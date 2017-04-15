Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2017

Варварские методы

Когда во Франции произойдет очередной теракт, а он произойдет, просто вспомните про это заявление о необходимости сдаться террористам-смертникам.

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Террористы ИГИЛ* применили отравляющий газ при атаках в Мосуле

Боевики террористической группировки ИГИЛ* (запрещено в РФ) осуществили атаку с использованием отравляющего газа в недавно освобожденной части западного Мосула в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военного.

Офицер в составе антитеррористических сил сообщил в субботу, что атака произошла днем ранее в районе аль-Абар, когда боевики ИГИЛ запустили ракету с хлором. По его словам, семь человек из числа военных ощутили проблемы с дыханием и были доставлены в ближайшую полевую лечебницу, отмечает агентство.

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МИД России отреагировал на обвинения беглого сирийского генерала в адрес Асада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал статью британского издания Daily Telegraph о дезертировавшем четыре года назад сирийском генерале Захере ас-Сакате, в которой бывший военный бездоказательно утверждает, что Дамаск скрыл от ОЗХО сотни тонн оружия массового поражения. «Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал он. Министр иностранных дел Российской Федерации также напомнил, что в 2014 году Организация по запрещению химического оружия получила от правительства Сирии информацию о запасах химического оружия. «Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тысячи тонн, тогда как генерал заявил о том, что всего химического оружия было две тысячи тонн», — отметил Лавров. Он также задался резонным вопросом о том, почему генерал три года молчал о том, что Сирия якобы утаила 700 тонн химоружия. По мнению главы российского МИД, «любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», добавил он. Читайте также: СРОЧНО: Страшный взрыв сотряс Алеппо, убиты и ранены 200 человек — первые кадры (ФОТО 18+, ВИДЕО)

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СРОЧНО: Страшный взрыв сотряс Алеппо, убиты и ранены 200 человек — первые кадры (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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На западе города Алеппо в районе Ар-Рашидин прогремел взрыв на стоянке автобусов, которые перевозят мирных жителей шиитских поселков Кефрая и Аль-Фуа, много лет окруженных боевиками. В результате не менее 70 человек погибли, более 130 ранены. Мирные шииты ожидали доставки в районы Алеппо, контролируемые правительством, в рамках недавней договоренности с бандформированиями. «Количество погибших уже более 70 человек, не меньше 130 ранены. Точное число неизвестно, множество сильно обгоревших тел и оторванных конечностей разбросаны вокруг обгоревших автобусов», — сообщают очевидцы с места событий. Среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах. По предварительным данным причиной взрыва стал теракт, так как такие последствия трудно списать на шальной артиллерийский огонь. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность, но многие банды, в том числе «Файлак аш-Шам», были против сделки, которая была подписана и согласована «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аль-Шам» (которые составляют главные силы среди различных джихадистских и исламистских группировок в Идлибе и в западной части Алеппо). Читайте также: Авиаудар похоронил под землей сирийскую банду — эксклюзив «Русской Весны» (ВИДЕО)

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Освященные патриархом куличи доставят российским военным в Сирию

Несколько тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом, доставят российским военнослужащим, несущим службу в Сирии, сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, в канун Пасхи патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя «освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии». В Минобороны рассказали, что также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар. Кроме того, в этот день для военнослужащих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов. Инициатива передачи пасхальных куличей и проведения христианского праздника для военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом, добавили в Минобороны. Читайте также: Сафронков демонстрирует новое оружие российской дипломатии

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Химическая атака в Сирии: странные детали. Александр Коц

Как в Сирии воспринимают нынешнее геополитическое обострение

Внутренние разборки

От авиабазы «Шайрат», по которой 7 апреля США нанесли ракетный удар, до христианского городка Садад — всего 30 километров. Мне приходилось бывать здесь раньше. Может, даже проезжал мимо этой базы, смотрел издалека на холмы самолетных ангаров, не придавая им никакого значения. В 2015 году отсюда в сторону Пальмиры теснили террористов ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.). И на передовом крае бок о бок с шиитами из Хезболлы дралось христианское ополчение Садада. История этого городка насчитывает более четырех тысяч лет. Местные исследователи полагают, что именно он упоминался в Ветхом Завете как северо-восточная граница земли Ханаанской. В истории современной Сирии он, как и множество таких же небольших городков, стал печально известен, «благодаря» страшной резне, устроенной боевиками Фронта Ан-Нусры (структура запрещена в РФ – ред.) в 2013 году. Заняв две трети Садада, исламисты убили 46 местных жителей-христиан. Однако закрепиться здесь так и не смогли.

