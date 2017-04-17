Немецкие деньги и почему история от „физика” чаще внушает доверия, нежели таковая от „лирика”

В последние четверть века российские «реформаторы» много чего грязного и фантастического наплели о Великом Октябре, но более всего муссировался миф о том, что события октября 1917 года были не народной революцией, а государственным переворотом, совершенным кучкой зловредных большевиков на немецкие деньги.

Хотя кандидат исторических наук Герман Алексеевич Артамонов , профессор МГПУ, (ранее именовавшегося Московским педвузом), который учитель истории и закончил, – хотя профессор против того, чтобы выпускники технических вузов занимались исторической проблематикой, мы всё же пойдём против мнения именитого кандидата и дадим слово по острой исторической проблеме доктору технических наук и тоже профессору, полковнику в отставке В.В. Литвиненко. Преимущество „физика" перед „лириком" – в наличии гораздо более ярко выраженного логического мышления. А оно в истории необходимо, ибо опираясь лишь на одни лирические эмоции, любые факты всегда можно толковать по-разному. Начиная с вопроса достоверности этих самых фактов. К тому же историки просто обожают ссылаться на эмоции ( в виде других текстов ) своих коллег, пашущих на той же эмоциональной исторической ниве. Тогда как подход, например, доктора технических наук априори будет отличаться большей системностью, он более формализован ( т.е. менее подвержен эмоциям ), чётче обоснован логически. Иначе – у „физиков" более… научный подход. И если есть отсылки к другим текстам, то чаще всего это будут документы , а не одни лишь всплески эмоций профессиональных дипломированных учителей истории.

Версия о немецком финансировании деятельности большевиков появилась еще летом 1917 года, и Керенский даже пытался по этому поводу устроить суд над большевиками, арестовав некоторых из них (Ленин и Зиновьев скрывались от ареста в Разливе, живя там в шалаше). Согласно этой версии немецкие деньги в большевистскую партию поступали через бизнесмена Парвуса (А.Л. Гельфанд), большевиков Ганецкого (Я.С. Фюрстенберг), М.Ю. Козловского и через родственницу Ганецкого – Суменсон. Следствие продолжалось более двух месяцев, но никаких доказательств вины большевиков оно не нашло, суд не состоялся, а все обвиняемые были освобождены.

Слухи о получении большевиками денег от немцев вновь появились в 1918 году, когда американский журналист Эдгар Сиссон приобрел по случаю в Петрограде 53 документа, якобы свидетельствовавших о финансировании немцами деятельности большевиков.



Документы, раздобытые Сиссоном, относились уже к послеоктябрьскому периоду (последний датирован 26 февраля 1918 года). При активном содействии президента Вильсона документы были опубликованы в США правительственным Комитетом общественной информации в октябре 1918 года. Они были изданы отдельной брошюрой огромным по тем временам тиражом 137 тысяч экземпляров.

Уже тогда общественность отнеслась к этим документам с подозрением, поскольку ряд «бумаг Сиссона», исходившие от различных учреждений и лиц, как российских, так и германских, были напечатаны на одной и той же пишущей машинке.



Сомнения в подлинности «бумаг Сиссона» были столь велики, что, уходя из Белого дома, президент Вильсон надежно их спрятал. Только в 1952 г. эти «документы» были случайно обнаружены и в 1955 г. переданы в Национальный архив США.

В 1956 г. известный американский дипломат и историк Джордж Кеннан (примечательно, что Джордж Кеннан всегда относился враждебно к общественному строю Советского Союза. Он считается автором так называемой стратегии сдерживания, игравшей важную роль в холодной войне Запада против СССР.



В 1952 г. Кеннан был назначен послом США в СССР, но менее чем через год был объявлен советским правительством персоной нон грата) провел специальное расследование и доказал, что документы, купленные Сиссоном в 1918 году, фальшивы, а их автором был петроградский журналист польского происхождения Фердинанд Оссендовский.



