Сексуальная тантра: хорошо или плохо?





Извечный вопрос, который беспокоит многих ищущих. По-моему всё довольно просто.



Ирина:

Дмитрий, как вы относитесь к тантре? Совместном развитии мужчины и женщины?



Дмитрий Раевский:

А что вы подразумеваете под тантрой?



Ирина:

Постижение мудрости через медитативные сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины.



Дмитрий Раевский:

Теория такова: в человеческом организме есть так называемые нервные центры. И они производят психическую энергию из праны. Человек вдыхает кислород-прану, и из этого создается психическая энергия.



Как это происходит?

Человек постоянно думает о чем-либо, испытывает эмоциональное состояние, и это отражается на его нервных центрах. Эти нервные центры перерабатывают прану в психическую энергию и отправляют ее в наше окружение и в наш организм, напитывая его.



Психическая энергия бывает двух видов: низшая и высшая.

Низшая связана с телом, а высшая - с разумом.



Когда человек мыслит на высокие темы, когда он горит подвигом и героизмом, когда воспринимает красоту, когда кому-то помогает, не думая о себе, - возникает высшая психическая энергия. Она и является фундаментом развития.



Когда человек ощущает себя человеком или же задействует нервные центры механическим способом, то он производит низшую психическую энергию, которая укрепляет его астральное тело, его животную составляющую, и тем самым препятствует развитию.



Это давно известные вещи. Даже, например, хатха-йога, которая через различные позы и практики укрепляет астральное тело и, конечно же, психическую энергию, но низшего порядка. Это не духовность, это не развитие. И проявляется это в том, что когда человек умирает, он с собой эту низшую психическую энергию не уносит.



А вот психическую энергию высшего порядка человек с собой уносит. Она называется АУМ или крылья, которые возносят человека. Мы путники в Дальние Миры. Укрепляя низшую психическую энергию, мы тормозим свой Путь, высшую - ускоряем свой Путь и становимся путниками, которые преодолевают всё.

Я вот так к этому отношусь.



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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315384.html