Взгляд эксперта №1. Дмитрий Goblin Пучков о Евровидении, Ленине, Исаакиевском соборе и др.
10:27. 18 апреля 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал: brahman
00:27 – про евровидение.
03:12 – про демонтаж мавзолея Ленина.
09:01 – про передачу Исаакиевского собора РПЦ.
13:20 – про реакцию граждан Петербурга на теракт.
16:18 – про Дементия.
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Источник: www.youtube.com
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