После публикации результатов Кеннана в «Журнале современной истории» на Западе о «бумагах Сиссона» практически никто уже не вспоминал.

Зато у нас, начиная с 1991 г., к этим «документам» вдруг проявился большой интерес, и версия о «немецких деньгах революции» получила постоянную прописку на нашем телевидении и в печати. До сих попеременно появляются статьи, телепередачи и фильмы то о дооктябрьском «получении большевиками денег от немцев», то о послеоктябрьских «документах Сиссона».

Что касается последних, то в начале 90-х годов известный петербургский историк В.И. Старцев, к сожалению, ныне уже покойный, работая в Национальном архиве США, обнаружил и тщательно исследовал совместно с «бумагами Сиссона» еще около сорока документов того же происхождения, что и сиссоновские, но имеющих более поздние даты.



Результаты кропотливого исследования тайн изготовления Фердинандом Оссендовским фальшивых документов о «германо-большевистском сотрудничестве» В.И. Старцев опубликовал в 1994 г. в книге «Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского», фактически поставив окончательную точку в многолетних спорах о подлинности «документов Сиссона».



Но книга В.И. Старцева была издана тиражом аж …400 экземпляров и потому осталась неизвестной даже специалистам. А в СМИ в это время не прекращались попытки реанимировать «бумаги Сиссона».



В изданной в 1996 г. книге «Рассекреченный Ленин» кандидат исторических наук А.Г. Латышев требовал даже пересмотреть «широко распространенное мнение, что подлогом являются все так называемые «документы Сиссона…».



В 2001 г. книга В.И. Старцева «Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского» была издана более приличным тиражом – 3 тысячи экземпляров. Хотя это тоже копейки по сравнению со стотысячными тиражами опусов всяких радзинских, млечиных и др., но все же на некоторое время ажиотаж по поводу «бумаг Сиссона» утих.

Но одновременно активизировалась версия дооктябрьского получения большевиками немецких денег. Теперь центральное место в этой версии было отведено немецкому социал-демократу и крупному бизнесмену Парвусу (1869–1924).



И только потому, что он, будучи сторонником войны и победы в ней Германии, в марте 1915 г. представил германскому правительству свой «Меморандум» – программу организации (в том числе и с помощью большевистской партии) в начале 1916 г. массовых забастовок и волнений в России, чтобы вынудить ее выйти из войны.



Для реализации своей программы Парвус просил у германского правительства несколько миллионов марок. Деньги Парвус получил (по подсчетам различных исследователей – от 1 до 8–9 млн марок), а вот куда он их дел – неизвестно. Во всяком случае, нет ни одного документального свидетельства получения денег Парвуса большевиками. Это очень не устраивает антисоветчиков, поэтому они периодически «обнаруживают сенсационные документы», якобы наконец «подтверждающие» немецкое финансирование революции.

В апреле 1999 г. бывший ведущий программы «Итоги» на НТВ Евгений Киселев (ныне уже много лет русофобствует на украинском телевидении) показал на телевидении свой фильм «Самый человечный человек», в котором заявил, что все большевистское движение и Октябрьская революция финансировались немцами.



В этом фильме Киселев утверждал, что в архиве французской разведки существуют документы, доказывающие получение большевиками денег от Парвуса. Для убедительности Киселев даже продемонстрировал в фильме фотографию какого-то «подтверждающего» документа с колонками цифр.

Фильм Киселева сразу же подвергся аргументированной критике. Архивист, член Ассоциации историков Первой мировой войны, Светлана Попова в вежливой статье, опубликованной в «Независимой газете», не оставила от «доводов» Киселева камня на камне.



Она писала: «В документальном фильме о Ленине «Самый человечный человек», показанном по НТВ 22 апреля, из уст Евгения Киселева прозвучала информация об имеющихся в Особом архиве документах французской разведки, бесспорно доказывающих существование прямой цепочки в передаче немецких денег Ленину от Парвуса, Ганецкого, Козловского и Суменсон (а не Самюэльсон, как назвал ее Киселев).

