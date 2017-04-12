Чего губернатор Меркушкин хочет от Тольятти

В то время, как президент делает все для того, чтобы не допустить искусственного раскачивания ситуации в стране, в Самарском регионе может сложиться такая обстановка, при которой протест населения может перерасти в реальный «майдан».

Буквально сегодня в Тольятти должно состояться назначение нового главы городской администрации. Но события разворачиваются весьма неоднозначным образом. Мы попросили прокомментировать ситуацию в городе Леонида Калашникова депутата Госдумы, председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, жизнь и деятельность которого тесно связаны с Тольятти.

— Почему назначение главы Тольятти вызывает такой резонанс в обществе? И что ожидать городу от нового назначения?

— Судя по информации, полученных мною из различных источников, никаких серьезных изменений в лучшую сторону в моем родном городе ждать не стоит. Мало того, можно говорить о том, что ситуация будет только усугубляться, и в конечном счете можно ожидать социального взрыва в Тольятти, по сравнению с которым, всякие «болотные события» покажутся детским лепетом. И для этого, к сожалению, есть серьезные основания.

Сегодня состоится назначение нового главы Тольятти. Именно назначение, а не выборы.

И кандидатура, о которой было всем известно заранее — Сергей Анташев. Человек, которого считают ставленником энергетиков, запятнавшим свою репутацию участием в сомнительных сделках по приватизации городского имущества в составе команды мэра Тольятти Сергея Андреева.

В 2013 году в газете «Тольяттинское обозрение» вышла статья «Два дня из жизни аферистов. Мэру и его замам удалось провернуть крупную аферу всего за два дня». В ней упоминалось про «деятельность» заместителя мэра по городскому хозяйству Сергея Анташева. «Тольяттинское Обозрение» просило считать эту статью официальным обращением в прокуратуру и следственный комитет. Но историю предпочли «замять» а сама газета вскоре была закрыта…

Теперь же этого человека назначают на пост нового главы города.

— А почему на эту должность не претендовал сам Сергей Андреев?

— Как недавно сообщил Андреев — он получил предложение по работе в органах государственной власти, но в подробности вдаваться не стал: «Давайте дождемся назначений, могу сказать, что работа будет связана с Тольятти, поэтому с вами не прощаюсь, а говорю до свидания».

Все уверены, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин предложил Андрееву место вице-губернатора по руководству ТОРом Тольятти. На глазах тольяттинцев тает их последняя надежда на достойное будущее. Проект Территории опережающего развития был для города шансом выкарабкаться из депрессии. А теперь этот проект может возглавить человек, при котором закрывались городские предприятия, шли волны сокращений. Городская промышленность из состояния кризиса скатывалась в стадию тотального развала. Андреев в это время разъезжал по конференциям, разглагольствовал о высоких технологиях и «умном» городе, а Тольятти покидали квалифицированные специалисты и наиболее активные предприниматели. Сегодня они вкладывают свои знания и деньги в любые другие города и регионы, но только не в умирающий Тольятти.

Все эти годы мэрию сотрясали скандалы: один из заместителей ушел с должности по требованию прокуратуры; в отношении главного юриста возбудили уголовное дело, и он до сих пор скрывается; чиновников мэрии брали при передаче взятки. Силовики налагали взыскания на мэрских работников за вранье о доходах, за самоуправство, незаконное предпринимательство, мошенничество.

Именно при Андрееве город Тольятти стал крупнейшим хроническим должником и был переведён в первую категорию депрессивных моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Размер муниципального долга достиг значения 5,893 млрд рублей! То есть объем городского долга приближается к 100% собственных доходов! Если кратко, то сегодня Тольятти можно назвать банкротом.

И такого «деятеля» губернатор Николай Меркушкин собирается сделать своим заместителем. А на новой должности у Андреева открываются более грандиозные финансовые перспективы.

— Неужели Николай Меркушкин, видя результаты пятилетней «работы» Андреева, не боится, что терпение тольяттинцев может закончиться?

— Когда разрушению крупного города потворствует человек с репутацией Андреева, это не удивляет — в 90-е и не такое видали. Странно другое — Меркушкин может яростно обвинять «пятую колонну» и, одновременно, ставить на ключевой для города и всего региона пост такого человека, как Андреев. Радикальная оппозиция уже потирает руки в ожидании. Тольятти — это все еще молодежный город со своим, сформированным в те же 90-е криминальным бэкграундом. Обеспеченных и адекватных людей здесь остается все меньше — для последних из них новое назначение Андреева окажется сигналом — «пора собирать чемоданы». Уже нет явных лидеров, способных вразумить народ. Зато достаточно поводов для недовольства. Вспыхнув, Тольятти покажет москвичам, что такое настоящие акции протеста. Достанется не только Самарскому региону, хватит всему Поволжью. А губернатор Меркушкин сможет невзначай отобрать у Навального лавры застрельщика нового русского бунта.