Поиск «Либерии» (библиотеки) Ивана Грозного в Вологде.

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АННОТАЦИЯ. В материале говорится почему в городе Вологде может находиться часть книг из всемирно значимой библиотеки Ивана Грозного, которые он в числе других сокровищ скрытно приготовил перед своим бегством в Англию.

О «Либерии» (от латинского слова liber – книга) иначе библиотеке русского царя XVI века Ивана Грозного, состоящей из легендарного собрания документов и книг начиная со времён византийских императоров Константинополя, в письменных источниках и в Интернете размещено достаточно много информации.

Поиски пропавшей библиотеки в Московском Кремле предпринимали русский царь Петр I, французский император Наполеон Бонапарт, а в годы СССР Иосиф Сталин и Никита Хрущёв. Но результата достигнуто не было. Для достижения цели не хватало: знаний, желания, воли, настойчивости и не многих материальных средств.

По предполагаемому составу книг библиотеки и оценкам специалистов её стоимость в настоящее время может составлять не один миллиард долларов.

Библиотека (когда она будет обнаружена) является достоянием и собственностью Российского государства и потому, тем, кто её найдет, не предполагается никакого денежного вознаграждения. Этот значимый материальный фактор останавливает многих, но только не тех, кто может трудиться в пользу науки и ради людей бескорыстно.

Итак, начнем поиск этой библиотеки, используя имеющуюся информацию.

Всего предлагается около 60 версий её разных местонахождений. Но мы с вами путем логического размышления отсечем то, где её не могло быть.

Во-первых, библиотека существовала до Ивана Грозного и значит хранилась там, где было ранее готово соответствующее для неё помещение.

Во-вторых, она должна была находиться там, где он большей частью времени жил.

В-третьих, в силу большого числа книг всю её нельзя было возить с собой. Это значит, что большей частью (!) она находится – в подземельях Московского Кремля.

Если же Иван Грозный и надумал бы библиотеку куда-нибудь перевезти, то взял бы не всю её, а лишь небольшую часть (один или два сундука книг), которые считал для себя самыми ценными и хранил бы их при себе, где временно жил. Это может быть г. Александров Владимирской области (Александровская слобода) или город Вологда – (1565-1571 г.) временная столица. Поиск начнем с самого «легкого» — с г. Вологды, где возможно находится избранная и самая ценная часть книг библиотеки, чтобы, потянув «за конец ниточки» найти и всё остальное.

Почему часть книг из библиотеки Ивана Грозного может быть в Вологде?

История русского города Вологда, расположенного на Северо-западе России, времен правления царя XVI века Ивана Грозного (1530-1584 г.) привлекает современных российских исследователей в связи с периодом строительства в г. Вологда в 1565-1571 г. каменной крепости и с намерением перенести в неё из Москвы столицу государства.

События в России, предыдущие этому решению были таковы.

Россия в XVI веке ещё не имела своего выхода в Балтийское море.

24 августа 1553 г. в Белое море в устье реки Северная Двина, где сегодня находится город Северодвинск на судне «Благое предприятие» прибыла экспедиция английских мореплавателей во главе с капитаном Ричардом Ченслером, который имел при себе письмо от английского монарха к русскому царю, и искал торговый путь в Россию.

Поднимаясь вверх по рекам Северной Двине, Сухоне с помощью проводников англичан проводили до города Вологды и далее сухопутным путем в Москву.

Ченслер имел встречу с Иваном Грозным и получил от царя грамоту на беспошлинную торговлю. В 1556 году во время второго посещения России вместе с Ченслером в Лондон из Москвы был направлен первый русский посол в Англию — Иосиф Непея. В 1557 году впервые между Россией и Англией были установлены торговые и дипломатические отношения. В Россию из Англии были приглашены и прибыли: купцы, строители, архитекторы, разного рода мастера знакомые со строительством судов, морским делом, поиском драгоценных руд и металлов, врачи, инженеры и другие европейские специалисты.

Северный путь из Англии вокруг Скандинавии был длинный и для судоходства далеко небезопасный. Иван Грозный хорошо понимал, что России для развития и торговли с Европой нужен был открытый выход в Балтийское море. Следствием тому в 1554-1557 году между Россией и Швецией была война, которая не привела к желаемому результату. Тогда весной 1557 года близ Ивангорода на пограничной реке Нарве, впадающей в Финский залив, Иван Грозный предпринял попытку строительства судоверфи и порта для выхода русских судов через залив в Балтийское море и далее в Европу. Но этому его началу воспротивился Ганзейский союз (группа из около 300 портовых городов северной Европы), а так же Польша и Великое Литовское княжество. В результате чего в 1558 г. Иван Грозный начал в Прибалтике (Эстонии, Латвии) затяжную «Ливонскую войну» за овладение участком территории побережья Балтийского моря.

В разное время в разной мере в войне участвовали все европейские государства бассейна Балтийского моря. Война с переменным успехом с занятием и освобождением городов с той и другой стороны продолжалась 25 лет до 1583 года и закончилась – ничем. Все участники войны остались на своих изначальных позициях.

