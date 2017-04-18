Грамотность в Российской империи

Мы уже немало публикаций посвятили попытке понимания позиции шибко православной барыни. Которая, напомним, утверждала в комментариях этого журнала, что „настоящие русские” выступали на стороне „белых”, а за „красных” были лишь деклассированные элементы, гопота, ну, то есть, быдло. Как это сегодня утверждают креативные либеральные публицисты.



Правда, если разобраться, то странным образом эти „настоящие русские” действовали рука об руку со стотысячными отрядами иностранных интервентов, собранных по всей Европе, США и части Азии.



Но не зря наша барыня именно шибко православная: героический белогвардеец Гиркин ведь тоже крестится на людях…



А может дело было как раз в том, что т.н. быдло – это большинство русского народа, который более не смог выдерживать тяжелейшие условия жизни, созданные ему паразитирующими на его труде „настоящими русскими”, похрустывавшими французской булкой?



Что Первая мировая война, развязанная в том числе и этими „настоящими”, явилась последней каплей в чаше терпения великого русского человека?



Мы уже рассмотрели, в каких нечеловеческих условиях работали простые люди на фабриках и заводах; как эксплуатировался труд детей; каково было экономическое положение Российской империи накануне войны (самая задолжавшая страна в мире на тот момент); выяснили, кому в реальности принадлежали „наши” предприятия.



О здравоохранении мы ничего говорить не будем, потому что в дореволюционной статистике не учитываются народные целители, которых на тот момент официальная наука ещё не полностью сгнобила разными Комиссиями по борьбе со лженаукой. А вот тема образования – она представляется достаточно объективно освещённой. Опять-таки, как и в предыдущих публикациях, источники данных – официальные издания дореволюционных времён.

***

Тема эта огромна по своему объему, и с массой статистических материалов. Всесторонне, я ее осветить в пределах даже нескольких постов не смогу, да я и не ставлю перед собой такую задачу. Я хочу лишь осветить вопрос грамотности (но не образованности! – это же разные вещи) основной части граждан Российской империи – жителей села.

Сельское население составляло преобладающую массу населения России (по данным 1897 года – 86,6%). Поэтому уровень грамотности сельского населения является определяющим для общей грамотности всего населения страны.

Начинать будем с 1867 года. Для примера берем Костромскую губернию. Источник данных – «Материалы для статистики Костромской губернии», под редакцией В. Пирогова, 1870 год, вып. II, 1875.

Численность населения – 1033,8 тыс. чел., в том числе грамотных – 89,0 тыс. чел. Процент грамотных – 8,6 (!). При этом процент грамотных мужчин – 16,1, а процент грамотных женщин всего 2,0 (!) (повод для того, чтобы написать на тему о равноправии женщин и мужчин в Российской империи?).

Следует отметить, что по отдельным уездам процент грамотных среди сельского населения был различен. Так, среди мужского населения Чухломского уезда грамотные составили 33,9%, Костромского – 23,1% и Солигаличского – 23,1%. В то же время в Макарьевском уезде было всего 9,9% грамотных, в Варнавинском – 9,2% и Ветлужском – 4,8%. Еще более значительны различия в показателях грамотности были в отдельных волостях. В частности, в 1867 г. не было грамотных женщин в населении 15 волостей уездов Нерехтского, Юрьевецкого, Макарьевского и Ветлужского.

А теперь я привожу данные по Московской губернии за 1869 год.

Численность населения – 1183,3 тыс. чел., в том числе грамотных – 88,6 тыс. чел.

Процент грамотных – 7,5 (!). Ниже чем в Костромской губернии за 1867 год! При этом

процент грамотных мужчин – 13,6, а процент грамотных женщин всего 1,8 (!) (сельским женщинам, таки капитально не везло с образованием в Российской империи!).

Различия в показателях грамотности по отдельным уездам были весьма значительны: 11,5% – в Коломенском, 10,3% – в Богородском, по 4,1% – в Верейском и Рузском уездах. Среди женского населения процент грамотных в некоторых уездах Московской губернии составлял: в Можайском – 0,5%, Рузском – 0,4%, т.е. на 200-250 женщин приходилась лишь одна грамотная!