Два года назад я познакомился с мэром Садада Слейманом Аль-Халилем. На тот момент, он был единственным на всю страну главой города, не входящий в правящую партию Баас. И более того, являлся членом оппозиционной Национальной социалистической партии, не имеющей своего представительства ни в Кабмине, ни в Парламенте. По совместительству Слейман командовал ополчением — он из той оппозиции, которой не пришло в голову воевать против своей страны. «Сначала надо выиграть войну, а потом менять страну, — говорил он тогда. — Система закостенела, ей необходима встряска. А если поменять только верхушку, ничего от этого не изменится».

За два года система переборола Слеймана, он теперь не мэр Садада, но по-прежнему живет в своем просторном доме и по привычке пытается помогать горожанам. Гладко выбритый, идеально причесанный, с белозубой располагающей улыбкой он напоминает больше европейца. Тем более, что с начала 2000-х он десять лет прожил в Америке, родил там двух детей, получивших гражданство США. Но, сколотив небольшое состояние, вернулся всей семьей на Родину.

— Америка сегодня повторяет сама себя, — размышляет он на хорошем английском за шикарно накрытым в честь русских гостей столом. — В 2003 году они солгали об оружии массового поражения в Ираке и разбомбили страну. Пытаются они сыграть и на фейковой химической атаке в Хан Шейхуне. Но, по большому счету, это внутренний посыл гражданам США. Президент хочет показать, что он хозяин своему слову. И он не контролируется русской разведкой, у него нет никаких тайных связей с Москвой. И в выборах она ему не помогала. Потому что если так, стал бы он злить Путина? Ему необходимо было вылезти из-под этих обвинений, совершив что-то вызывающее. Это не вопрос обсуждения Сирии или американской внешней политики. Это вопрос внутренней ситуации в США.

— При этом во время предвыборной кампании Трамп говорил, что только в кооперации с Россией можно побороть терроризм на Ближнем Востоке…

— Он человек, подверженный эмоциям. Неделю назад он говорил, что Башар Асад — действующий президент, и сирийский народ должен решать его будущее. И он не является целью американцев, они лишь борются с терроризмом. А спустя семь дней, посмотрев на фейковые фотографии детей, якобы убитых в результате химической атаки, он делает диаметрально противоположные заявления. Давайте говорить правду, этот удар был не очень эффективным. И сирийский народ он лишь больше сплотил вокруг правительства и президента. Становится еще яснее, что за нашим кризисом стоит Америка, она поддерживает террористические группы, которые воюют против нашего народа и нашего правительства. Трамп не может взять и резко сменить внешнеполитическую стратегию государства, которая складывалась десятилетиями. Правительство США такая организация, на которую один человек не может оказать глобального влияния.

Политика — это не эмоции

Это может показаться странным, но американский удар практически не произвел никакого впечатления на сирийцев. Нет, конечно они возмущены «грубым нарушением международных принципов и норм». Но они здесь нарушаются уже седьмой год. Без каких-либо решений Совбеза ООН страну бомбит коалиция из 60 государств. Турция с американцами, никого не спросив, вводят свои наземные силы на севере Сирии. Израиль систематически залетает, как на полигон. На фоне тотального многолетнего пренебрежения всего «цивилизованного мира» государственным суверенитетом Сирии, 23 «Томагавка» никого не напугали. Хотя ощущение большой беды в воздухе какое-то время витало. Как в 2013 году.

Тогда в дамасском районе Восточная Гута кто-то тоже применяет химическое оружие. Страшные кадры с погибшими и пострадавшими. Барак Обама, толком не разбираясь, кто виноват в этой атаке, готовит ответ Башару Асаду. По традиции — это должны стать «гуманитарные бомбардировки» всей военной инфраструктуры Сирии. За этим последовало бы наступление «умеренной оппозиции», которая при поддержке авиации НАТО через какое-то время развалила бы страну. Как в свое время случилось с Ливией. Только благодаря усилиям российской дипломатии этот сценарий удалось переписать. По международным договоренностям, химическое оружие было вывезено со всех 10 складов на подконтрольной Дамаску территории. Но еще два склада с отравляющими веществами тогда находились на территории противников Асада. Их судьба неизвестна до сих пор.

— И сегодня об этом почему-то никто не вспоминает, — разводит руками советник министра информации Сирии доктор Али Ахмад. — Давайте говорить прямо: то, что звучит сегодня из-за океана — это не фактические, а политические обвинения. Никаких исследований, поиска виновных не было. Все западные страны во главе с США сразу начали обвинять сирийское правительство.

На цокольном этаже квартиры Али Ахмада прохладно, но уютно. Большой зал освещает ксеноновая лампа, запитанная от автомобильного аккумулятора — отключение электричества в Дамаске давно привычная обыденность. На столе в унисон с близкими разрывами позвякивают турецкие чашки с ароматным чаем — линия фронта отсюда всего в 250-300 метрах. Столичный район Джобар уже более четырех лет занят боевиками. И жители близлежащих кварталов уже и не помнят, что такое мирная тишина. Мой собеседник на пулеметные очереди внимания не обращает, и на отличном русском языке призывает меня делать то же самое.

— Что вам показалось самым подозрительным в кадрах, на основе которых были выдвинуты обвинения против Асада?

— Очень много детей. Там не было детского сада или школы. Это, само собой, очень больно. Но кто-то хотел, чтобы все СМИ тиражировали самую страшную картинку и готовили к чему-то общественное мнение. Сирийское правительство обвиняют в использовании зарина. Но это тяжелый газ, к нему нельзя подходить без специального снаряжения и защиты. Все эти «Белые каски», которые якобы спасали людей, были только в респираторах. Но зарин ведь проникает и через уши, и через глаза, через кожу…

— А они там в тапках и без перчаток…

— Мы политики, а не эксперты, но, полагаясь на опыт, можем анализировать. Сегодня уже видно, что эта провокация была подготовкой для удара по авиабазе «Шайрат». И общественное мнение было к нему подготовлено. Трамп сейчас не в лучшей ситуации, сил, для того, чтобы осуществить предвыборную программу у него нет, растет недовольство президентом. Он пытается доказать, что он сильный лидер, делает то, что хочет и этим отличается от Обамы. И раз уж Трамп прощается со своими бывшими советниками, которые причастны к его успеху на выборах, значит он чувствует какую-то внутреннюю опасность для себя.

— Игра на внутреннего потребителя — почему-то самая популярная версия…

— Безусловно он бросил перчатку и в сторону России. США не нужны равные партнеры на международной арене. Они хотят оставаться единственной силой, которая диктует повестку. При этом штаты видят, что Россия вместе с Китаем поднимаются, и это их беспокоит. Если России удастся решить проблемы на Ближнем Востоке, с ней нельзя будет не считаться. Одновременно это и камень в огород Ирана, о котором он не очень лестно отзывался во время предвыборной кампании. И на эти месседжи нельзя смотреть несерьезно. Они очень опасны и в зависимости от реакции одной из сил, последствия могут развиваться катастрофически.

— Не думаю, что Россия и США решатся на прямой конфликт. Это невыгодно обеим сторонам…

— Не всегда знаешь, что последует за первым шагом. Иногда очень большие войны начинались с неумных и эмоциональных действий. Россия прекрасно видит, как США нарушают международные принципы, как НАТО, несмотря на давние заверения продолжает расширяться. В происходившем у вас в Чечне тоже была рука Америки. Но тогда террористов было мало, а сегодня их очень много. И экстремисты в нашей стране говорят, что их цель не только Сирия, но и Россия тоже. Теракт в Петербурге — это лишь маленькое проявление большой беды. Ведь они могут попытаться поднять волнения в исламских регионах России. Есть эта опасность и для Китая.

— Мы говорим в основном о влиянии США. Но Турция ведь тоже в стороне не стоит. Мы ведь только со слов Анкары знаем о неких следах зарина в крови жертв Хан Шейхуна. А ведь в 2013 году именно на территории Турции были задержаны 12 террористов Нусры, направлявшихся в Сирию с зарином…

— Турецкие газеты, которые написали об этом, впоследствии были закрыты, а журналисты посажены в тюрьмы…

— Не допускаете, что Турция ради своих целей могла обмануть Трампа, подогреть его эмоционально?

— В политике эмоции не важны, политика — это результат. Трамп хоть и неопытный политик, но он человек серьезный. Здесь скорее вопрос внутренней борьбы в США. Обама ведь не очень хотел влезать на Украину, но такие люди, как МакКейн и Сорос его туда втянули. «Ястребы» и сейчас играют на обострение. Вот насколько в России все подконтрольно президенту Путину, настолько же несамостоятелен сегодня Трамп.

