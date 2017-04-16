РПЦ русским не друг, не помощник, а враг получается…

15 апреля сего года на сайте КОНТ был проведен блиц-опрос на тему:

"Жили-были на Руси две Церкви, одна придерживалась старых канонов, другая постоянно реформировалась в угоду Запада..."

Какая из них ближе к Богу?

Результаты народного голосования получились следующие:

Удостовериться в этих результатах можно, пройдя по этой ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/587011

Народ посчитал, что к Богу ближе всего "Старообрядческая Православная Церковь" (РПСЦ). За неё проголосовало аж 80% участников блиц-опроса.

Путин и старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

За так называемую "Русскую Православную Церковь" (РПЦ) отдало свои голоса всего 2% участников опроса!

Почему к РПЦ такое не-до-верие?

Это недоверие, очевидно, вызвано тремя причинами (быть может, причин больше, но эти три главные):

- РПЦ занимается "церковным" бизнесом.

- РПЦ активно лезет в политику.

- РПЦ озабочена жаждой власти.

Касательно последнего пункта. Во-первых, сама внутренняя структура РПЦ имеет иерархию как в армии — есть в ней и рядовые, и "лейтенанты", и "генералы". Во-вторых, несмотря на то, что согласно Конституции РФ, церковь официально отделена от государства "Россия", она втихую (что называется "неофициально") всё больше и больше захватывает господствующее положение над обществом, и даже внедряется в общеобразовательные школы.

Эти три главные причины недоверия РПЦ, как говорится, ОЧЕВИДНЫ каждому, за исключением, наверное, так называемых "воцерковлённых". Эта категория людей ослеплена и зазомбирована священниками и религиозной пропагандой, и не способна видеть, казалось бы, очевидное. Всё строго в соответствии со словами Христа-Спасителя: "слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите..." (Мф. 13: 14-15).

Что касается того очевидного факта, что РПЦ всё сильнее и сильнее захватывает власть над российским обществом, то это происходит не столько благодаря особой пронырливости священнослужителей "Русской Православной Церкви", сколько той внешней помощи, которую оказывают ей российские масонские организации.

О том, что РПЦ ожидает резкий взлёт и она опять займёт над обществом главенствующую роль, как это было ранее при царях Романовых (Римских), можно было догадаться сразу после развала СССР в 1991 году — на это откровенно указывал герб вновь образованной Российской Федерации — хищная птица двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями — точная копия герба Российской Романовской империи, герба, который в свою очередь был точной копией герба Священной Римской империи — двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями.

Слева герб Священной Римской империи, в центре герб СССР, справа герб современной России.

Рассмотрите внимательно герб СССР. Что на нём размещено?

Какие идеи отражает его символика?

Прежде всего мы видим, что планета Земля купается в лучах Солнца, оно своим "духом Святым" греет землю и поддерживает на ней всякую жизнь. Причём Солнце светит всем одинаково! Благодаря этому люди всех национальностей могут сеять на своей земле пшеницу, из которой потом делается хлеб. Ну а серп и молот на гербе — символ праведного труда людей. Вот что нёс в себе герб страны, которую разрушили в 1991 году буквально росчерком пера её тайные враги!

А какой смысл несёт в себе герб современной России в виде хищного двуглавого орла?

Прежде всего этот гербовый орёл потому двуглавый, что он своими двумя головами символизирует государственное двоевластие — власть церковную и власть светскую.

Стало быть, когда принималась эта символика в качестве герба современной Российской Федерации, уже подразумевалось, что РПЦ опять будет господствовать над обществом, как это было в Российской Романовской империи.

До кого-то это ещё не дошло?!

Ну так вникайте, друзья-читатели, голова-то вам для чего дана?!

ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ИЗМЕНА НА РУСИ! ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ РУССКИЙ НАРОД ОПЯТЬ ПРЕДАН СВОЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "ЭЛИТОЙ" И СВОЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ"!

Уже два с лишним десятка лет наша нерусская "элита" втихую от народа занимается возрождением прежнего феодального устройства общества, только на новом витке эволюции!

Смотрите сами! Гляньте на эти фотографии:

Наличие у России такого герба обязывает её к восстановлению монархии под водительством РПЦ.

Вот убийственная новость с сайта "Православие в Татарстане", опубликованная 2 года назад. (Напомню, что Татарстан — часть Российской Федерации).

