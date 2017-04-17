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Сексуальная тантра: хорошо или плохо?

20:58. 17 апреля 2017 Просмотров - 137 5 коммент. Опубликовал:



Извечный вопрос, который беспокоит многих ищущих. По-моему всё довольно просто.

Ирина:
Дмитрий, как вы относитесь к тантре? Совместном развитии мужчины и женщины?

Дмитрий Раевский:
А что вы подразумеваете под тантрой?

Ирина:
Постижение мудрости через медитативные сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины.

Дмитрий Раевский:
Теория такова: в человеческом организме есть так называемые нервные центры. И они производят психическую энергию из праны. Человек вдыхает кислород-прану, и из этого создается психическая энергия.

Как это происходит?
Человек постоянно думает о чем-либо, испытывает эмоциональное состояние, и это отражается на его нервных центрах. Эти нервные центры перерабатывают прану в психическую энергию и отправляют ее в наше окружение и в наш организм, напитывая его.

Психическая энергия бывает двух видов: низшая и высшая.
Низшая связана с телом, а высшая - с разумом.

Когда человек мыслит на высокие темы, когда он горит подвигом и героизмом, когда воспринимает красоту, когда кому-то помогает, не думая о себе, - возникает высшая психическая энергия. Она и является фундаментом развития.

Когда человек ощущает себя человеком или же задействует нервные центры механическим способом, то он производит низшую психическую энергию, которая укрепляет его астральное тело, его животную составляющую, и тем самым препятствует развитию.

Это давно известные вещи. Даже, например, хатха-йога, которая через различные позы и практики укрепляет астральное тело и, конечно же, психическую энергию, но низшего порядка. Это не духовность, это не развитие. И проявляется это в том, что когда человек умирает, он с собой эту низшую психическую энергию не уносит.

А вот психическую энергию высшего порядка человек с собой уносит. Она называется АУМ или крылья, которые возносят человека. Мы путники в Дальние Миры. Укрепляя низшую психическую энергию, мы тормозим свой Путь, высшую - ускоряем свой Путь и становимся путниками, которые преодолевают всё.
Я вот так к этому отношусь.

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315384.html

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5 коммент.»

  • 12548 7946
    Вьеха 17 апреля 2017 в 21:26 Ссылка Пометить
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    “Задействует нервные центры механическим способом”? Бред. Типа в мозгу палкой шерудить… Редактируйте опусы своего гуры, шоб не позорился.

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    Serg 17 апреля 2017 в 21:26 Ссылка Пометить
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    У Ирины мозгов нету , Озабоченная сексуально. Это показывает ,что занимается безделием, такие обычно не имеют мужей, не потребные.

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      Вьеха Serg 17 апреля 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
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      А об чём тёткам ещё думать? Ну, Вы смешной! Другое дело, гур не повёлся, “не потребная”, видать, до практики так и не дошло. Как писал Довлатов: “Некоторые девушки уезжают, так и не отдохнув…”

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