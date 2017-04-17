Сексуальная тантра: хорошо или плохо?
Извечный вопрос, который беспокоит многих ищущих. По-моему всё довольно просто.
Ирина:
Дмитрий, как вы относитесь к тантре? Совместном развитии мужчины и женщины?
Дмитрий Раевский:
А что вы подразумеваете под тантрой?
Ирина:
Постижение мудрости через медитативные сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины.
Дмитрий Раевский:
Теория такова: в человеческом организме есть так называемые нервные центры. И они производят психическую энергию из праны. Человек вдыхает кислород-прану, и из этого создается психическая энергия.
Как это происходит?
Человек постоянно думает о чем-либо, испытывает эмоциональное состояние, и это отражается на его нервных центрах. Эти нервные центры перерабатывают прану в психическую энергию и отправляют ее в наше окружение и в наш организм, напитывая его.
Психическая энергия бывает двух видов: низшая и высшая.
Низшая связана с телом, а высшая - с разумом.
Когда человек мыслит на высокие темы, когда он горит подвигом и героизмом, когда воспринимает красоту, когда кому-то помогает, не думая о себе, - возникает высшая психическая энергия. Она и является фундаментом развития.
Когда человек ощущает себя человеком или же задействует нервные центры механическим способом, то он производит низшую психическую энергию, которая укрепляет его астральное тело, его животную составляющую, и тем самым препятствует развитию.
Это давно известные вещи. Даже, например, хатха-йога, которая через различные позы и практики укрепляет астральное тело и, конечно же, психическую энергию, но низшего порядка. Это не духовность, это не развитие. И проявляется это в том, что когда человек умирает, он с собой эту низшую психическую энергию не уносит.
А вот психическую энергию высшего порядка человек с собой уносит. Она называется АУМ или крылья, которые возносят человека. Мы путники в Дальние Миры. Укрепляя низшую психическую энергию, мы тормозим свой Путь, высшую - ускоряем свой Путь и становимся путниками, которые преодолевают всё.
Я вот так к этому отношусь.
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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315384.html
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“Задействует нервные центры механическим способом”? Бред. Типа в мозгу палкой шерудить… Редактируйте опусы своего гуры, шоб не позорился.
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Почему бред? Например, иглоукалывание, или вибратор…
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Центры, Жора! Заметь, не окончания, а центры, а они только в мозгу, головном или спинном! Да хоть вибратором! Но сначала изволь трепанацию сделать.
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У Ирины мозгов нету , Озабоченная сексуально. Это показывает ,что занимается безделием, такие обычно не имеют мужей, не потребные.
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А об чём тёткам ещё думать? Ну, Вы смешной! Другое дело, гур не повёлся, “не потребная”, видать, до практики так и не дошло. Как писал Довлатов: “Некоторые девушки уезжают, так и не отдохнув…”