Эти факты почерпнуты из моей статьи «Французская разведка ищет «германский след»… и трактуются несколько произвольно. Поэтому считаю нужным сделать некоторые уточнения… Донесения французских военных атташе в Петрограде, Стокгольме, Копенгагене, на которые ссылаются в фильме, содержатся в одном из дел французской разведки и свидетельствуют о предпринятых по инициативе французского социалиста, министра вооружения Альбера Тома поисков посредников между большевиками и немецким правительством.



Они доказывают, что к моменту ареста большевиков в июле 1917 года конкретных, убедительных доказательств по этому делу не было получено… В фильме промелькнула фотография документа с колонками цифр, и Евгений Киселев сообщил зрителям, что этот документ – неопровержимое доказательство получения большевиками немецких денег.



Конечно, зрители не могли рассмотреть, что написано на документе, чем Киселев и воспользовался. Между тем сам документ, напротив, опровергает факт получения немецких денег большевиками» (Киселев при этом повел себя, как и любой антисоветчик, вполне ожидаемо – он наплевал на все разоблачения и через год, 22 апреля 2000 г., снова показал на НТВ свой мерзкий фильм).

В обличительном раже антисоветчики иногда теряют чувство меры. Известный историк В. Логинов по этому поводу пишет: «… Дело доходит до смешного. Александр Николаевич Яковлев поведал в свое время миллионам телезрителей, что обнаружены расписки Ганецкого о получении немецких денег для пересылки их большевикам в Россию.



Ну как не поверить академику? А вот американский историк Ляндерс из Стэнфордского университета не поверил. Докопавшись до германских и шведских банковских счетов фирмы Ганецкого, он обнаружил: 1) все расписки свидетельствуют не о пересылке денег из Стокгольма в Россию, а наоборот – из России в Стокгольм; 2) текст телеграмм Ганецкого – не шифровки, как это утверждали английские и французские спецслужбы, передавшие их русской контрразведке, а перечень реальных товаров, проданных в Россию, а таинственная «Мука» – не динамит, а детское питание фирмы «Нестле».

Каждый раз, когда разоблачаются очередные выдумки антисоветчиков, кажется, что миф о «немецких деньгах для революции» наконец-то окончательно развеялся. Но проходит немного времени, и все повторяется снова.

Тема «немецких денег для революции» не ржавеет. В 2004 г. публикуется интервью с австрийской писательницей Элизабет Хереш, которая в архиве германского МИДа «отыскала» поразивший ее редкий документ, относящийся к «немецким деньгам для революции», и написала об этом книгу.



Оказалось, что речь идет о том самом, давно известном историкам «Меморандуме» Парвуса, о котором уже говорилось выше. Тем не менее госпожа Хереш дала еще несколько интервью, о ее книге одобрительно отозвались «Комсомольская правда» и Алексей Пушков в своей программе «Постскриптум».



В 2005 г. на телевидении демонстрировался фильм «Кто заплатил Ленину? Тайна века!», в котором опять пережевывались слухи о Парвусе, в начале 2008 г. журнал «Профиль» в двух номерах перепечатывает статью из немецкого журнала «Шпигель» о «деятельности» Парвуса по финансированию революции.

Многосерийная «мыльная опера» на тему «немецких денег для большевиков» никогда не прерывалась, а в год 100-летия Великого Октября, естественно, активизировалась: она мусолится в различных изданиях и не только либерального толка.



Так, 1 апреля 2017 г. программа «Постскриптум» обрушила на телезрителей сюжет о возвращении Ленина в апреле 1917 г. в Россию через Германию в «пломбированном вагоне». Сюжет поразил предвзятостью и непрофессионализмом в освещении темы.



