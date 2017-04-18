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Курсант Леонид Брежнев

23:56. 18 апреля 2017 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:


Неизвестные фотографии известного человека

Фотографии периода курсантской юности Леонида Ильича Брежнева.
В 1935—1936 годах Брежнев служил в армии: курсант и политрук танковой роты в Забайкалье (посёлок Песчанка в 15 км юго-восточнее города Читы). Учился на курсах моторизации и механизации Красной Армии (ЗабВО), по окончании которых получил своё первое офицерское звание — лейтенант.


Фото: Курсанты Л.И. Брежнев и Ф.В.Рожнов около арки у входа на территорию казарм.


Фото: Л.И. Брежнев среди курсантов 9-ой роты, 1-го взвода танкового учебного полка. В первом ряду справа – Л.И. Брежнев.


Фото: В техническом классе на самоподготовке курсанты 1-го отделения 1-го взвода 9-ой роты. Л.И. Брежнев крайний слева в верхнем ряду.


Фото: Курсанты Л.И. Трошин, Л.И. Брежнев, А.Д. Куценко.

Источники:
Российский государственный архив новейшей истории
Государственный центральный музей современной истории России

Доклад окончен.

http://stariy-voin.livejournal.com/49508.html – цинк

Плюс еще из накопившегося на историческую тематику:

1. Братская могила детей – жертв нацизма и узников Саласпилсского лагеря – http://rzhavin77.livejournal.com/49288.html (о том, что нынешние власти Прибалтики вспоминать не очень любят)
2. Американские анархисты в борьбе с Исламским государством – http://www.rollingstone.com/politics/features/american-anarchists-ypg-kurdish-militia-syria-isis-islamic-state-w466069 (текст на английском, но очень интересно)
3. 75 лет рейду Дулиттла – http://picturehistory.livejournal.com/2115344.html (большой материал посвященный рейду полковника Дулиттла на Токио в 1942 году – сам рейд имел скорее пропагандистское, нежели военное значение, но все же нельзя не отдать должное предприимчивости американцев, которые смогли провернуть эту довольно рискованную операцию)
4. Взятие Смольного. 100 лет спустя – http://www.apn-spb.ru/news/article25811.htm (питерские нацболы отметили 100-летие апрельских тезисов)
5. В Сургуте к 9 мая должны повторно установить памятник Сталину – https://polit.info/333119-on-snova-zdes-stanet-li-surgut-stolicei-stalinizacii (место под памятник определит комиссия 27 апреля, но я думаю, что это будет не набережная)
А вот во Владивостоке без лишнего шума установили новый памятник Ленину к 100-летию революции http://deita.ru/news/society/17.04.2017/5196269-vo-vladivostoke-na-partizanskom-prospekte-ustanovili-pamyatnik-leninu/
6. Известный американский историк Гровер Ферр выпустил книгу посвященную Катыни – http://newsbalt.ru/news/2017/04/17/teper-i-za-rubezhom-skazano-chto-k-ubiystvu-poljakov-ne-prihastna-nasha-strana/ (Ферр годный автор, особенно хорошо зашла его книга про Хрущева http://www.x-libri.ru/elib/furrg000/, надо будет как-нибудь отзрыв про нее написать. На тему Катыни, он отстаивает точку зрения, что поляков расстреляли немцы). Как доберусь до нее, напишу рецензию по итогам прочтения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 30-е, брежнев, гровер ферр, история, Катынь, Ленин, сталин, фотографии
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