Фабрика фейков

В Сирии убеждены, что удар по авиабазе «Шайрат» готовился задолго до «химической атаки» в Хан Шейхуне. Даже на исходные позиции для запуска ракет эсминцы «Портер» и «Росс» вышли за сутки до провокации в провинции Идлиб. Это видно по данным объективного контроля местных военных. На это обращали внимание и сирийские журналисты, отследившие маршруты движения кораблей ВМФ США по находящемуся в общем доступе интернет-ресурсу. Но западные СМИ эти доводы проигнорировали. В современных конфликтах средства массовой информации и соцсети стали играть порой решающую роль в принятии таких важных решений, как запуск крылатых ракет.

— Западные СМИ с самого начала конфликта в Сирии гиперболизировали происходящее, — угощает меня чаем в своем светлом кабинете руководитель бюро телеканала «Аль-Маядин» в Сирии Дима Насиф. — Собирались маленькие митинги, они показывали, словно вся страна восстала. Когда было минимальное применение оружия демонстрантами во время митингов, сразу следовали новости о том, что армия убивает мирных жителей. Изначально пытались представить дело так, словно весь сирийский народ против действующего режима. К сожалению, на начальном этапе сирийские СМИ были очень слабы для противодействия. Этим Запад пользовался, у них и опыта больше, и технологии современней.

Дима Насиф для сирийских телезрителей, как… Евгений Поддубный для российских. Хрупкая девушка уже несколько лет практически не вылезает с передовой, освещая самый крупные операции сирийской армии. И как работает «фабрика фейков» по ту сторону линии фронта, знает досконально.

— Взять хотя бы освобождение Алеппо. Мы заходили в восточные районы первыми. Несколько месяцев западные СМИ говорили о том, что в Алеппо в окружении армии находятся до 300 тысяч мирных граждан. По их легенде, там кроме мирных не было никого. Они умирали с голоду, а армия спокойно на это взирала. В первую очередь мы увидели десятки переполненных складов с оружием. Огромное количество различных ракет — и от РСЗО «Град» и от ПТУР. Причем на многих складах они были еще в обертке, поступили совсем недавно. Но еще больше впечатлили склады с продуктами и медикаментами. Позже посчитали, что еды для жителей (по факту вышло не более 100 тысяч боевиков с семьями) в полной осаде минимум на три года, а медикаментов — на полгода.

— Но репортажи с той стороны, конечно, выглядели очень убедительно. Особенно для Запада.

— Это же не просто люди с камерами в руках. Их долго готовили, в том числе в Бейруте, в центре Фридом Хаус. И подготовку там проходили те боевики, которых сегодня называют умеренной оппозицией. Любой информационный вброс — это четко спланированная акция. За шесть лет они конечно очень сильно развились, сегодня у них есть огромные технические возможности, финансирование, опытные операторы, прекрасные монтажеры и поддержка как западных телеканалов, так и арабских. Ежедневно и монотонно они давят на людей психологически — Асад убивает детей, Асад убивает мирных жителей. Мы периодически эти фальшивки опровергаем железобетонными фактами. Но Запад это не подхватывает. Они делают вид, что не замечают. Вот «Белые каски» вытаскивают из-под завалов полуживого мужчину, а вот он уже веселый делает с ними селфи. Откровенный подлог. И со слов этих людей США наносит удары. Люди на той стороне замечательно владеют техникой, отменно пишут сценарии и даже получают «Оскары». Им доверяют больше, чем экспертам или заслуженным журналистам. То, что делаем мы с вами, уходит в тень, это только для зрителя на нашей стороне. Их же разносят по всему миру.

— И комментируют на самом высоком уровне…

— После Хан Шейхуна официальные заявления посыпались молниеносно. США, Великобритания, Франция… Словно эти речи были заранее заготовлены. Никакого раздумья, никакой паузы. Сразу! Но вы обратите внимания на саму съемку. Люди разложены аккуратно, композиционно правильно, чтобы это смотрелось на камеру. И почему там нет ни одной женщины? Это как раз говорит о том, что снимали радикалы — женщина же не может оказаться на съемочной площадке. Это нарушение их заповедей. Но неужели погибли только дети? У женщин иммунитет? И вместо того, чтобы собраться в ООН для расследования, они собираются и обвиняют Асада, решая, как ему ответить. Из-за минутного ролика, повторюсь. Почему они не замечают, как от американских ударов постоянно гибнут мирные жители в Ракке, Табке. Женщины, дети… Об этом говорят не только про сирийские СМИ, но и такие одиозные организации, как лондонская обсерватория по правам человека. Но Совбез ООН при этом не собирается, чтобы решить, бомбить Вашингтон или нет. И классных операторов почему-то там нет, которые через пять минут после случившегося вывалили бы это в сеть.

