Спецслужбы скрывают факт контакта с инопланетянами

Многие люди утверждают, что контакты с инопланетянами уже давно установлены и идут в наше время. Просто спецслужбы скрывают данный факт от народов. И хотя верить в подобные сказки по большому счету не стоит, большинство космических держав все же не раскрывают все свои секреты. Тайны покорения Вселенной, был ли Гагарин первым человеком в космосе, о чем врут газеты.