Попутно с этим в период с 1552-1572 г. русские войска вели безостановочно войны и на южных границах государства, наступая на Казань и Астрахань на нижней Волге, в 1558 году воюя с турками на Кубани под городом Азов, с татарами в 1559 году в Крыму. И одновременно, отражая в 1563 и 1569 году встречные набеги войск крымских татар и турок на Астрахань, и почти ежегодные походы татар на Тулу, Москву и Рязань.

В 1564 году русское войско, наступавшее на Вильнюс, попало в засаду литовского князя Радзивилла, и было разбито на реке Улла под городом Орша. Иван Грозный в этом поражении обвинил нескольких князей, бояр и всех их приказал казнить. В ответ на жестокость в 1564 г. в Москве была предпринята попытка боярского заговора и вооруженного мятежа против царя. Опасаясь заговорщиков, 4 декабря 1564 года Иван Грозный вместе с семьей, забрав государеву казну, уложив в сундуки личную библиотеку, иконы и символы царской власти спешно выехал из Москвы в Александровскую слободу.

Вскоре в 1565 году он прибыл в Вологду с серьезным намерением построить в городе новую столицу и (помня об англичанах), транзитный речной порт в Европу.

К тому времени в Вологду помимо английских купцов начали прибывать и многие другие торговцы из стран Европы. В пригородах ниже по течению реки для судов строили причалы. В окрестностях города возникло большое иностранное поселение «фрязиновская слобода». Вологда стала одним из крупнейших городов Московии, как по числу дворов (более 1500), так и по объему торгового оборота. В Вологду из Сибири поступала пушнина, дорогие меха. Прибывали купцы из России для закупки европейских товаров.

С прибытием в Вологду Ивана Грозного события развивались следующим образом.

Иностранные архитекторы на месте города спланировали строительство каменной крепости. Уже с лета 1565 года начали производить большие по объему земляные работы.

Вокруг будущих стен крепости копали глубокие рвы глубиной 6-8 метров (длинной около двух километров). По периметру стен насыпали земляные валы, строили частокол из бревен (частично рвы и валы в Вологде сохранились и до наших дней). Прокопали глубокий канал от речки Шограш до соединения с речкой Содемой, протяженностью более двух километров, чтобы водами этих рек наполнить крепостной ров.

В работах в общей сложности участвовало около 10 000 человек строителей. В основном на земляных работах участвовали казанские и астраханские татары. Местность вдоль канала из-за насыпей глины впоследствии прозвали в Вологде «татарские горы».

Ранее в 1552 году была завоевана Казань, а в 1554 г. и Астрахань. Казанское и Астраханское ханства — осколки от распавшейся некогда великой «Золотой Орды» вошли в состав России и платили в казну государства дань деньгами и «живой силой». Хорошо вооруженные конные татарские отряды воевали на стороне России в Ливонской войне.

28 апреля 1566 года в Вологде после земляных работ приступили к строительству каменных и деревянных стен крепости (длинной около 3 километров). Работой руководил английский инженер Хемфри Локк и русский специалист по рытью тайных ходов Размысл Петров. Возводимая крепость по площади 56 га была больше нынешнего Московского Кремля в два раза. Одновременно было начато строительство большого каменного Софийского собора, а также дворца Ивана Грозного. Были устроены подземные пороховые погреба, потайные проходы и каменные сводчатые подвалы для разных надобностей, в том числе и для хранения государственной казны.

Строительство производилось быстро.

В 1568 году в Вологду из Англии прибыло и обосновалось особое английское посольство. По их описанию новая крепость уже была почти готова. Иван Грозный с 1567 года вел через послов переписку с английской королевой Елизаветой. В случае опасности для своей жизни Иван просил Елизавету предоставить ему почетное убежище в Англии и хранить эту договоренность в тайне. Иван действительно боялся заговора бояр и расправы. Елизавета в ответ обещала – «в случае непредвиденного действия в Московском государстве дружеский прием в Англии». Взаимная переписка продолжалась во все годы жизни Ивана Грозного. Строя новую столицу в Вологде, Иван Грозный предполагал в любой момент на кораблях уйти по рекам в Белое море, а далее в Англию. В этой связи всё ценное, что Иван Грозный готовился взять с собой, в том числе и библиотеку (если он её считал для себя ценностью), должно было быть приготовлено и находится в Вологде, ожидая своего дня и часа. Все ценности старались хранить в каменных подвалах, так как в первую очередь очень боялись уничтожающих пожаров.

Вместе с крепостью на реке в Вологде по приказу Ивана Грозного строились и корабли. Английский посол Джером Горсей в своих последующих записях отмечал, что в Вологде строились крупные суда, на которых царь со своей семьёй и двором в случае непредвиденных обстоятельств намеревался плыть в Англию.

