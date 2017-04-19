Кузькины папа и мама: как Россия и США соревнуются в создании больших бомб (ФОТО)

13 апреля 2017 года ВВС США впервые применили в боевых условиях «Мать всех бомб» — авиационный боеприпас GBU-43/B, считающийся самым мощным неядерным средством в арсенале Пентагона.

Его российским соперником считается «Кузькин отец» — несколько меньший по весу, но более мощный в тротиловом эквиваленте.

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Заря больших бомб

Вес авиационных бомб начал расти сразу же, как только человек изобрел это новое средство уничтожения. Осенью 1915 года с русского тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» был сброшен боеприпас весом в 410 килограммов.

После Первой мировой войны развитие авиационных боеприпасов, логично связанное с развитием летательных аппаратов, продолжилось, при этом военные рассматривали все более сложные конструкции — к началу Второй мировой ведущие ВВС планеты обладали широким арсеналом бомб разных типов, самые тяжелые из которых были весом 1000–2000 килограмм.

Основной объем используемых боеприпасов, особенно на советско-германском фронте, где первую скрипку с обеих сторон играла фронтовая авиация, впрочем, не отличался рекордным весом. В СССР в течение всей войны основным боеприпасом оставалась ФАБ-100, 100-килограммовая фугасная авиабомба, доля которой в общем объеме производства достигала 70 процентов.

Тем не менее на большие бомбы для тяжелых бомбардировщиков возлагались очень серьезные надежды. 28 апреля 1943 года ВВС РККА впервые применили по береговым укреплениям Кенигсберга боеприпас весом в пять тонн — бомбу ФАБ-5000НГ, получившую индекс по имени конструктора — профессора Нисона Гальперина.

Летом того же года бомбы этого типа использовались в боях на Курской дуге и при освобождении Орла. Они производили сокрушительный эффект: попадание пятитонной авиабомбы, содержащей 3200 килограммов взрывчатки, в железнодорожное полотно наносило тяжелейшие повреждения, на многие недели парализуя крупные железнодорожные узлы.

Свои супербомбы разрабатывали и союзники СССР. Вне этой гонки остались, пожалуй, только немцы — отсутствие стратегического бомбардировщика у Люфтваффе делало бессмысленным разработку боеприпасов массой свыше 2,5 тонн.

Разработка тяжелых боеприпасов для ВВС западной коалиции неразрывно связана с именем изобретателя и авиаконструктора Барнса Уоллеса, создавшего несколько легендарных изделий.

Одно из самых знаменитых — «прыгающая бомба», предназначенная для разрушения дамб.

Конструктивно она представляла собой короткий цилиндр длиной 152 и диаметром 127 сантиметров, массой около 4200 килограммов. Бомба подвешивалась под переоборудованные тяжелые бомбардировщики «Ланкастер».

С помощью оснащенного мотором специального устройства она раскручивалась перед сбросом, что позволяло ей прыгать по поверхности воды, обходя таким образом защищающие дамбу противоторпедные сети.

Дистанция сброса рассчитывалась так, что прямо перед дамбой бомба тонула, и подводный взрыв наносил тяжелые повреждения телу плотины. В ночь с 16 на 17 мая 1943 года 617-я эскадрилья Королевских ВВС атаковала плотины на реках Мёне, Эдер и Зорпе. Две первых были разрушены, что привело к серьезным затоплениям в Рурской долине — одном из главных промышленных районов Третьего рейха. Эскадрилья получила неофициальное наименование «Разрушители дамб» — Dambusters.



Макет «прыгающей бомбы»

Успех «Дамбастеров» позволил Уоллесу добиться воплощения своей следующей идеи, так называемой «сейсмической бомбы». Суть заключалась в создании мощной бомбы обтекаемой формы с прочным корпусом. Такой боеприпас, сбрасываемый с большой высоты, достигал земли на большой скорости и значительно углублялся в грунт до взрыва, что позволяло вызывать локальные землетрясения, способные разрушать защищенные конструкции, неуязвимые для фугасок обычных типов.

Летом 1944 года Королевские ВВС применили бомбы Tallboy весом 5443 килограмма. Чтобы поднять такой боеприпас, бомбардировщики «Ланкастер» пришлось облегчать, убирая с самолетов бронезащиту и почти все вооружение, кроме спаренной пулеметной установки в хвосте. Для повышения точности бомбометания был разработан специальный стабилизированный прицел.

Первое применение «Толлбоя» состоялось в ночь с 8 на 9 июня 1944 года, когда «Ланкастеры» разрушили железнодорожный туннель вблизи города Сомюр с целью осложнить немцам подвоз подкреплений в Нормандию.

