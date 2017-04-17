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Спецслужбы скрывают факт контакта с инопланетянами

19:25. 17 апреля 2017 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал:

Многие люди утверждают, что контакты с инопланетянами уже давно установлены и идут в наше время. Просто спецслужбы скрывают данный факт от народов. И хотя верить в подобные сказки по большому счету не стоит, большинство космических держав все же не раскрывают все свои секреты. Тайны покорения Вселенной, был ли Гагарин первым человеком в космосе, о чем врут газеты.

Метки: инопланетная раса, нло, спецслужбы
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