Что такое Благодатный огонь и как на самом деле происходит это великое чудо

...как раз пресловутого «иродианского стиля» кладки вовсе нет!.. Так что тогда считать на самом деле...посреди совсем не благодатной местности, да еще и так долго?.. Почему ... чтобы Яхве как-то регламентировал, какой огонь ему «чуждый», а какой «свой». ...