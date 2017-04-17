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Что такое Благодатный огонь и как на самом деле происходит это великое чудо

15:34. 17 апреля 2017 Просмотров - 392 3 коммент. Опубликовал:

Реставрация Гроба Господня: к чему приведёт проникновение археологов в самую почитаемую христианскую святыню?Почему в декабре прошлого года не произошло главное католическое чудо - не закипела кровь святого Януария?
Из-за чего засыхает в Иерусалиме знаменитый Мамврийский дуб? Что нашли археологи в священной Кувуклии?

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3 коммент.»

  • 430 306
    жора шапов 17 апреля 2017 в 15:41 Ссылка Пометить
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    Если бы это было чудом -все мусульмане и иудеи мгновенно стали бы правоверными христианами.

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    Юрий Чалый 17 апреля 2017 в 15:45 Ссылка Пометить
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    Ловкость рук, немного химии и физики и никакого мошенства.

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  • 367 244
    Aндрей 17 апреля 2017 в 16:17 Ссылка Пометить
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    Механизмы не меняются. Затмение солнца, то же было мистическим процессом для не посвященных. Жрецы же обладая знанием о движении небесных тел, не спешили прояснить ситуацию. Сегодня другие чудеса являют, но суть жречества не изменилась. Тёмен народ, и это благо для управителей.

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