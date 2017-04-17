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От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос

18:28. 17 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Именно так теперь будет называться моя книга: «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос».

А вот как она будет выглядеть.

Напомню, что некоторое время назад мы с издательством «Питер» объявили конкурс на новое название и новый внешний вид одной из моих книг. https://nstarikov.ru/blog/75806

Пришло время подвести итоги.

Удивительно, а может и наоборот, вполне закономерно, но победителем стал Александр Иванов. Этот молодой дизайнер и художник, на мой взгляд, точнейшим образом отобразил суть моей книги и нашел яркое решение для его художественного воплощения.

Александр Иванов

Напомню, что именно А. Иванов стал победителем и предыдущего конкурса, итогом которого стало название и обложка книги «Русская смута ХХ века». https://nstarikov.ru/blog/71272

Поздравляю победителя и хочу выразить мою глубокую признательность авторам всех идей, всем, кто принял участие  в конкурсе.

К сожалению, терроризм актуальная проблема для современной России. А моя книга как раз и рассказывает о том, откуда в российской истории появились корни этого страшного явления…

«От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос»

Автор убедительно демонстрирует, что все революционные организации в России финансировались и пестовались иностранными спецслужбами. Прочитав книгу, вы узнаете:

  • на чьи деньги Герцен бил в свой колокол;
  • почему декабристы не любили русскую армию;
  • зачем народовольцы хотели развалить Россию на части;
  • почему террористы-эсеры имели при себе не российские, а британские паспорта;
  • кто на самом деле писал программы революционных партий;
  • на какие средства Ленин всей семьей отдыхал на самых престижных европейских курортах;

Новое название книги поможет привлечь новых читателей, а значит — шире распространить правду о переворотах и революциях, которые погрузили нашу Родину в смуту, уничтожили Российскую империю.

И Советский Союз был также уничтожен по тем же самым методикам, теми же самыми нашими вечными геополитическими соперниками, которые вновь вырастили в недрах СССР свежую поросль революционеров-разрушителей.

Тема, увы, и сегодня актуальна…

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Нет комментариев»

  • 1207 728
    ратник 17 апреля 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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    Стариков не договаривает, что Герцен и почти все декабристы были евреями, как и он.

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    Ursus 17 апреля 2017 в 19:42 Ссылка Пометить
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    Круто. Как сдвиг реальности в фантастике. Я учился в советской школе. Там декабристы, Герцен и Ленин были положительными персонажами. Цари и попы – отрицательными.

    Эсеры кстати взрывали не свой народ, а только представителей власти. Об этом стариков не хочет написать книгу?

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    • 13341 5663
      Ursus Ursus 17 апреля 2017 в 19:45 Ссылка Пометить
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      И еще. Пушкин вроде поддержал декабристов. Значит ли это что для старикова он типа пятой колонны?

      Оковы тяжкие падут,
      Темницы рухнут — и свобода
      Вас примет радостно у входа,
      И братья меч вам отдадут.

      Путаные агитаторы очень умело облизывают ботинки, впечатлен. Но надо больше ада.

      Ответить

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