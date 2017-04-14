Эх ты, деревенщина! Психология деревни

К черту я снимаю свой костюм английский.



Что же, дайте косу, я вам покажу —



Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,



Памятью деревни я ль не дорожу?

Деревня в России исчезает. Год от году все меньше и меньше людей в деревнях живет. Процесс это достаточно естественный – то же самое происходит во многих многих странах. Но тем не менее – очень много людей в городах – выходцы из деревни в первом или втором поколении. И – набирает силу обратный процесс. Создание экопоселений, таунхаусов разных. Так что имеет смысл поговорить о том, как живет деревня – и чем живет.

Исторически основой деревни сельское хозяйство было. И большинство жителей так или иначе были заняты в сельском хозяйстве, или иначе связаны с ним. Сегодня отечественное сельское хозяйство востребовано не так, как раньше. Меньше востребовано. И как следствие – работы во многих селах нет или очень мало. И это своего рода водораздел. Между людьми и поселками, у кого есть работа – и теми, у кого нет. Там, где есть – там как-то устроены люди, там все относительно неплохо. Где нет – ужасно все. Люди живут на пенсию престарелых родственников и натуральным хозяйством. Молодежь, да и среднего возраста люди – стараются уехать любыми путями. Как-то в городе закрепиться. Или – вахтовым методом работать в городе. например, – охранниками две недели через две. А остаются в деревне те, кому уж совсем никак не выбраться – или кому уже совсем все равно. И как следствие – крайняя убогость жизни, алкоголизм (вроде бы и нет денег – а на алкоголь как-то находятся, парадокс?) и практически – вырождение.

Но это последнего времени приметы. А что можно сказать о психологии деревенского жителя еще? Прежде всего – деревня невелика по размерам. А значит – все недалеко. Объекты инфраструктуры, работа, место проживания – все рядом. Если на другой конец деревни идти даже – все равно недалеко. А значит – можно всюду успеть. А значит – можно не спешить. И поэтому (и не только поэтому) – ритм жизни деревни нетороплив. Никто не спешит никуда. Это очень заметно, когда из города едешь. А особенно – из мегаполиса. Пешая скорость передвижения окружающего человечества падает буквально на глазах. Отсюда – некоторая размеренность, обстоятельность. Многими даже как заторможенность воспринимаемая. Такой ритм жизни достаточно комфортен для психики. Это тот ритм, в котором наши предки жили. Не случайно отнюдь, так стремится какая-то часть горожан вернуться в деревню хоть в виде дачи. Хоть в виде летнего отдыха. Хоть подстригая газоны на фазенде или выращивая помидоры на окне. Этот ритм расслабляет взведенную до предела психику горожанина, психику человека, готового каждую секунду куда-то бежать. Кстати – нередко за таким расслаблением люди едут за тридевять морей – на Гоа или в Гималаи – где крестьянский образ жизни еще не совсем исчез.

Кроме того – деревня невелика не только по размеру – но и жителями невелика. Проще говоря – все друг друга знают. Это принципиальное отличие, и накладывает отчетливый отпечаток на поведение и менталитет жителя деревни. Если в городе соседей своих люди не знают, если в городе люди новости из телевизора узнают – то в деревне все знают все обо всех. В городе умер твой сосед, женился или ушел в армию – ты не узнаешь об этом чаще всего. А в деревне – люди обсуждают это между собой, неделями обсуждают. Плотность социальных связей – выше. С большинством жителей ты, если живешь тут давно – или вместе в школе учился, или работал, или родня вы дальняя, или ваши родители/супруги/дети вместе работали/учились/породнились. В городе ты можешь толкнуть человека в транспорте, оскорбить, просто проигнорировать – и вы не встретитесь больше никогда. А в деревне все будут знать о проявленном тобой отношении, поэтому стиль общения – другой, более добрососедский зачастую. И напротив, в городе ты можешь себе позволить быть эксцентричным, другим, странным или просто фриком. Окружающим наплевать. А в деревне ты – нет. Не наплевать. Социальное давление выше.

Ну и социальная интеграция имеет свои положительные стороны. Ты – свой. Это значит – что в очень большом числе случаев тебе помогут. Потому что ты – свой. Если в городе ты можешь лежать с сердечным приступом на улице, и мимо тебя пройдет десять тысяч человек в минуту и никто не поможет. То в деревне шанс на то что тебе поможет уже первый или второй человек – велик. Потому что – и люди не так спешат, да и знают тебя, видят, что не алкаш напившийся лежит – а значит нужно помочь. Есть и обратная сторона такой тесной социальной интеграции. Не принято выдавать чужим даже за серьезный проступок. Милиция, суд, прокуратура – это все люди чужие и не знакомые. Они приехали и уехали. А ты – свой. Возможно, что ты убил кого-то даже или не менее серьезный проступок совершил. Но ты ведь свой. Стукнуть на тебя заезжему менту – как-то нехорошо, вместе же учились (рыбачили, детей крестили).

Также в среднем в деревне существенно хуже инфраструктура. А очень часто – и откровенно деградировавшая. Поэтому даже какие-то простые действия вызывают множество усилий. До сих пор многие люди дровами топят печь. Во многих деревнях нет больниц или школ (или вообще ничего). Один магазин в поселке с крайне скудным ассортиментом. Пожарных нет. И из милиции – один участковый. Который тоже чей-то родственник, и свои обязанности может крайне странным образом исполнять. Многие простые для горожанина вещи – в квесты превращаются. Отвести родственника в больницу или на госпитализацию. Получить паспорт – когда паспортный стол в соседнем городе. Купить и довезти до дома телевизор. Простые вещи – и такие сложные при неразвитой инфраструктуре. Естественно, это некий особый образ мышления формирует. “Закон – тайга и прокурор – медведь”, – это ведь пословица именно о таких оторванных от цивилизации медвежьих углах. Человек привыкает обходиться без государства – со всеми его положительными и отрицательными моментами. Человек лучше понимает, что государство – это нечто искусственное, враждебное даже.

Ну и мера труда. Если в деревне печное отопление. И привозная вода. И надо думать, как запасти дров на зиму. Как снег убирать в огромном крестьянском дворе. Как убрать урожай. Как дом в жилом состоянии поддерживать. Все это труд. Огромный труд, о котором горожанин даже не подозревает. Поэтому – интересы крестьянина очень часто более приземленными кажутся. Времени нет на красивые абстракции потому что.

Попав в город, деревенский житель теряется. Высокий темп жизни, суета, все и все незнакомо. Он кажется недалеким и забавным, раздражающим и туповатым продвинутым горожанам. Это – неверное впечатление. Это только на небольшой период. Через самое непродолжительное время он освоится – и еще фору городским даст. Потому что во многих вопросах его независимость, привычка опираться на собственные силы, житейская смекалка – более адекватны реальности, чем поведение горожанина. Который слишком зависим от множества служб и людей. И бессознательно полагает, что так и устроен мир. Когда тысячи людей должны ему обеспечивать условия жизни. А такой подход к жизни – выигрышен далеко не всегда.

Александр Черных