Спецслужбы скрывают факт контакта с инопланетянами
19:25. 17 апреля 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал: Neils
Многие люди утверждают, что контакты с инопланетянами уже давно установлены и идут в наше время. Просто спецслужбы скрывают данный факт от народов. И хотя верить в подобные сказки по большому счету не стоит, большинство космических держав все же не раскрывают все свои секреты. Тайны покорения Вселенной, был ли Гагарин первым человеком в космосе, о чем врут газеты.
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Вон оно как, Михалыч! А мужики-то и не знают!