потомкам дома Романовых с предложением вернуться в Россию. Депеши направлены в Испанию — княгине Марии Владимировне, и в Данию — Дмитрию Романовичу.

"Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал письма. Депеши направлены в Испанию — княгине Марии Владимировне, и в Данию — Дмитрию Романовичу. «В настоящее время происходит трудный процесс восстановления величия России и возвращения ею мирового влияния. Я уверен, что в такой важный исторический момент члены Императорского Дома Романовых не могут оставаться в стороне от процессов, происходящих в России» , — обращается депутат к особам царской крови. Петров уверен, что возвращение потомков самодержцев на родину сгладит «политические противоречия внутри страны, оставшиеся с момента Октябрьской революции», и возродит «духовную мощь народов России». Члены царского дома могли бы участвовать в государственных церемониалах, считает депутат. Заксобрание Ленинградской области готовит законопроект «Об особом положении представителей царской фамилии». В качестве официальной резиденции Романовых в России предлагается выделить дворец в пригородах Санкт-Петербурга или в Крыму..." Источник.

Вы думаете, что возвращение Романовых в Россию в том или ином качестве, это ВСЯ задумка врагов русского народа, которым активно помогают РПЦ и российские масоны?!

Отнюдь нет!

Вся эта возня с лже-Романовыми была разыграна масонами и РПЦ как шахматная партия для последующего объединения всех мировых религий в единую "мировую религию" под единым управлением.

Об этом стало известно благодаря вот этой публикации в российских СМИ:

МОСКВА, 31 октября 2014, 16:34 — REGNUM.

Глава российского императорского дома (РИД) Великая княгиня Мария Владимировна является родственницей пророка Мухаммеда, заявил узбекским журналистам сегодня, 31 октября советник канцелярии РИД Кирилл Немирович-Данченко, который прибыл в Узбекистан для подготовки визита Великой княгини Марии Владимировны, запланированного на 3-15 ноября.

«Это не сказка „Тысяча и одна ночь“, этот факт юридически признан всем мусульманским миром. В мире живут несколько десятков доказанных потомков пророка и, так сложились обстоятельства, что российская царствующая династия несёт в себе кровь пророка Мухаммеда», — отметил Немирович-Данченко.

Советник канцелярии РИД сообщил, что «княгиня является также потомком царя Давида, так как её мать — урожденная царица грузинская, представительница рода Багратион-Мухрамских, которые официально являются потомками этого царя».

Для православных Великая княгиня является единственным в русской истории потомком патриарха Филарета, добавил Немирович-Данченко. «Патриарх до того, как стать монахом, имел детей, и его сын Михаил стал первым представителем Романовых», — указал представитель РИД.

Тем самым, отметил он, сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии. «Я других таких прецедентов в мире не знаю», — подчеркнул советник. (Источник: https://regnum.ru/news/polit/1862336.html).

Все эти диверсионные политические ходы были совершены на территории бывшего СССР при участии РПЦ и её главы патриархе Кирилле сразу после того, как в Большой хоральной синагоге раввин Пинхас Полонский прочитал евреям лекцию о будущем преустройстве мира. Ну а раввин, в свою очередь, донёс до рядовых евреев то, что он услышал от своих высокостоящих "братьев по вере".

Лично меня слова раввина Полонского, сказанные евреям в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга, ввели в состояние шока, близкое к состоянию аффекта.

Эта информация из санкт-петербургской Большой хоральной синагоги от раввина Полонского идеально стыкуется с сообщением из REGNUM о "Великой княгине Марии Владимировне": "сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии". (Источник: https://regnum.ru/news/polit/1862336.html).

А ведь эта диверсия против государствообразующего русского народа началась с утверждения в качестве государственной символики двухглавого орла, увенчанного царскими атрибутами власти.

На этом я заканчиваю свой рассказ, но ставлю многоточие....

С какой целью написана эта статья? — возможно кто-то хочет меня спросить.

Отвечаю: исключительно с просветительской! Любой человек имеет право знать историческую правду! Здесь, в этой статье, имеется минимум моих рассуждений и максимум фактов. Поэтому я не призываю никого верить мне лично. Я приглашаю читателей к ознакомлению с этими убийственными фактами и к их осмыслению!

16 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин