Сложно отмахнуться от многочисленных свидетельств Героев Советского Союза

Неопознанные летающие объекты, НЛО. Можно, конечно, всё списать на атмосферные явления, на помутнение сознания наблюдателей, на выдумки свидетелей.Только свидетели в данном видео подобраны замечательные. И даже не в президентстве или высоких должностях некоторых из них дело, но среди рассказчиков. Лётчики, подводники, пехотинцы. Ладно, американцы: соврут – недорого возьмут. Но наши-то люди, они уважаемые, они – Герои!







Видится два наиболее приемлемых объяснения НЛО. Первое, очевидное – пришельцы с других планетных систем. Второе – менее очевидное, но пока что не менее вероятное: игра разума сильных личностей. Которые могут свои создаваемые образы материализовывать.В любом случае, какую бы гипотезу ни принять, сам факт столь многочисленных авторитетных свидетельств, включая фотографии, киноленты и записи бортовых самописцев – всё это с неизбежностью заставляет каждого из насА может Мир действительно несколько отличается от того образа, который у нас сформировался с детства, со школы?!!