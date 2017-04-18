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Взгляд эксперта №1. Дмитрий Goblin Пучков о Евровидении, Ленине, Исаакиевском соборе и др.

10:27. 18 апреля 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

00:27 – про евровидение.
03:12 – про демонтаж мавзолея Ленина.
09:01 – про передачу Исаакиевского собора РПЦ.
13:20 – про реакцию граждан Петербурга на теракт.
16:18 – про Дементия.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/vzglyad.mp3

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 6070 5220
    Олег Козлов 18 апреля 2017 в 10:40 Ссылка Пометить
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    Толковый мужик товарищ Гоблин. Надо заменить Дмитрия Медведева Дмитрием Пучковым. Гораздо лучше для страны будет. Гораздо…

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