Космический облом.

Разрекламированный «наш ответ» «Гравитации» Альфонсо Куарона — «Время первых», показал в прокате весьма вялые результаты. Напомним, что российские кинотеатры под давлением Минкульта РФ и Фонда Кино, которые наряду с Альфа-банком вложились в фильм, согласились зарезервировать 35% всех сеансов в первые две недели под космодраму Тимура Бекмамбетова. Тот сообщил, что в планах у них получить до 1 млрд рублей за все время проката картины.

Но в первый уик-энд фильм вместо прогнозировавшихся сборов в 280 млн руб. получил лишь 150 миллионов рублей. К 12 апреля сборы выросли всего до 187 млн рублей. Если так пойдет и дальше, то не то, чтобы 1 млрд рублей сборов достичь не удастся, но и получить даже прогнозировавшийся скептиками результат в 350−370 млн рублей окажется затруднительным. Это при исходных тратах в 400 млн рублей. Тем более, что кинотеатры отбились от навязанной им нормы резервирования:

Киносетям удалось договориться о сокращении количества сеансов, зарезервированных под отечественный фильм «Время первых», с 35% до 25% со второй недели проката. Ранее по требованию Минкульта и продюсеров фильма они обещали расчистить 35% сеансов сразу на две недели, но столкнулись с полупустыми залами.

Что будет дальше с кинокартиной Бекмамбетова? Да ничего хорошего — ее затопчет бездуховный Запад. «Время первых» будет конкурировать с «Форсажем», предыдущая часть голливудской франшизы освоила в российских кинотеатрах 1,7 млрд руб.

Ранее Минкульт вообще предлагал передвинуть премьеру глуповатого «Форсажа», но кинопрокатчики встали на дыбы. Причина неудачи фильма вроде бы найдена — мол, плохо рекламировали.

Как мне кажется, одной из причин стала затхлость темы. Народу по-прежнему нравятся фантастика, космос и т. п. вещи, но — современные или передвинутые в будущее. Например, недавнее кинематографическое поделие Федора Бондарчука оказалось коммерчески вполне успешным — лента заработала более 1 млрд рублей и даже окупилась. Даже совсем «пробитые» армянские «Защитники» сумели подобраться к планке окупаемости. А тут первый уик-энд, и такой провал.

Советский космос на фоне отсутствия какого-либо прогресса или даже минимального развития в современной российской космонавтике выглядит полустанком, который остался где-то там за линией горизонта. Уже никто не помнит, что там было, никому это и не интересно.

Пропагандисты призывают вяло восторгаться «нашими победами», но какие к черту эти «победы» 50-летней давности, если к Марсу, Юпитеру и Сатурну летают американские роботы, если Солнце и Меркурий исследуют опять американцы, и если американцы научились сажать ступени ракет и снова их использовать? А в России на Воронежском механическом заводе зарплата инженеров и работяг — 15 тысяч рублей, и там используют якобы не тот припой, из-за чего надежные как часы «Протоны» еще советской разработки попали в группу риска.

Кому это интересно? Кому интересна история с ракетами «Ангара», которые разрабатывали 30 лет и которые уже никому не нужны? Кому нужен модуль «Наука», который россияне не могут построить уже почти 20 лет? Или почему вдруг оказалось, что для ГЛОНАСС нет уже спутников, а есть лишь в загашниках устаревшие аппараты, рассчитанные на короткий срок (ибо у России нет своей микроэлектроники «космического класса»)? А сие означает, что система начнет сыпаться через какое-то время…

То есть, неосоветская пропаганда, бодро стартовавшая в начале 2000-х годов и вызвавшая могучий ренессанс патриотизма в общественном настроении, уходит. Ну, нельзя вечно сидеть и ехать в одних и тех же санках. В апреле — Юра, полетели, ура, в мае — День Победы, в июне — годовщина начала Великой Отечественной войны, и так далее по кругу.

Космонавтики и космической программы у России, несмотря на довольно солидные расходы, нет вообще. Были коммерческие запуски спутников, но их уже отняли. Осталось только запускать в интересах «сапогов» спутники-шпионы с убогой начинкой. Можно Гагариным или Леоновым восторгаться, но это вечно не продлится. А нового ничего нет. Если не считать терактов, Таможенного союза с Таджикистаном и Белоруссией, войны в Сирии неизвестно за что, «невойны» в Донбассе и «противостояния» с Западом с борта очередной гигантской яхты какого-нибудь олигарха. На шахтах и химкомбинатах которого люди в 45 лет помирают…