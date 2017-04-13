Стратегия разрушения

Международная обстановка резко накалились? Она сама, вот так взяла и накалилась? Или её кто-то сознательно «накалил»? Ответ очевиден: глава сверхдержавы не может и не должен принимать решений о нападении на другую страну на основе фотографий и ролика с умирающими детьми. Но раз решение об ударе по Сирии принимается на основе таких «аргументов и фактов», значит удар очень нужен. Значит нужно разрушение.



Только не домов и взлетной полосы – нужно разрушение СИТУАЦИИ. Разрушение статус кво.

США нужно разрушить сегодняшнее положение вещей, ведь в его ходе они обязательно проиграют Китаю. Точно также накануне Второй мировой нужно было разрушить существующее положение вещей, чтобы не проиграть новой экономике СССР, которая показывала кратный рост за считанные годы.

Мировые банкиры готовят новую войну. Вот только какую?

Об этом мы говорили в студии радио «Спутник» с Арменом Гаспаряном.

Обратите внимание: программа была записана ещё ДО нападения США на Сирию – 5 апреля 2017 года.

На фоне резкого изменения ситуации, наша беседа смотрится совсем иначе.

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Источник: nstarikov.ru