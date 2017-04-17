Именно так теперь будет называться моя книга: «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос».

А вот как она будет выглядеть.

Напомню, что некоторое время назад мы с издательством «Питер» объявили конкурс на новое название и новый внешний вид одной из моих книг. https://nstarikov.ru/blog/75806

Пришло время подвести итоги.

Удивительно, а может и наоборот, вполне закономерно, но победителем стал Александр Иванов. Этот молодой дизайнер и художник, на мой взгляд, точнейшим образом отобразил суть моей книги и нашел яркое решение для его художественного воплощения.

Александр Иванов

Напомню, что именно А. Иванов стал победителем и предыдущего конкурса, итогом которого стало название и обложка книги «Русская смута ХХ века». https://nstarikov.ru/blog/71272

Поздравляю победителя и хочу выразить мою глубокую признательность авторам всех идей, всем, кто принял участие в конкурсе.

К сожалению, терроризм актуальная проблема для современной России. А моя книга как раз и рассказывает о том, откуда в российской истории появились корни этого страшного явления…

Автор убедительно демонстрирует, что все революционные организации в России финансировались и пестовались иностранными спецслужбами. Прочитав книгу, вы узнаете:

на чьи деньги Герцен бил в свой колокол;

почему декабристы не любили русскую армию;

зачем народовольцы хотели развалить Россию на части;

почему террористы-эсеры имели при себе не российские, а британские паспорта;

кто на самом деле писал программы революционных партий;

на какие средства Ленин всей семьей отдыхал на самых престижных европейских курортах;

Новое название книги поможет привлечь новых читателей, а значит — шире распространить правду о переворотах и революциях, которые погрузили нашу Родину в смуту, уничтожили Российскую империю.

И Советский Союз был также уничтожен по тем же самым методикам, теми же самыми нашими вечными геополитическими соперниками, которые вновь вырастили в недрах СССР свежую поросль революционеров-разрушителей.

Тема, увы, и сегодня актуальна…

Источник: nstarikov.ru