Описание переезда в 1917 г. Ленина в Россию через Германию сопровождалось следующими утверждениями:

«ключевую роль (в переезде большевиков в Россию через Германию. – В.Л.) сыграл близкий соратник Ленина Александр Парвус»;

«Ленин, одержимый властью, был готов на все, чтобы оказаться в Петрограде, даже прибегнув к помощи такого человека как Парвус, которого в революционных кругах считали обманщиком»; «Парвус вместе с германскими властями разработал план переправки Ленина в Россию через Германию в пломбированном вагоне»;

«и хотя при пересечении границы граждане страны противника должны немедленно арестовываться, но по личному распоряжению кайзера на Ленина и его сподвижников этот закон не распространялся»; «к тому же есть версия, что через подставные фирмы Парвуса в Копенгагене немцы финансировали партию Ленина».

Все эти утверждения никакого отношения к действительности не имеют, и они многократно уже опровергались в серьезных исследованиях.



Во-первых, Парвус никогда не был соратником Ленина, а с 1915 г., по свидетельству Карла Радека, Ленин, как и другие революционеры, прекратил всякие отношения с Парвусом.



Во-вторых, идея о возвращении политэмигрантов в Россию через Германию принадлежала не Парвусу, а меньшевику Ю.О. Мартову.



В-третьих, для переезда в Россию Ленин не прибегал к помощи Парвуса.



В-четвертых, никакого плана переправки Ленина в Россию Парвус вместе с германским властями не разрабатывал, поскольку русские политэмигранты от его услуг сразу же отказались. Вопросами переправки революционеров в Россию через Германию легально занимался Комитет по возвращению эмигрантов на родину, образованный российскими политэмигрантами после объявления Временным правительством амнистии.

Посредником в переговорах с немецкими властями об условиях переезда российских политэмигрантов через Германию был не Парвус, а секретарь Швейцарской социал-демократической партии Фриц Платтен (прямого общения русских политэмигрантов с немцами не было).



В-пятых, германский кайзер никаких личных распоряжений в отношении проезда российских эмигрантов через Германию не давал хотя бы потому, что только 12 апреля 1917 г., когда российские революционеры уже покинули Германию, Вильгельм II был впервые проинформирован об их поездке.



В-шестых, в первом «пломбированном» вагоне 9 апреля 1917 г. возвращались в Россию 32 политэмигранта, среди которых были не только большевики – сподвижники Ленина, но и меньшевики, а также эсер Дмитрий Розенблюм и член Бунда Б. Поговская с сыном. В мае-июне 1917 г. таким же образом, в «пломбированных» вагонах, в Россию вернулось еще более 300 политэмигрантов различной идейной (небольшевистской) направленности, но отвергавших лозунг «война до победного конца».



Наконец, в-седьмых, никакого немецкого финансирования партии Ленина «через подставные фирмы Парвуса в Копенгагене» не было, что убедительно, как указывалось выше, доказал американский историк С. Ляндерс.

Большая часть публикаций о якобы финансировании немцами революции принадлежат антисоветски и по большей части русофобски настроенной либеральной публике, активно участвовавшей в уничтожении советского государства.



Почему они не унимаются? Что заставляет их снова и снова возрождать миф о «немецких деньгах для большевиков»?



Думаю, они понимают свою ущербность и подлость по сравнению с революционерами октября 1917 г. Ведь это многие из либеральных антисоветчиков через всевозможные международные фонды, правозащитные общества и другие «независимые» организации получали деньги от геополитического противника СССР, фактически составляя в стране «пятую колонну» США.



Сознательно или нет, но антисоветчики помогали США реализовать доктрину НСДД-75, принятую еще в 1975 г. и провозглашавшую следующее: «…мы должны приложить все силы для разрушения СССР при помощи массированных подрывных операций и субсидий «пятой колонне».

А после разрушения Советского Союза хулители советской эпохи призвали в Россию сонм западных советников и консультантов, отдав им, по существу, страну на разграбление.



Именно об этом 24 октября 1995 г. говорил Билл Клинтон на заседании Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США:

«…Используя промах советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занимал проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы.



Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, неразрушенное бомбами государство…



За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, стронция и многое другое…».

Разграбление страны, передача ее богатств в руки алчных иностранных компаний продолжается и по сей день.



На начало 2015 г. в секторе добычи полезных ископаемых доля иностранного капитала была равна 55,7%, в обрабатывающей промышленности – 39,29%, в производстве электроэнергии – 29,73%, в секторе оптовой и розничной торговли – 90%. Причем за 2012–2014 гг. участие иностранного капитала выросло на треть.



Ныне правительство планирует очередной этап приватизации, который неизбежно повлечет снижение экономической независимости страны, поскольку распродаваемые государственные активы, как это уже было на предыдущих этапах приватизации, в большинстве своем попадут в жадные руки транснациональных компаний.

Неудивительно, что те, кто передал и передает врагу богатства страны, ненавидят Великую Октябрьскую революцию, и пытаются запачкать ее «немецкими деньгами». Но совершенно не понятно, зачем откровенно вздорными домыслами старается унизить Великий Октябрь вроде бы «государственник», сенатор и ведущий популярной программы Алексей Пушков? Бес антисоветизма попутал?

Как именовать события октября 1917 года – «переворот» или «революция»?

Хулители советской эпохи смену власти в октябре 1917 года называют «переворотом» и даже «контрреволюцией» (в 2000 г. в одном из интервью так назвал события октября 1917 г. А.Н. Яковлев, а 24 марта 2007 г. Леонид Млечин провел телепередачу под названием «От Февральской революции к Октябрьской контрреволюции»). Поэтому прежде всего определимся с понятиями «революция», «контрреволюция» и «государственный переворот». В различных энциклопедиях закреплены следующие определения.

«Революция – глубокое и качественное изменение в развитии общества, в способе производства, в различных областях знания».

«Контрреволюция – общественно-политическое движение, ставящее своей целью уничтожение результатов революции, восстановление старого, дореволюционного порядка, строя». Определение А.Н. Яковлевым и Л. Млечиным Октябрьской революции как контрреволюции безграмотно, т.к. Октябрьская революция не восстанавливала монархических порядков.

«Государственный переворот – насильственная (неконституционная) смена (захват) власти в государстве».

Таким образом, в общепринятом смысле события и февраля, и октября 1917 года были революциями, поскольку в обоих случаях в стране произошли «качественные изменения в развитии общества» (Февральская революция заменила самодержавный общественный строй буржуазным, а октябрьская – буржуазный строй социалистическим).



В современной исторической науке существует мнение, что и февральские, и октябрьские события 1917 г. суть этапы одной «Великой русской революции», хронологические рамки которой 1917–1920 годы. На мой взгляд, это объединение некорректно, потому что февраль и октябрь 1917 г. знаменовали собой начало принципиально различающихся «качественных изменений в развитии общества», т.е. это были две разные революции.

События 1991–1993 гг. представляли собой контрреволюцию (их результатом стало восстановление буржуазного общественного строя), а все «цветные» революции, в том числе и «Революция Достоинства» в Украине, на самом деле были государственными переворотами, т.к. никакими качественными изменениями в развитии общества не сопровождались.

В первые годы советской власти Великая Октябрьская революция действительно именовалась «переворотом». Однако по мере укрепления нового общественного строя к событиям февраля и октября 1917 г. во всем мире стал применяться термин «революция», а учитывая огромное влияние примера советской страны на изменение социальной политики в мире, Октябрьская революция 1917-го была закономерно названа Великой. Февральская революция не стала Великой, потому что не успела оказать на мир какого-либо существенного влияния.

Как бы кто ни относился к событиям октября 1917 г., они изменили мир, и поэтому исключение 7 ноября 1917 г. из знаменательных российских дат, на мой взгляд, позорно для России – это, по существу, акт исторического вандализма.





В.В. Литвиненко,

доктор технических наук, профессор