И это не на задворках империи, где-нибудь на Дальнем Востоке или Урале, это центре Европейской России!

А какова же была ситуация по вопросу образования крестьянства, скажем в Харьковской губернии в тот же период?

Источник – Г. Данилевский «Об образовании низших классов России, Сельские училища и народное образование в Харьковской губернии, Отечественные записки» № 4, 1864, стр. 533-535.

К 1 января 1864 года в Харьковской губернии на 1.300 тыс. крестьян было 285 народных школ, всего училось в этих школах 2790 человек обеих полов. Следовательно, в губернии приходится 1 учащийся на 133 человека крестьянского сословия!

Г.Данилевский пишет: «Оказывается, что где я ни был, на расспросы мои в волостных правлениях палатских и бывших помещичьих крестьян, а также в штабах и канцеляриях поселений, мне отвечали, что действительно средним числом на сто душ крестьян каждого посещенного мною селения или волости грамотных, взрослых и малолеток, приходится в настоящее время не более 2-х и редко 3 человека. Есть в действительности села и волости, особенно помещичьи и бывшие военные, где на 300 душ и более жителей нет ни одного грамотного».

Ну и чтобы закончить с этим периодом времени, почитаем еще один источник: М. Суперанский «Начальная народная школа в Симбирской губернии», 1906 год, стр. 72.

«В общем, грамотных среди крестьян было очень мало. Иногда в целом селении не оказывалось ни одного грамотного. Даже у удельных крестьян должности старшин и старост часто заполняли люди неграмотные. Школа не привила любовь к книгам, которые при этом было трудно достать крестьянам, и потому и лица, прошедшие школу, скоро забывали с трудом и в слабой степени усвоенную грамотность».

ВОТ ТАК-ТО!

А теперь давайте посмотрим как изменилась ситуация с процентом грамотных сельских жителей на момент 1908-1913 годов. Источник – Сборник «Земские подворные переписи 1880-1913гг.»

Самое интересное, что речь в этих данных идет не про образованных людей, а про: грамотных, полуграмотных и учащихся. Такой вот «сборник». (интересно было бы, задать автору этих данных вопрос о том, чем грамотный, по его мнению, отличается от полуграмотного, может разница та же, как между умным и полоумным?)

Хотя ладно, считаем, как есть.

На 1-м месте. Самый высокий процент грамотных, полуграмотных и учащихся селян в Московской губернии – 41,7%. По сравнению с данными 1869 года (7,5%) это конечно прогресс! Вот только одно «НО». Исследования проводились только в 4 уездах и то частично! (о чем сказано в таблице). Есть правда и один существенный плюс: у мужчин процент – 58,6, у женщин – 25,9 (!) (для непомнящих напоминаю, в 1869 году процент грамотных женщин по Московской губернии был всего 1,8)

На 2-м месте. С заметным отставанием сюда дошла Тверская губерния – 34,1% грамотных, полуграмотных и т.д.

На 3-м месте. Олонецкая губерния – 30,4%.

Остальные «достижения» таковы.

Тульская губерния – 28,5%

Харьковская губерния – 25,1%

Полтавская губерния – 23,7%

Вологодская губерния – 22,0%

Новгородская губерния – 21,6%

Калужская губерния – 20,3%

Самарская губерния – 19,5%

Симбирская губерния – 15,6%

Пензенская губерния – 14,8%.

Два слова про аутсайдера – Пензенскую губернию. Период обследования 1910-1912 годы. Грамотных, полуграмотных и учащихся 25,9% мужчин, женщин – 3,8%.

В среднем по указанным губерниям за период 1908-1913 гг. грамотных было 24-25% общей численности сельского населения. Причем среди мужчин этих губерний грамотными было 38%, а среди женщин – в 4 раза меньше – 9% (!). Таким образом, 9/10 женщин в сельских местностях России в 1908-1913 гг. были неграмотны. Особенно резко выделялась в этом отношении Вологодская, Симбирская и Пензенская губернии, где процент грамотных среди женщин в 1910-1912 гг. был примерно в 7 раз меньше, чем среди мужчин (!).

Вывод такой.

Хотя за 45 лет (с середины 60-х годов XIX в. По 1908-1913 гг.) грамотность сельского населения повысилась с 5-6 до 24-25%, все же ¾ населения деревни оставалось неграмотным.

