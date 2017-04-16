РПЦ русским не друг, не помощник, а враг получается…
15 апреля сего года на сайте КОНТ был проведен блиц-опрос на тему:
"Жили-были на Руси две Церкви, одна придерживалась старых канонов, другая постоянно реформировалась в угоду Запада..."
Какая из них ближе к Богу?
Результаты народного голосования получились следующие:
Удостовериться в этих результатах можно, пройдя по этой ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/587011
Народ посчитал, что к Богу ближе всего "Старообрядческая Православная Церковь" (РПСЦ). За неё проголосовало аж 80% участников блиц-опроса.
Путин и старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
За так называемую "Русскую Православную Церковь" (РПЦ) отдало свои голоса всего 2% участников опроса!
Почему к РПЦ такое не-до-верие?
Это недоверие, очевидно, вызвано тремя причинами (быть может, причин больше, но эти три главные):
- РПЦ занимается "церковным" бизнесом.
- РПЦ активно лезет в политику.
- РПЦ озабочена жаждой власти.
Касательно последнего пункта. Во-первых, сама внутренняя структура РПЦ имеет иерархию как в армии — есть в ней и рядовые, и "лейтенанты", и "генералы". Во-вторых, несмотря на то, что согласно Конституции РФ, церковь официально отделена от государства "Россия", она втихую (что называется "неофициально") всё больше и больше захватывает господствующее положение над обществом, и даже внедряется в общеобразовательные школы.
Эти три главные причины недоверия РПЦ, как говорится, ОЧЕВИДНЫ каждому, за исключением, наверное, так называемых "воцерковлённых". Эта категория людей ослеплена и зазомбирована священниками и религиозной пропагандой, и не способна видеть, казалось бы, очевидное. Всё строго в соответствии со словами Христа-Спасителя: "слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите..." (Мф. 13: 14-15).
Что касается того очевидного факта, что РПЦ всё сильнее и сильнее захватывает власть над российским обществом, то это происходит не столько благодаря особой пронырливости священнослужителей "Русской Православной Церкви", сколько той внешней помощи, которую оказывают ей российские масонские организации.
О том, что РПЦ ожидает резкий взлёт и она опять займёт над обществом главенствующую роль, как это было ранее при царях Романовых (Римских), можно было догадаться сразу после развала СССР в 1991 году — на это откровенно указывал герб вновь образованной Российской Федерации — хищная птица двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями — точная копия герба Российской Романовской империи, герба, который в свою очередь был точной копией герба Священной Римской империи — двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями.
Слева герб Священной Римской империи, в центре герб СССР, справа герб современной России.
Рассмотрите внимательно герб СССР. Что на нём размещено?
Какие идеи отражает его символика?
Прежде всего мы видим, что планета Земля купается в лучах Солнца, оно своим "духом Святым" греет землю и поддерживает на ней всякую жизнь. Причём Солнце светит всем одинаково! Благодаря этому люди всех национальностей могут сеять на своей земле пшеницу, из которой потом делается хлеб. Ну а серп и молот на гербе — символ праведного труда людей. Вот что нёс в себе герб страны, которую разрушили в 1991 году буквально росчерком пера её тайные враги!
А какой смысл несёт в себе герб современной России в виде хищного двуглавого орла?
Прежде всего этот гербовый орёл потому двуглавый, что он своими двумя головами символизирует государственное двоевластие — власть церковную и власть светскую.
Стало быть, когда принималась эта символика в качестве герба современной Российской Федерации, уже подразумевалось, что РПЦ опять будет господствовать над обществом, как это было в Российской Романовской империи.
До кого-то это ещё не дошло?!
Ну так вникайте, друзья-читатели, голова-то вам для чего дана?!
ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ИЗМЕНА НА РУСИ! ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ РУССКИЙ НАРОД ОПЯТЬ ПРЕДАН СВОЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "ЭЛИТОЙ" И СВОЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ"!
Уже два с лишним десятка лет наша нерусская "элита" втихую от народа занимается возрождением прежнего феодального устройства общества, только на новом витке эволюции!
Смотрите сами! Гляньте на эти фотографии:
Наличие у России такого герба обязывает её к восстановлению монархии под водительством РПЦ.
Вот убийственная новость с сайта "Православие в Татарстане", опубликованная 2 года назад. (Напомню, что Татарстан — часть Российской Федерации).
"Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал письма потомкам дома Романовых с предложением вернуться в Россию. Депеши направлены в Испанию — княгине Марии Владимировне, и в Данию — Дмитрию Романовичу.
«В настоящее время происходит трудный процесс восстановления величия России и возвращения ею мирового влияния. Я уверен, что в такой важный исторический момент члены Императорского Дома Романовых не могут оставаться в стороне от процессов, происходящих в России», — обращается депутат к особам царской крови.
