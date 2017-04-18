Курсант Леонид Брежнев

Неизвестные фотографии известного человека

Фото: Курсанты Л.И. Брежнев и Ф.В.Рожнов около арки у входа на территорию казарм.

Фото: Л.И. Брежнев среди курсантов 9-ой роты, 1-го взвода танкового учебного полка. В первом ряду справа – Л.И. Брежнев.

Фото: В техническом классе на самоподготовке курсанты 1-го отделения 1-го взвода 9-ой роты.

Фото: Курсанты Л.И. Трошин, Л.И. Брежнев, А.Д. Куценко.

Источники:

Российский государственный архив новейшей истории

Фотографии периода курсантской юности Леонида Ильича Брежнева.В 1935—1936 годах Брежнев служил в армии: курсант и политрук танковой роты в Забайкалье (посёлок Песчанка в 15 км юго-восточнее города Читы). Учился на курсах моторизации и механизации Красной Армии (ЗабВО), по окончании которых получил своё первое офицерское звание — лейтенант.