В общем-то, после такого вывода тему моего поста можно считать исчерпанной, однако я хочу дать своим читателям небольшой бонус – «Грамотность населения России в 1897 году»

Все население России, процент грамотных – 21,1, в том числе:

Европейская Россия – 22,9%

Кавказ – 12,4%

Сибирь – 12,3%

Средняя Азия – 3,3%.

Процент грамотных по губерниям (Европейская Россия):

Эстляндская – 77,9

Лифляндская – 77.7

Курляндская – 70,9

Петербургская – 55,5

Ковенская – 41,9

Московская – 40,2

Ярославская – 36,2

Гродненская – 29,2

Виленская – 28,8

Таврическая – 27,9

Владимирская – 27,0

Херсонская – 25,9

Олонецкая – 25,3

Витебская – 24,6

Тверская – 24,5

Костромская – 24,0

Саратовская – 23,8

Архангельская – 23,3

Новгородская – 23,0

Область Войска Донского – 22,4

Самарская – 22,1

Нижегородская – 22,0

Екатеринославская – 21,5

Тульская – 20,7

Оренбургская – 20,4

Рязанская – 20,3

Калужская – 19,4

Пермская – 19,2

Вологодская – 19,1

Черниговская – 18,4

Киевская – 18,1

Казанская – 17,9

Минская – 17,8

Орловская – 17,6

Смоленская – 17,3

Волынская – 17,2

Могилевская – 16,9

Полтавская – 16,9

Харьковская – 16,8

Уфимская – 16,7

Тамбовская – 16,6

Воронежская – 16,3

Курская – 16,3

Вятская – 16,0

Бессарабская – 15,6

Симбирская – 15,6

Астраханская – 15,5

Подольская – 15,5

Пензенская – 14,7

Псковская – 14,6

Краткий комент по этим данным.

Процент грамотных в первых трех прибалтийских губерниях (70-78%) почти в 5 раз превышал процент грамотных в четырех последних губерниях (14,6-15,5%). При этом даже Петербургская губерния по проценту грамотных даже близко не стоит рядом с любой из прибалтийских губерний (!).

Ну, и чтобы закончить этот вопрос, приведу еще данные о распределении учащихся в начальных школах России в 1911 году по продолжительности обучения.

В городах:

Процент учившихся в начальной школе 1-й год – 42,1%

Процент учившихся в начальной школе о 1 года до 3 лет – 47,55%

Процент учившихся в начальной школе более 3-х лет – 10,35% (!)

В деревнях:

Процент учившихся в начальной школе 1-й год – 43,4%

Процент учившихся в начальной школе о 1 года до 3 лет – 47,0%

Процент учившихся в начальной школе более 3-х лет – 9,6% (!)

И еще. Такой факт. В дореволюционной России преобладающая масса детей в возрасте

старше 12 лет вовсе не училась в школах! И это по состоянию на 1916 год! Данные эти у

меня под рукой, так что можете просто поверить мне на слово.





Источник.

***



Крайне любопытны объяснения по рассмотренному вопросу в белогвардейских изданиях нашего времени. Вот сайт под ярким названием „Общественно-исторический клуб «Белая Россия»” выдал объёмную статью под схожим названием „Грамотность в царской России”.



Однако при ознакомлении с текстом выясняются некоторые специфические странности не только с подбором источников, но и с подачей материала.



Вся статья состоит из большого куска из книги советского, а ныне – православного историка М.М. Громыко, а также выдержек из трудов сыскавшего себе славу на ниве перестройки бывшего коммуниста и советского историка С.В. Волкова. Любимца эмигрантской прессы и также ставшего вдруг шибко православным.



Как видим, в отличие от приведённой выше статьи, где даются точные данные самых разнообразных источников той эпохи, разнообразных, но описывающих единую картину, белогвардейский сайт скомпоновал свою публикацию на двух художественных публикациях. Из которых некоторое доверие может вызвать лишь книга советского автора Громыко, родившейся в 1927 году. Правда, дата публикации, 1991 г., вызывает некоторое сомнение в искренности намерений историка.