Одна из бомб «Толлбой» взорвалась прямо в тоннеле, пробив 18 метров горных пород. Бомбы этого типа применялись для вывода из строя укрепленных пусковых комплексов ракет V2 («Фау-2»), баз подводных лодок с железобетонными укрытиями, подземных заводов и других важных целей. 12 ноября 1944 года двумя «Толлбоями» был уничтожен линейный корабль «Тирпиц».

Осенью 1944 года британцы приступили к испытаниям еще более мощного боеприпаса — бомбы Grand Slam массой около 10 тонн. Нести ее должны были все те же «Ланкастеры» с моторами увеличенной мощности.

При сбросе с высоты 8 километров «Грэнд Слэмы» могли проникать в грунт на глубину до 40 метров, разрушая сильно защищенные сооружения. В США производилась лицензионная версия британской бомбы под индексом Т-14, а в 1948 году, уже в ядерную эру, в США был принят на вооружение боеприпас Т-12 Cloudmaker. 20-тонная противобункерная авиабомба предназначалась для бомбардировщика B-36.

Ее разработка была связана с тем, что ядерные боеприпасы того времени были недостаточно компактны и прочны. Устройства первого поколения не годились для того, чтобы разместить их в корпусе бомбы, способной преодолеть, не разрушившись, многометровый слой плотного грунта или железобетона.

Неядерные монстры ядерной эры

Вскоре, однако, прогресс ядерных зарядных устройств сделал боеприпасы такого рода ненужными. К середине 1950-х оба главных участника ядерной гонки получили относительно компактные «противобункерные» спецбоеприпасы. Разработка сверхтяжелых авиабомб в обычном снаряжении, тем не менее, продолжалась.

В начале 1950-х в СССР поступает на вооружение бомба ФАБ-9000, предназначенная для разрушения крупных промышленных сооружений и железнодорожных узлов.

В 1980-х годах она применялась в Афганистане для перекрытия горных дорог, использовавшихся душманами. Взрыв этой бомбы приводил к сильным обвалам, делавшим невозможным проход через ущелья.



ФАБ-9000

В США в 1960-х годах была разработана 6800-килограммовая бомба BLU-82/B, получившая неофициальное название Daisy Cutter («косильщик ромашек»).

Задача этой бомбы, взрывающейся на небольшом расстоянии от земной поверхности, состояла не столько в уничтожении живой силы или укреплений противника, сколько в скоростной расчистке местности для посадки вертолетов в тропических зарослях Вьетнама.

Там где традиционные методы потребовали бы многих часов работы десятков человек с топорами, мачете и бензопилами, применение подобных боеприпасов позволяло оборудовать площадку за пару проходов специально оборудованного для сброса этой бомбы транспортного самолета МС-130.

Поскольку эта специфическая бомба не предназначалась для разрушения каких бы то ни было капитальных сооружений, то стенки ее корпуса были сделаны достаточно тонкими, а вес взрывчатки превысил 5700 килограммов — почти на полторы тонны больше, чем у более тяжелой советской ФАБ-9000.

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Вскоре, однако, на смену этому специфическому изделию пришли бомбы нового поколения. Боеприпасы объемного взрыва они же — объемно-детонирующие, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газововоздушного облака, позволяли эффективно «расчищать» заросли для десантных операций в джунглях, а так же бороться с укреплениями: газовая смесь, затекающая в щели и амбразуры, подрывалась, уничтожая солдат в укрытиях надежнее, чем ударная волна стандартных фугасных бомб, сработавших снаружи.

Объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ) различного веса и конструкций активно разрабатывались и в США и в СССР, и так же активно применялись в локальных конфликтах.

В частности, ВВС СССР и России применяли ОДАБ в Афганистане и обеих чеченских войнах, так же в Афганистане использовали подобные боеприпасы ВВС США уже в 2000-х годах.

Бомбы нового времени

Объемно-детонирующие боеприпасы, так же неточно называемые иногда в прессе и среди любителей военной техники «вакуумными», являются частным случаем термобарических боеприпасов, ключевая особенность которых заключается в использовании для взрывного процесса кислорода, содержащегося в воздухе.

Это позволяет резко повысить эффективность бомбы: если в обычных взрывчатых веществах значительная часть объема приходится на кислород, обеспечивающий горение, то в термобарических боеприпасах взрывчатое вещество может занимать весь отведенный объем.

Недостатком этой конструкции является ее непригодность к работе под водой, или на больших высотах, объемно-детонирующие бомбы, для которых необходимо формирование газовоздушного облака, так же резко теряют эффективность в плохую погоду, но при правильно подобранных условиях термобарические боеприпасы обладают мощностью, сравнимой с возможностями тактического ядерного оружия.

К термобарическим боеприпасам, в частности, относится и использованная 13 апреля 2017 года «Мать всех бомб» — 9500-килограммовая корректируемая GBU-43/B.

Название Mother of All Bombs образовано от официальной аббревиатуры MOAB — Massive Ordnance Air Blast. Бомба была сброшена по цели в афганской провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва бомбы были убиты 36 боевиков.

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Принцип действия боеприпасов типа GBU-43 и им подобных несколько иной, чем у ОДАБ: Конструктивно бомбы такого рода состоят из центрального разрывного заряда (ЦРЗ), выполненного из обычного взрывчатого вещества с высокой скоростью детонации, вокруг которого находится термобарическая смесь, представляющая собой конденсированное взрывчатое вещество с высоким содержанием металлического горючего.

Взрыв термобарического боеприпаса делится на три стадии:

1. Подрыв ЦРЗ, запускающий процесс детонации (длится несколько микросекунд)

2. После подрыва ЦРЗ начинается анаэробная детонация термобарической смеси, протекающая с меньшей скоростью (занимает сотни микросекунд)

3. Эта детонация приводит к расширению продуктов взрыва и их горению за счет кислорода воздуха, при этом ударная волна способствует перемешиванию и сгоранию продуктов детонации за счет окружающего воздуха (аэробная стадия, длится несколько миллисекунд).

Необходимо понимать, что GBU-43/B является довольно специфическим боеприпасом: это очень тонкостенная бомба общим весом 9800 килограммов, из которого на корпус приходится всего 1300. Она содержит 8,5 тонн взрывчатого вещества H-6. Его состав — 44 процентра гексогена, 29,5 процентов тротила, 21 процент алюминиевой пудры, пять процентов флегматизатора, в качестве которого используется парафин, и 0,5 процента хлорида кальция.

Тротиловый эквивалент мощности данной смеси оценивается как 1,35, то есть 8,5 тонн H-6 примерно эквивалентны 11,5 тоннам тротила, при этом особенности подрыва термобарического боеприпаса, включая большую длительность аэробной детонации, дополнительно повышают эффективность MOAB.

«Мать всех бомб» в силу особенностей распространения ударной волны может использоваться в том числе против укреплений (типа названных комплексов пещер), однако противобункерным боеприпасом не является.

В этом качестве в США с конца 2000-х годов используется другое оружие: корректируемая авиабомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом 14 тонн, содержащая при этом «всего» 5300 фунтов (2404 килограмма) взрывчатки, почти вчетверо меньше чем в MOAB (остальное приходится на массивный корпус).



B-52 сбрасывает макет MOP

Такое возвращение к идеям «Толлбоя», «Грэнд Слэм» и Т-12 на новом техническом уровне было связано с возобладавшей в США в 2000-х годах идеей постепенного отказа от тактического ядерного оружия, с переходом к высокоточным неядерным средствам поражения, способным выполнять в том числе и стратегические задачи: так, MOP, в принципе, может поражать высокозащищенные цели типа командных бункеров, узлов связи и тому подобных объектов, если, конечно, ее носитель (например, бомбардировщик-«невидимка» B-2) сможет доставить бомбу на необходимое для сброса расстояние.

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О наличии неядерного аналога MOP в арсенале Вооруженных сил России пока ничего не сообщалось, зато известно о наличии большого и разнообразного арсенала «противобункерных» ядерных средств, включая высокоточные головные части сверхмалой мощности (сотни тонн тротилового эквивалента) для ракет разных типов.

Неядерный же аналог MOAB, хотя и не анонсировался официально, известен: это боеприпас с неточным сленговым наименованием «Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности», по аналогии с MOAB прозванный «Папой всех бомб» или, еще проще — «Кузькиным отцом» (с отсылкой на известное прозвище самой мощной в истории ядерной бомбы).

Испытания «Кузькиного отца» прошли в 2007 году. По имеющейся информации, бомба представляет собой классический объемно-детонирующий боеприпас массой в 7100 килограммов, при этом за счет использования горючей смеси нового типа эффект от срабатывания боеприпаса примерно аналогичен применению заряда мощностью около 45 тонн в тротиловом эквиваленте. Случаев применения этой бомбы пока не отмечено.

Илья Крамник