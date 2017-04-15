«Сармат»: стоять и бояться

В России назрела проблема. Нет, это не митинги Навального, это не снижение уровня жизни, это не ультиматумы по Сирии или что-то там еще. Все гораздо серьезнее.

Я уже отмечал, что США относятся к нашей стране с плохо скрываемым презрением, но общение все же происходит и направлено на решение только одного вопроса: ликвидация ядерного арсенала РФ. После СНВ-3 ядерный вопрос был поднят в начале текущего года администрацией Трампа. Тогда новый американский президент в первом же интервью напрямую предложил РФ обнулить свой ядерный потенциал. Например, в обмен на… снятие санкций:

Трамп поменяет снятие санкций на ядерное оружие России

Трамп подводит Россию к отмене санкций

То есть, ядерным разоружением СССР/Россия и США «занимаются» чуть ли не с 70-х годов прошлого века (договоры ОСВ и так далее), но тут впервые делается вброс не о совместном сокращении, а об уменьшении только российского арсенала. До недавнего времени (смотрим те же договоры СНВ) речь шла об обоюдном снижении числа ядерных боеголовок.

Почему ковбои так обнаглели? Есть несколько возможных ответов на этот, назову лишь один, самый простой и лежащий прямо на поверхности. Дело в том, что у РФ происходит необратимая деградация самой «массовой» компоненты ее ядерной триады — сухопутной. Пока США колдовали над своей противоракетной обороной, добившись довольно неплохих результатов, количество носителей ядреного оружия у РФ снижалось, а оставшиеся в строю потихоньку старели. Их, конечно, пытались заменить, но… Не все так просто.

Основу российских сухопутных ядерных сил, на которые приходится около 1082 боезарядов из 1780 находящихся в наличии (я тут цитирую общедоступную информацию, сколько там и чего в реальности — сказать объективно сложно), составляют комплексы шахтного базирования РС-18 («Стилет») и Р-36М2 («Воевода»). Ракеты эти старенькие, в строю осталось первых около 30 из 300 выпущенных, вторых — 46 из 500 выпущенных. «Стилеты» клепались в 1975—1985 годах, «Воеводы» — до 1992 года (на Украине).

Ракетам неоднократно «продлевали» свой срок жизни, в 2013—2014 годах была при содействии Украины проведена последняя модернизация «Воевод», которая позволит им формально «прослужить» до 2019 года.

А сейчас российская ракетно-ядерная мощь в немалой степени обеспечивается ракетами, произведенными на Украине.

Но время неумолимо, срок вывода из эксплуатации уже приближается, а гадкий Киев отказался сотрудничать с РФ. И что делать? На «Воеводах» и «Стилетах» у страны официально 560 ядерных зарядов — это почти треть «парка». Причем та треть, которую американцам сложнее всего уничтожить (российские подлодки и стратегические бомбардировщики особых проблем для американцев создать не могут). Чем же заменить эти мощные баллистические ракеты?

Конечно, Россия не сидела сложа руки. Наши инженеры разработали мобильные и шахтные комплексы — «Тополь-М» и РС-24 «Ярс» (модификация того же «Тополя»), но первые полностью моноблоки, вторые несут четыре заряда, и ничем особенным не блистают. Во всяком случае, для американской ПРО они серьезной проблемы не представляют. Да и общее число зарядов на них у РФ всего 370 (на 2016 год). Конечно, Воткинский завод после его производственной реконструкции пыхтит, но…

С 2009 года в РФ началась разработка новой чудо-ракеты (разумеется, баллистической, шахтного базирования) «Сармат» (РС-28). Цель создания стандартна и проста: проломить американскую ПРО и нанести непоправимый ущерб «пиндосам». В рабочем варианте самого девайса еще не было, но пропаганда трещала без умолку:

Утопить пол-Калифорнии одним ударом: на что способна МБР «Сармат»

Новейшую ракету «Сармат» могут запустить в сторону Гавайев

«Сармат» обманет американскую систему ПРО

В Америке испугались русской ракеты «Сармат», которая накроет их через Южный полюс

Ну и так далее. Правда, недавно лопоухая аудитория выяснила, что уникальные и «безаналоговые» комплексы ПВО С-300 и С-400, оказывается, плохо справляются с крылатыми ракетами «Томагавк» и вообще имеют радиус действия в 20−25 километров… а не в 100−200 как обещали.

Ладно. Что же с самой ракетой? А ее нет. И график ее испытаний срывается каждый год. В 2015 году планировалось в 2016 году (до этого планировали на 2015 год) провести летно-конструкторские испытания, а принять ракету на вооружение уже в 2018 году. Но в минувшем году летные испытания завершились неудачей, их перенесли на первый квартал 2017 года, сейчас и этот срок сдвигается.

То есть, у РФ уже как два года есть некий прототип некоей ракеты, который вот никак не удается испытать в полете. При этом уже через год с небольшим надо ставить ее на вооружение. Как мне кажется, американцы банально просекли, что «король-то голый». А раз так, то есть смысл поторговаться и об обнулении всего ядерного потенциала РФ. У меня есть нехорошее подозрение, что именно этот вопрос станет если не самым важным, то одним из важных в повестке дня у Трампа…