правда, Антанта торжествовала недолго. В итоге Ленин перехитрил тех, кто привёз его в Петроград. Он не просто разрушил старую Россию — он начал строить новую, ещё более сильную и опасную для Запада. Ленин использовал тех, кто использовал его. И делал это не для пополнения своего швейцарского счёта (как поступают сегодня, например, продажные украинские политики), а для того, чтобы начать великий социальный эксперимент. Вот почему Ленин не был ни немецким, ни английским шпионом. Шпион действует в одной стране по заданию и в интересах другой. Ленин же действовал в своих интересах и в интересах своей страны — так, как он их понимал…
В этом доме в Цюрихе Ленин жил с 21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 года. Надпись на доске гласит: «Вождь русской революции»
Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год.
Ленин едет в Россию
9 апреля, Цюрих, Швейцария
В поезде разместились 32 человека, включая детей. Ленин прошёл по вагонам и обнаружил «зайца». Им оказался Оскар Блюм — меньшевик, подозреваемый в сотрудничестве с царской охранкой. Очевидцы вспоминали: «Ленин схватил этого человека, успевшего пробраться в вагон, за воротник и силой вышвырнул нахала обратно на перрон».
9 апреля, Готтмадинген, Германия
На станции Тайнген швейцарские таможенники изъяли «излишки продуктов питания» — сахар и шоколад для детей. Немцы предоставили вагон категории «микст» — III и II класс. 3 из 4 дверей вагона опломбировали: «Опасались, что мы вступим в сношения с немецкими единомышленниками». Открытая дверь оставалась для двух офицеров сопровождения.
12 апреля, Засниц, Германия
Пункт пересадки из поезда на морской паром «Королева Виктория». Путешествующим предложили отдых в отеле и ужин, но Ленин ответил категорическим отказом, чтобы не ступать на немецкую землю. Только когда вагон вкатили в трюм, все вышли на палубу: это была уже шведская территория. В этот самый момент германский кайзер Вильгельм II получает первую информацию о путешествии русских революционеров через его страну.
12 апреля, Треллеборг, Швеция
О том, как революционеров встретила Швеция, рассказывает попутчик Ленина Карл Радек: «В Треллеборге мы произвели потрясающее впечатление. Ганецкийзаказал для всех нас ужин. Наша голытьба, которая в Швейцарии привыкла считать селёдку обедом, увидев громадный стол, заставленный бесконечным количеством закусок, набросилась, как саранча, и вычистила всё до конца. Владимир Ильич ничего не ел. Он выматывал душу из Ганецкого, пытаясь от него узнать про русскую революцию всё».
Ганецкий (крайний слева) и Радек (рядом с ним) с группой шведских социал-демократов. Стокгольм, май 1917 год.
13 апреля, Стокгольм, Швеция
В столице Швеции Ленина осаждают журналисты. Вот фрагмент его интервью газете «Politiken»: «Самое важное — чтобы мы прибыли в Россию как можно скорее. Дорог каждый день». Тем не менее он находит время для похода в универсальный магазин PUB. Здесь покупает свою знаменитую кепку — до этого вождь пролетариата носил шляпы и котелки.
16 апреля, Петроград, Россия
Ещё до отъезда из Швейцарии во французской газете «Petit Parisien» появилось предупреждение министра Временного правительства Павла Милюкова:«Эмигранты, возвращающиеся через Германию, будут объявлены изменниками и преданы суду». Однако на Финляндском вокзале Ленина встречал почётный караул. На лозунгах слова: «Привет Ленину!» «Его подхватили на руки и понесли. Броневик стоял далеко. И, пока Ильича несли к нему, возгласы «Ура!» перекатывались по площади», — вспоминали очевидцы.
15 апреля, Торнео, Финляндия
В Россию Ленин въезжает «на коне» — несколько санных упряжек везут революционеров через границу. Но Родина приготовила им неприятный сюрприз. Вспоминает участник путешествия Ольга Равич: «На самой границе — английские офицеры. Делается совсем не по себе. «Союзники, значит, распоряжаются», — роняет кто-то. Осмотр вещей, обыскивание, раздевание догола приводят всех в уныние». Однако даже при таком досмотре никакого «германского золота», провезённого в «пломбированном вагоне», не обнаружено.
Источник: nstarikov.ru