Главная » История, Политика

Судьба “нигерийского Навального”

15:17. 17 апреля 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

Что могут подсказать нам аналогии с революционными событиями в Африке?

Доктор исторических наук Александр Пыжиков о романе нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Человек из народа». Книга рассказывает о том, как протекала политическая жизнь в африканской стране после освобождения от англичан. Чем это напоминает происходящее сейчас в России.

=================================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

Корни сталинского большевизма, Пыжиков А.В.

=================================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>