Петров уверен, что возвращение потомков самодержцев на родину сгладит «политические противоречия внутри страны, оставшиеся с момента Октябрьской революции», и возродит «духовную мощь народов России». Члены царского дома могли бы участвовать в государственных церемониалах, считает депутат.
Заксобрание Ленинградской области готовит законопроект «Об особом положении представителей царской фамилии». В качестве официальной резиденции Романовых в России предлагается выделить дворец в пригородах Санкт-Петербурга или в Крыму..." Источник.
Вы думаете, что возвращение Романовых в Россию в том или ином качестве, это ВСЯ задумка врагов русского народа, которым активно помогают РПЦ и российские масоны?!
Отнюдь нет!
Вся эта возня с лже-Романовыми была разыграна масонами и РПЦ как шахматная партия для последующего объединения всех мировых религий в единую "мировую религию" под единым управлением.
Об этом стало известно благодаря вот этой публикации в российских СМИ:
МОСКВА, 31 октября 2014, 16:34 — REGNUM.
Глава российского императорского дома (РИД) Великая княгиня Мария Владимировна является родственницей пророка Мухаммеда, заявил узбекским журналистам сегодня, 31 октября советник канцелярии РИД Кирилл Немирович-Данченко, который прибыл в Узбекистан для подготовки визита Великой княгини Марии Владимировны, запланированного на 3-15 ноября.
«Это не сказка „Тысяча и одна ночь“, этот факт юридически признан всем мусульманским миром. В мире живут несколько десятков доказанных потомков пророка и, так сложились обстоятельства, что российская царствующая династия несёт в себе кровь пророка Мухаммеда», — отметил Немирович-Данченко.
Советник канцелярии РИД сообщил, что «княгиня является также потомком царя Давида, так как её мать — урожденная царица грузинская, представительница рода Багратион-Мухрамских, которые официально являются потомками этого царя».
Для православных Великая княгиня является единственным в русской истории потомком патриарха Филарета, добавил Немирович-Данченко. «Патриарх до того, как стать монахом, имел детей, и его сын Михаил стал первым представителем Романовых», — указал представитель РИД.
Тем самым, отметил он, сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии. «Я других таких прецедентов в мире не знаю», — подчеркнул советник. (Источник: https://regnum.ru/news/polit/1862336.html).
Все эти диверсионные политические ходы были совершены на территории бывшего СССР при участии РПЦ и её главы патриархе Кирилле сразу после того, как в Большой хоральной синагоге раввин Пинхас Полонский прочитал евреям лекцию о будущем преустройстве мира. Ну а раввин, в свою очередь, донёс до рядовых евреев то, что он услышал от своих высокостоящих "братьев по вере".
Лично меня слова раввина Полонского, сказанные евреям в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга, ввели в состояние шока, близкое к состоянию аффекта.
Эта информация из санкт-петербургской Большой хоральной синагоги от раввина Полонского идеально стыкуется с сообщением из REGNUM о "Великой княгине Марии Владимировне": "сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии". (Источник: https://regnum.ru/news/polit/1862336.html).
А ведь эта диверсия против государствообразующего русского народа началась с утверждения в качестве государственной символики двухглавого орла, увенчанного царскими атрибутами власти.
На этом я заканчиваю свой рассказ, но ставлю многоточие....
С какой целью написана эта статья? — возможно кто-то хочет меня спросить.
Отвечаю: исключительно с просветительской! Любой человек имеет право знать историческую правду! Здесь, в этой статье, имеется минимум моих рассуждений и максимум фактов. Поэтому я не призываю никого верить мне лично. Я приглашаю читателей к ознакомлению с этими убийственными фактами и к их осмыслению!
16 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин
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Автор забыл упомянуть о подписанном Путиным законе о внесении поправок в федеральный закон “О противодействии экстремистской деятельности”, согласно которому тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура не могут быть признаны экстремистскими. Это упорядочивает смысл деятельности Путина, а то он вроде как опять – ни при делах)))
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Романовы не могут претендовать на российский престол по двум причинам. Первая было отречение дома романовых, а это значит что этот РОД утратил свою возможность навсегда, потому что сами отреклись. Вторая, нынешняя Россия это молодое демократическое государство образованное около тридцати лет назад. Мало одного желания, нужно ещё иметь право, а его не просто нет, а вообще нет.
Сколько существует рпц столько своими действиями доказывает что это враг. И наконец доказало. Судя по опросам.
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Романовы как пришли незаконно к власти так и ушли. На этом диспут о Романовых считаю закрытым.
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Бред какой то…! Это про “династию романовых”. Не понимаю, вот зачем им это все!? Не стал исправлять на большую р, пусть буду неграмотным обывателем и мелким завистников.
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РПЦ русским не друг и не враг -а ПАСТЫРЬ, пастух то бишь.
Русские для РПЦ -АГНЦЫ, бараны то есть.
Пастух барану предопределяет когда стричь когда зарезать.
При этом русские бараны радостно блеют когда пастырь что-то вещает.
Таковы распределения ролей.