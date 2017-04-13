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Т-72Б3 в Сирии

18:54. 13 апреля 2017 Просмотров - 46 2 коммент. Опубликовал:

Как сообщает « Вестник Мордовии », танки Т-72Б3 , поставленные сирийской правительственной армии, активно задействованы в боях против террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Т-72Б3 в Сирии

Сведения о поступлении на вооружение сирийской армии Т-72Б3 появились в начале марта. Согласно опубликованной в интернет-пространстве информации, данная модификация была замечена при освобождении от боевиков Пальмиры.

Российский танк получил хорошие отзывы у сирийских военных. Высоко была оценена система управления огнем танка, которая позволяет экипажу уверенно поражать цели в любое время суток.

Т-72Б3 в Сирии

Присутствующая в Сирии версия Т-72Б3 уступает замеченным на репетиции Парада Победы танкам с дополнительной защитой и улучшенными благодаря двигателю в 1130 л.с. мобильными характеристиками.

Модернизированный танк Т-72Б3

Т-72Б3 в Сирии

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация разработана в качестве дешёвой альтернативы Т-90А до получения российской армией танков нового поколения. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б.

Средства наблюдения и связи

На танк установлен многоканальный прицел «Сосна-У» разработки белорусского предприятия «Пеленг». ВСУО оставлен прицел ТПД-К1 комплекса 1А40 с танка Т-72Б. Прицел командира танка — ТКН-3МК, представляющий собой модернизацию советского прицела ТКН-3 с системой «Дубль» и ЭОП 2-го поколения. Система связи состоит из радиостанции УКВ диапазона Р-168-25У-2 «Акведук». В её состав включены 2 приемопередатчика. Обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную радиосвязь. Производится Рязанским радиозаводом с 2005 года.

Ходовая и двигатель

Гусеничные траки традиционные для семейства Т-72, заменены на новые с параллельным шарниром для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения ресурса. В танк устанавливается четырёхтактные V-образные 12-цилиндровые многотопливные дизельные двигатели с жидкостным охлаждением В-84-1 мощностью 840 л. с. с удельной мощностью 18,88 л. с./т., прошедшие капитальный ремонт.

Вооружение

Орудие представляет собой 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5. Пушка получила улучшенные подкалиберные снаряды типа «Свинец». Зенитная пулемётная установка лишилась дистанционного управления и переведена в ручной режим.
Оценка проекта

В совокупности, из новшеств только белорусский прицел «Сосна-У» и современные цифровые системы связи, всё остальное 30-летней давности от базовой модели. Нет приёмников ГЛОНАСС для определения экипажем местоположения танка. Вместо новых двигателей В-92С2 (1000 л. с.), стоят моторы В-84-1 мощностью 840 л. с. после капитального ремонта. По информации ГАБТУ, установка старых двигателей в танки произошла из-за позднего заключения контракта с «Уралвагонзаводом». Вместо современной динамической защиты «Реликт», стоит старый «Контакт-5». Т-72М1, предназначенный для Алжира по той же цене, оснащён гораздо лучше. В российском варианте модернизации электроника сильно отстаёт от современных танков.

В будущем возможно оснащение СУО «Калина», которая устанавливается на танк Т-90СМ и двигателя В-93 мощностью 1130 л.с

Т-72Б3 в Сирии

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 14003 9150
    Ликвидатор 13 апреля 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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    Боезапас не упоминается.
    Высота в тх есть, клиренс есть, боезапаса нет.
    Нафиг танку снаряды, он своим видом врагов распугивать будет!!!
    Как же вас дурят…

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  • 14003 9150
    Ликвидатор 13 апреля 2017 в 19:04 Ссылка Пометить
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    шуму много, Т-90 в армии – мало. 20 лет почти, как блокируются все поставки танка в армию. И тишина… все довольны и фанатеют с картинок арматы.

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