Потерпев поражение в Прибалтике и, не видя там больших перспектив, Иван Грозный намеревался из Вологды проложить северный морской путь в Европу. Для этого в устье реки Северная Двина, впадающей в Белое море он думал поставить крепость. Что и было сделано. В 1583 году по его указу вокруг Архангельского монастыря был заложен город, который со временем развился в нынешний северный морской порт Архангельск.

В Вологде стояло и царское войско из 500 стрельцов. В строящуюся крепость было привезено 300 новых пушек. Платить за все работы по строительству крепости и флота надо было из казны. Царская казна Ивана Грозного была в Вологде в подземных подвалах.

Но строительству Вологодской крепости не суждено было завершиться.

Весной 1571 г. крымский хан Давлет-Гирей, недовольный тем, что Иван Грозный захватил Казанское и Астраханское ханство, платившее в Крым дань, с большим войском пошел на Москву. Иван Грозный выехал из Вологды противостоять крымским татарам. Но сделать этого не смог. Основные силы русских войск были в Прибалтике на Ливонской войне. Опричные же внутренние войска Ивана предали его и не выступили против татар.

24 мая 1571 года, не встретив серьезного сопротивления, татары захватили окраины Москвы и подожгли город. Москва была полностью сожжена, так что в городе не осталось ни одного человека. Как пишет летопись: «Не осталось ни кошки, ни собаки». Выгорело всё, не спаслись даже и те, кто прятался от огня в подвалах, стоя по колено в воде.

Вскоре за «намеренное подведения царя под удар татар» Иван Грозный казнил многих опричных бояр, опричнину ликвидировал и ввел запрет на само имя опричнины.

В 1572 г. Давлет-Гирей опять напал на Россию, но на этот раз всё его войско было встречено и разбито в 60 километрах южнее Москвы в сражении около местечка Молоди.

Ливонская война продолжалась. Иван Грозный в этой связи находился большей частью в Александровской слободе, а позже в Московском Кремле, помня и о Вологде.

Вместе с внезапной смертью 18 марта 1584 года Иван Грозный унес с собой и тайну существования «Либерии» и её местонахождении.

Где в Вологде строились подземные каменные подвалы, вероятно, знали по своим записям церковнослужители. Через сто лет в 1671 году, когда в Вологде был большой голод, то предприимчивый Вологодский архиепископ Симон вскрыл подземные подвалы и добрался таки до царской казны Ивана Грозного. На эти деньги в 1671-1675 годах был построен Вологодский каменный Кремль, который ныне стоит в центре города. Взявши золото, серебро и драгоценные украшения, вход в подвалы был обратно засыпан землей и с той поры никто не видел и не знает, где находятся эти подземные сооружения.

Есть книга «Вологда в её старине», изданная в 1914 году. Вот что в ней пишет автор книги Г. К. Лукомский, приводя в ней слова вологодского митрополита Евгения: «Действительно, есть гора соборная против Вологодского Софийского собора над утесистым правым берегом реки Вологды и в горе сей каменное погребное здание, но не округлое наподобие горы, а равностороннее в два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема не в половине прошлого столетия, а в половине XVII столетия. По архивским запискам известно, что в царствование царя Алексея Михайловича, вологодский архиепископ Симонъ раскопавши погреба сего здания, нашел там серебро и украшение».

Подвалы Ивана Грозного каменные и никто их, разумеется, не разбирал, да и не было с тех пор достаточной рабочей силы, чтобы такую большую и бесполезную работу сделать. Подвалы те так и стоят под землей. Что взял архиепископ Симон из казны Ивана Грозного, что нашел там, а что оставил уже никому не известно.

Никто с той поры должным образом подземелья в Вологде не искал, не имея на то достаточных знаний, технической возможности, времени, настойчивости и желания.

P.S. Изучив все имеющиеся материалы и архивы по данному вопросу, я с большим процентом вероятности могу указать место, где находятся те самые царские подземные каменные подвалы. Одного дня работы с георадарами «Лоза» или «Око» в Вологде будет достаточно, чтобы их обнаружить. Но во всей Вологодской области нет георадара! Администрация Президента РФ, Министр МЧС РФ, Вологодская областная и городская администрации, не смотря на обращение к ним, не выразили участия найти георадар. Как говорит русская пословица: «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Финансовое положение области и города от руководства находится в состоянии банкротства.

Переговоры с тремя владельцами георадаров в Москве в 2016 г.тоже не закончились успехом. Все они за свои услуги просят денег (100 тысяч рублей в день).

Целью данной публикации здесь является – найти бескорыстного специалиста с георадаром. Если таковой в России (или за рубежом) есть, то он может связаться со мной по адресу: s729@vologda.ru

Хочу не только ограничиться словами, но довести начатое дело до завершения.

Когда в результате поиска будут открыты подземные сооружения, то они станут частью истории города Вологды и её музейными объектами.

Если в подвалах будут обнаружены сундуки с ценными книгами из библиотеки Ивана Грозного, то это станет культурным достоянием России и всего мира. Находки в Вологде вдохновят продолжение поисков в городе Александрове и Московском Кремле.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

2016 – 2017 г.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru