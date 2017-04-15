Сложно отмахнуться от многочисленных свидетельств Героев Советского Союза
19:31. 15 апреля 2017 Просмотров - 476 3 коммент. Опубликовал: brahman
Неопознанные летающие объекты, НЛО. Можно, конечно, всё списать на атмосферные явления, на помутнение сознания наблюдателей, на выдумки свидетелей.
Только свидетели в данном видео подобраны замечательные. И даже не в президентстве или высоких должностях некоторых из них дело, но среди рассказчиков немало Героев Советского Союза. Лётчики, подводники, пехотинцы. Ладно, американцы: соврут – недорого возьмут. Но наши-то люди, они уважаемые, они – Герои!
Видится два наиболее приемлемых объяснения НЛО. Первое, очевидное – пришельцы с других планетных систем. Второе – менее очевидное, но пока что не менее вероятное: игра разума сильных личностей. Которые могут свои создаваемые образы материализовывать.
В любом случае, какую бы гипотезу ни принять, сам факт столь многочисленных авторитетных свидетельств, включая фотографии, киноленты и записи бортовых самописцев – всё это с неизбежностью заставляет каждого из нас задуматься о правильности, об истинности собственного мировоззрения.
А может Мир действительно несколько отличается от того образа, который у нас сформировался с детства, со школы?!!
Источник: ss69100.livejournal.com
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Почитайте Фон Брауна. Сначало врагом будут русские, потом террористы, далее инопланетяне, как это произойдет знайте это конец…….
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Наука очень слаба в том, что касается духа. Она признаёт только то, что уже явно знает народ. Например, факт того, что Бог существует, наука признала только тогда, когда увидела, что Путин дружит с попиками.
Наука многое раскроет,
Невероятное сейчас,
И Правду честью удостоит,
Во что не верила подчас;
Коль разум допускает “что”,
Желая Истину добыть -
Имеет шанс понять и то,
Чего вообще “не может быть”;
Это было предсказано из 1999 года. Поэт-пророк, чьи пророчества сбываются массово http://nebesa.pro/angel+20.htm
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А по воде босиком ходить могешь.)А кто президентом будет у нас скоро предскажешь,лысый,или волосатый.)))