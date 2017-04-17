Судьба “нигерийского Навального”

Концептуал СМИ Что могут подсказать нам аналогии с революционными событиями в Африке?

Доктор исторических наук Александр Пыжиков о романе нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Человек из народа». Книга рассказывает о том, как протекала политическая жизнь в африканской стране после освобождения от англичан. Чем это напоминает происходящее сейчас в России.

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