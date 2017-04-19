7 нестандартных образцов военной техники

Современная военная техника — буквально кладезь инновационных технологий и решений. Любопытно, что некоторые из них оказались спорными. О них и поговорим.

ЗИЛ «Каратель»

В 2015 году российские мастера представили бронированный автомобиль, который считается самым быстрым в своем классе. Его максимальная скорость достигает 150 км/ч. И это с учетом, что масса «Карателя» в полном «обмундировании» варьируется от 8 до 11 тонн.

«Каратель» получил устрашающую внешность: «зубастую» морду, большие колеса и необычное остекление. В общем, образ удался.

В базовой версии российский грузовик оснащается 4-цилиндровым мотором мощностью в 180 «лошадок». Но есть у «Карателя» и особая, прокаченная версия, которую оснащают силовым агрегатом ЯМЗ-7Э846 V8, выдающим 730 л.с.

Броня «Карателя» способна выдерживать огонь из орудия калибром до 30 мм. Стоимость самого быстрого бронированного грузовика составляет 15 млн рублей.

Танк PL-01 Stealth

Совместная разработка поляков и британцев из компании BAE Systems получилась на загляденье. Танк может похвастать тем, что благодаря «продвинутому» оборудованию «умеет» быть невидимым. Единственный недостаток этой боевой машины — ее не поставили на конвейер. Пока PL-01 Stealth существует в виде концепта. Массовое производство, по предварительным данным, должно начаться в 2018 году.

Танк оснащается дизельным силовым агрегатом, выдающим 940 «лошадок». Объем бака позволяет ему проехать без дозаправки 500 километров.

Максимальная скорость танка составляет 50 км/ч по пересеченке. А по хорошей дороге он способен разогнаться еще на 20 км/ ч быстрее.

M80 Stilletto

Представитель ВМС США является своего рода уникумом. У корабля сразу две супер-способности. Во-первых, M80 Stilletto может развить фантастическую для плавательных средств скорость — 50 узлов (более 90 км/ч). Причем не только в спокойном море, но даже во время шторма. Во-вторых, он может потащить за собой груз, чей вес переваливает за 20 тонн.

Корпус корабля создан из углеволокна. Благодаря этому судно получилось легким (примерно 45 тонн) и прочным. Длина корабля 27 метров, ширина — 12, а высота — более 5,5 метров.

M80 Stilletto используется для борьбы с наркоторговцами. Поэтому чаще всего судно базируется на морских путях от Колумбии до берегов США.

«Каспийский монстр»

Экраноплан разработал выдающийся советский кораблестроитель Ростислав Алексеев в 1960-х. Тогда казалось, что инженерам удалось создать по-настоящему идеальный военный транспорт. Он мог поднять более 130 тонн груза, а максимальная скорость составляла 350 км/ч. Благодаря такой высокой скорости, размаху крыльев под 38 метров (длина «тела» составляла более 90 метров) и умению лететь на высоте 5−10 метров над водой экраноплан получил прозвище «Каспийский монстр».

Но военная карьера у этого воздушного судна не сложилась. В 1980-х годах экраноплан потерпел катастрофу, и проект свернули.

Десантный корабль «Зубр» (проект 12322)

Специально для морской пехоты российские конструкторы разработали десантный корабль на воздушной подушке. Судно получилось самым большим в мире. Окрестили гиганта «Зубром». Есть у него, кстати, еще одно название, менее романтичное — «проект 12322».

Не только размер является отличительной особенностью «Зубра». Благодаря «подушке» корабль может передвигаться над отмелями и сушей.

Судно-невидимка Sea Shadow IX-529 («Морская тень»)

Создали «Морскую тень» в 1984 году: на нем, одном из первых, использовали технологию «Стелс». В итоге, судно стало почти невидимым для некоторых морских радаров.

Вплоть до начала 1990-х «Морская тень» была засекречена — только в 1993 году ее сделали достоянием общественности.

Но до наших дней «Морская тень» не дожила: ее разобрали в 2011 году. Тем не менее, проект был признан успешным. Ведь удалось доказать, что невидимыми для радаров могут быть не только самолеты, но и корабли.

Багги Desert Patrol

Для улучшения мобильности солдат американские конструкторы разработали шуструю машину для «покатушек» по песчаным дюнам. Они взяли за основу Volkswagen Beetle, оснастили его силовым агрегатом на 200 «лошадок» (его разместили в задней части авто). Вот так и появился Desert Patrol Buggy.

Чтобы достичь «сотни», ему требуется чуть менее 8 секунд. А «максималка» составляет порядка 130 км/ч. Багги оснащается топливным баком на 95 литров. Этого хватает, чтобы автомобиль проехал без дозаправки около 350 километров. Но у Desert Patrol Buggy есть еще один козырь — дополнительный бак. Благодаря ему дальность перемещения возрастает в несколько раз.