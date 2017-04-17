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Изборский клуб стал на стражу духовных рубежей Родины 

20:53. 17 апреля 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.bragazeta.ru/
Четыре года назад на брянском общественно-политическом небосклоне родилось новое патриотическое объединение – областное  представительство Изборского клуба.  Клуб  был создан группой российских интеллектуалов в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия города-крепости Изборска.  В момент создания новой общественно-политической структуры в стране бушевали «болотные страсти», либеральная общественность методично и последовательно готовила новую «цветную революцию» с целью изменения политического курса страны, превращение её в придаток нового мирового порядка.  Судьба России висела на «волоске», либералы жаждали реванша. И вот именно в этот момент часть патриотически мыслящих российских общественных деятелей, политиков, экономистов, работников культуры и просто неравнодушных к судьбе Родины граждан решили объединиться, чтобы не допустить повторения трагедии 90-х, когда страна, утратив признаки суверенитета, находилась под внешним управлением и стремительно двигалась к политической, социальной и экономической деградации.

Возглавил этот процесс известный писатель и общественный деятель Александр  Проханов.  Идея создания нового патриотического объединения быстро нашла понимание в российских регионах. Брянск стал первым субъектом России, где образовалась структура Изборского клуба.  Огромную роль в этом процессе сыграл брянец Олег Розанов, первый заместитель председателя клуба. Благодаря его усилиям создавалось отбластное отделение клуба, которое стало заметным общественно-значимым  явлением на территории Брянщины. Деятельность отделения стала яркой и насыщенной. Благодаря усилиям Изборского клуба брянская общественность имела возможность встретиться с маститыми российскими литераторами, политиками, экономистами, учеными и общественными деятелями. Среди них Александр Проханов, Захар Прилепин, Юрий Поляков, Сергей Глазьев, Максим Шевченко, Леонид Ивашов, Николай Стариков, Михаил Делягин и другие.

Деятельность регионального отделения не сводилась только к общественно-просветительской работе, к организации «круглых столов» и  презентаций новых литературных и научных произведений. Жизнь клуба многогранна и разнообразна, от лишь некоторые факты. При содействии первого заместителя председателя клуба Олега Розанова была восстановлена  часовня у кургана по дороге во Вщиж, изборцы приняли участие в организации и проведении  на сцене зала «Дружба» спектакля «Русский крест» по поэме брянца Николая Мельникова, собирались книги и печатные издания для библиотек  Донбасса.

Большое внимание члены представительства Изборского клуба уделяют сохранению исторических и архитектурных памятников Брянска и области. Благодаря личному участию и финансовой поддержке председателя регионального отделения клуба Сергея Ушкалова увидели «свет» книги: «Брянск: историко-архитектурный путеводитель», «Василий Городков: живопись, графика, рисунок, эскиз», «Памятники деревянного зодчества Брянского края», «Ляличи. Усадьба графа Завадовского».  В этих изданиях  читатели могут познакомиться с  различными периодами градостроительного развития областного центра и  историей выдающихся  архитектурных ансамблей Брянщины.  Ждет своего часа  монография «Дворянские усадьбы Брянского края» – двухтомное историко-культурное издание, которое позволяет реконструировать модели усадебной жизни некогда знаменитых родов Брянского края. Руководителем данного проекта является Сергей Ушкалов. Отделением Изборского клуба совместно с участниками творческих организаций и объединений, а также с представителями департамента культуры Брянской области был подготовлен аналитический доклад: «Предложения по формированию привлекательной среды и благоприятных условий для сохранения и развития историко-культурного наследия Брянской области», который ставит своей целью сохранение и популяризацию историко-культурного наследия области, должен стимулировать туристический трафик и благоприятно влиять на формирование гостеприимного образа Брянщины. Совсем скоро, в середине мая, в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре при поддержке регионального представительства Изборского клуба откроется фотовыставка Александра и Василия Прохановых, посвященная событиям в Афганистане.

В непростое время брянское региональное представительство Изборского клуба продолжает нести вахту подлинного патриотизма и духовного суверенитета, отстаивая традиционные российские ценности, принципы государственности и национальной идентичности.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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