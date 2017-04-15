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Сложно отмахнуться от многочисленных свидетельств Героев Советского Союза

19:31. 15 апреля 2017 Просмотров - 476 3 коммент. Опубликовал:

Неопознанные летающие объекты, НЛО. Можно, конечно, всё списать на атмосферные явления, на помутнение сознания наблюдателей, на выдумки свидетелей.

Только свидетели в данном видео подобраны замечательные. И даже не в президентстве или высоких должностях некоторых из них дело, но среди рассказчиков немало Героев Советского Союза. Лётчики, подводники, пехотинцы. Ладно, американцы: соврут – недорого возьмут. Но наши-то люди, они уважаемые, они – Герои!

Видится два наиболее приемлемых объяснения НЛО. Первое, очевидное – пришельцы с других планетных систем. Второе – менее очевидное, но пока что не менее вероятное: игра разума сильных личностей. Которые могут свои создаваемые образы материализовывать.

В любом случае, какую бы гипотезу ни принять, сам факт столь многочисленных авторитетных свидетельств, включая фотографии, киноленты и записи бортовых самописцев – всё это с неизбежностью заставляет каждого из нас задуматься о правильности, об истинности собственного мировоззрения.

А может Мир действительно несколько отличается от того образа, который у нас сформировался с детства, со школы?!!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: войска, Гипотеза, мировоззрение, нло, планета, советский
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3 коммент.»

  • 148 117
    святослав 15 апреля 2017 в 20:29 Ссылка Пометить
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    Почитайте Фон Брауна. Сначало врагом будут русские, потом террористы, далее инопланетяне, как это произойдет знайте это конец…….

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  • 125 89
    Пётр Романов-Римский 15 апреля 2017 в 22:26 Ссылка Пометить
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    Наука очень слаба в том, что касается духа. Она признаёт только то, что уже явно знает народ. Например, факт того, что Бог существует, наука признала только тогда, когда увидела, что Путин дружит с попиками.

    Наука многое раскроет,
    Невероятное сейчас,
    И Правду честью удостоит,
    Во что не верила подчас;
    Коль разум допускает “что”,
    Желая Истину добыть -
    Имеет шанс понять и то,
    Чего вообще “не может быть”;

    Это было предсказано из 1999 года. Поэт-пророк, чьи пророчества сбываются массово http://nebesa.pro/angel+20.htm

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