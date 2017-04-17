От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос
Именно так теперь будет называться моя книга: «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос».
А вот как она будет выглядеть.
Напомню, что некоторое время назад мы с издательством «Питер» объявили конкурс на новое название и новый внешний вид одной из моих книг. https://nstarikov.ru/blog/75806
Пришло время подвести итоги.
Удивительно, а может и наоборот, вполне закономерно, но победителем стал Александр Иванов. Этот молодой дизайнер и художник, на мой взгляд, точнейшим образом отобразил суть моей книги и нашел яркое решение для его художественного воплощения.
Александр Иванов
Напомню, что именно А. Иванов стал победителем и предыдущего конкурса, итогом которого стало название и обложка книги «Русская смута ХХ века». https://nstarikov.ru/blog/71272
Поздравляю победителя и хочу выразить мою глубокую признательность авторам всех идей, всем, кто принял участие в конкурсе.
К сожалению, терроризм актуальная проблема для современной России. А моя книга как раз и рассказывает о том, откуда в российской истории появились корни этого страшного явления…
«От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос»
Автор убедительно демонстрирует, что все революционные организации в России финансировались и пестовались иностранными спецслужбами. Прочитав книгу, вы узнаете:
- на чьи деньги Герцен бил в свой колокол;
- почему декабристы не любили русскую армию;
- зачем народовольцы хотели развалить Россию на части;
- почему террористы-эсеры имели при себе не российские, а британские паспорта;
- кто на самом деле писал программы революционных партий;
- на какие средства Ленин всей семьей отдыхал на самых престижных европейских курортах;
Новое название книги поможет привлечь новых читателей, а значит — шире распространить правду о переворотах и революциях, которые погрузили нашу Родину в смуту, уничтожили Российскую империю.
И Советский Союз был также уничтожен по тем же самым методикам, теми же самыми нашими вечными геополитическими соперниками, которые вновь вырастили в недрах СССР свежую поросль революционеров-разрушителей.
Тема, увы, и сегодня актуальна…
Источник: nstarikov.ru
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Стариков не договаривает, что Герцен и почти все декабристы были евреями, как и он.
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Круто. Как сдвиг реальности в фантастике. Я учился в советской школе. Там декабристы, Герцен и Ленин были положительными персонажами. Цари и попы – отрицательными.
Эсеры кстати взрывали не свой народ, а только представителей власти. Об этом стариков не хочет написать книгу?
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И еще. Пушкин вроде поддержал декабристов. Значит ли это что для старикова он типа пятой колонны?
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Путаные агитаторы очень умело облизывают ботинки, впечатлен. Но надо больше ада.