А вот бывший коммунист Волков вряд ли может считаться историком неангажированным. Вообще любые бывшие подозрительны…



Тем не менее, интересно вот что. Из приведённых страниц Громыко следуют два любопытных наблюдения.



1. По крайней мере не позже 18 века русские крестьяне были гораздо более грамотными, чем в течение двух последующих столетиях.



2. Это утверждение лишь подкрепляется следующей цитатой:



„По-прежнему, как и в XVIII веке, наблюдатели видели особое внимание к грамотности старообрядческого крестьянства. Правительственные исследования и пресса описали это, например, по Костромской и Вятской губерниям. «Почти все,— писали о местных раскольниках «Вятские губернские ведомости» в июне 1883 года — умели читать и писать.”



Что подводит к следующему предположению: роль христианской церкви после раскола в насаждении безграмотности среди паствы либо резко возросла, либо возникла.



Что подтверждает ещё одна цитата:



„Устойчивые традиции крестьянской письменности и книжности существовали еще в XVIII веке на русском Севере — в бассейнах Печоры, Мезени, Северной Двины, Пинеги.”



Т.е. в местах, где влияние послереформенной церкви было наименьшим.



Заканчивая с разбором отрывков из сочинения Громыко, обратим внимание читателей на выделение белогвардейским сайтом статистики, якобы доказывающей выдумки „красных” публицистов, отмечающих массовую безграмотность народа в конце правления Романовых.



„Так, по переписи 1785 года в одиннадцати волостях Архангельской округи 17,1 процента дворов имели грамотного мужчину, в Холмогорской округе— 18,6 процента, в Онежской — 16,4 процента.”



Смотрите, какие достойные цифры бросаются в глаза! Вот только в статистике верхней, „красной” публикации показан процент грамотных, взятый от всего населения. А здесь те же рекордные 18,6 процента следует поделить на число членов той семьи, в которой был этот „грамотный мужчина”. Жена, родители, дети – как минимум 7-8 человек. Что там при делении остаётся? И это в местах, излюбленных, как выяснено выше, грамотными старообрядцами. Что же тогда говорить об уровне грамотности православных конформистов, предшественников сегодняшней паствы РПЦ?



О цифрах, приведённых Волковым, говорить не будем: не вызывает доверия коммунист, обласканный эмигрантами! Такой соврёт – недорого возьмёт. Единственно, отметим тенденцию в приведённой им статистике: положение в образовании резко улучшается лишь перед самой Первой мировой. Почувствовала царская администрация, что без грамотных людей пушки хорошо стрелять не будут. Правда, поздновато спохватились.



Да и развитие капитализма российского (напомним: с целью максимального производства товаров для последующего их вывоза за границу) требовало работников хотя бы минимально грамотных. Так что, особенно после циркуляра о „кухаркиных детях”, особых мотивов человеколюбия царского режима по отношению к народу не наблюдается. Кстати, в рассматриваемой белогвардейской статье об образовании тех времён упомянутый чуть выше циркуляр почему-то вообще не упоминается. Удивительная забывчивость авторов сайта, вы не находите?!!

***

Повторяем крупным планом картинку вверху. Год 1905-ый, в колонке справа число грамотных новобранцев. Давайте вспомним, что выше у Громыко приводились цифры по грамотным мужчинам. Так что цифры в этой колонке для подсчёта процента общей грамотности следует поделить на число безграмотных членов его семьи. Из которых максимум ещё одним грамотным опять-таки может быть лишь его отец. В лучшем случае, ибо Громыко приводила статистику именно одного мужчины в семье. Не „как минимум” одного, а просто одного мужчины.



Так что делим на 3-4-5-6… в зависимости от представления каждого о среднем составе семьи крестьянина в то время.



***

Интересно, сможет ли наша шибко православная барыня хотя бы предположить, что простой народ в основной своей массе понимал, что если и дальше ситуация с образованием будет деградировать, то Россия рано или поздно развалится? Что до раскола, похоже, люди-то гораздо грамотнее были? А развалится из-за недостатка базы для воспитания грамотных управленцев?



Понимал, конечно, не разумом, а через коллективное, соборное безсознательное? И это понимание явилось одним из слагаемых, из которых складывалась решимость вбить ударом народного кулака остаток французской булки целиком в рот паразита?!!



***



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