Вместо послесловия

По мере оседания информационной пыли, поднятой разрывом двух десятков «Томагавков», на поверхность всплывают все новые нюансы, говорящие не в пользу версии Запада. К примеру. В опубликованном Вашингтоном докладе по химической атаке в Хан Шейхуне как доказательство вины Асада приводятся данные из соцсетей. А первоисточником фотографий и видеороликов, поразивших весь мир, были, как ни странно, аккаунты террористической организации Фронт ан-Нусра, под контролем которой находится «атакованный» район. То есть, как это не парадоксально звучит, но американцы узнали о химической атаке от структурного подразделения Аль-Каиды. С чего вдруг столько доверия террористам?

Вот и ветераны американских спецслужб задали тот же вопрос своему президенту, направив Трампу меморандум, подписанный 20-тью бывшими разведчиками: «Мы пишем, чтобы дать вам однозначное предупреждение об угрозе вооруженных военных действий с Россией — с риском эскалации до ядерной войны. Наши контакты в армии США говорят о том, что не было никакой химической атаки. Сирийский самолет разбомбил склад Аль-Каиды, на котором хранились отравляющие вещества, а сильный ветер донес ядовитое облако до ближайшей деревни. Наверное, настало время иметь дело с Россией на основе фактов, а не утверждений, основанных в основном на сомнительных доказательствах, например, от «социальных сетей».

Документ подписали 20 человек, с настоящими фамилиями и впечатляющими послужными списками. И это, к слову, не первое подобное письмо от ветеранов американской разведки. Первое они написали на следующий день после речи Колина Пауэлла на Совбезе ООН в 2003 году. «Мы убеждены, что вам было бы лучше расширить дискуссию за круг тех советников, что склонны к войне, — обратились они тогда к Джорджу Бушу, — для которой мы не видим веских причин. Непредвиденные последствия могут быть катастрофическими». Буш тогда к своим отставным разведчикам не прислушался. А зря. Трамп же имеет все шансы избежать ошибок своих предшественников.

Александр Коц, «Комсомольская правда»

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Лавров: Катар играет весьма заметную роль в урегулировании ситуации в Сирии

Россия заинтересована в обсуждении с Катаром ситуации в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«В это очень плотное время в международных отношениях нам важно не терять темпа в контактах для обсуждения двусторонних договорённостей и, конечно, нашего взаимодействия по международным делам прежде всего в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — цитирует RT Лаврова.

По его словам, Россия заинтересована сопоставить оценки усилий «по урегулированию сирийского кризиса», в которых «Катар играет весьма заметную роль».

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Американская «супербомба» уничтожила 90 боевиков, — власти Афганистана

Число боевиков террористической группировки ИГИЛ, ликвидированных в результате удара сверхмощной бомбы США на востоке Афганистана, превысило 90 человек. Такие цифры озвучили местные власти афганской провинции. «По меньшей мере 92 боевика ИГИЛ были убиты в ходе бомбардировки», — цитируют западные СМИ главу уезда Ачин провинции Нангархар Исмаила Шинвари. При этом сами террористы ИГИЛ* через свое «информагентство» Amaq распространили информацию о том, что группировка якобы не понесла потерь в результате применения ВС США «матери всех бомб». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, ранее назвал этот удар «очень удачной миссией» американских вооруженных сил. Читайте также: Американские СМИ испугались российского «папу всех бомб» * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Берлинский террорист Анис Амри работал на боевиков ИГИЛ

Гражданин Туниса Анис Амри, который в декабре прошлого года устроил теракт в Берлине, получал указания напрямую от одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel.

По его данным, Амри контактировал с неким Абу Бараа аль-Ираки, который в иерархии ИГ отвечает за «внешние операции». Это имя известно немецким правоохранителям также в контексте миграционного кризиса — он курировал отправку в ФРГ нескольких террористов под видом беженцев, отмечает издание.

Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского базара в Берлине. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

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Война в Сирии: террористы покидают город Мадая

Группировки боевиков покинули захваченный ими город Мадая к западу от Дамаска. Об этом сообщил губернатор провинции Аля Ибрагим.

«Операция по выводу из Мадаи членов бандформирований, отказавшихся сдаться властям, прошла успешно. Сегодня будет продолжен их вывод из города Забадани», — приводит RT слова Ибрагима.

Он также отметил, что часть боевиков предпочли воспользоваться правительственной амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах.

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