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В зависимости от обстановки

14:39. 14 апреля 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Заместитель Лаврова еще раз разъяснил позицию МИДа по выступлению Сафронкова в СБ ООН.

В МИД России считают странным критику выступления заместителя российского постпреда в ООН Владимира Сафронкова, западные страны из года в год упражняются в оскорблении России, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается", — сказал Рябков журналистам о резком выступлении Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что "ваше превосходительство, преисполненные полного уважения и почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции". Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая — про глаза и росу", — сказал дипломат.

По его словам, представители Запада в этой связи должны вначале подумать над своим поведением. "Выступавший по этому предмету заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации. Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки", — добавил он.

https://ria.ru/world/20170414/1492238615.html – цинк

PS. Как уже ранее указывалось, проблема не в конкретном спикере, а в общей мировой военно-политической обстановке, которая и ведет к ужесточению риторики и накалу взаимного неуважения, что все чаще проявляется в заявлениях официальных лиц и Россия тут ни разу не исключение. Отсюда и посыл – не мы такие, жизнь такая.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, мид рф, рябков, сафронков, сб оон
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