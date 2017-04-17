Что такое Благодатный огонь и как на самом деле происходит это великое чудо
15:34. 17 апреля 2017 Просмотров - 392 3 коммент. Опубликовал: Neils
Реставрация Гроба Господня: к чему приведёт проникновение археологов в самую почитаемую христианскую святыню?Почему в декабре прошлого года не произошло главное католическое чудо - не закипела кровь святого Януария?
Из-за чего засыхает в Иерусалиме знаменитый Мамврийский дуб? Что нашли археологи в священной Кувуклии?
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Если бы это было чудом -все мусульмане и иудеи мгновенно стали бы правоверными христианами.
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Ловкость рук, немного химии и физики и никакого мошенства.
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Механизмы не меняются. Затмение солнца, то же было мистическим процессом для не посвященных. Жрецы же обладая знанием о движении небесных тел, не спешили прояснить ситуацию. Сегодня другие чудеса являют, но суть жречества не изменилась. Тёмен народ, и это благо для управителей.