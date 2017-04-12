Ай! Что это с западной (и прозападной) теоретической физикой? К эфиру подбираетесь?

А как же ваш великий „гений” всех времён и „избранного” народа Эйнштейн???

***

Аксионное облако высасывает энергию и вращательный момент из черной дыры. Рисунок из статьи A. Arvanitaki, S. Dubovsky, 2011. Exploring the string axiverse with precision black hole physics

Думаете, перед вами — гипертрофированная научная фантастика? Ничего подобного! Знакомьтесь: это гипотеза аксивселенной (axiverse) — предположение о том, что на самом деле может происходить в нашей Вселенной в темном секторе , скрытом от наших глаз. Эта радикальная космологическая гипотеза о неделимых облаках — убийцах черных дыр была высказана еще несколько лет назад и на протяжении этого времени мало-помалу завоевывала признание. Сейчас это популярная среди многих космологов гипотеза, которую они прорабатывают с разных сторон: каждый месяц выходит по несколько статей , посвященных этой теме.

Отправной точкой для аксивселенной является — вы не поверите — теория суперструн . В ней могут существовать гипотетические сверхлегкие частицы — аксионы .





AUTHORS & AFFILIATIONS

Asimina Arvanitaki1,2 and Sergei Dubovsky3,4

1 Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, Berkeley, California, 94720, USA

Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, Berkeley, California, 94720,

2 Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 94720, USA

Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 94720,

3 Department of Physics, Stanford University, Stanford, California, 94305, USA

Department of Physics, Stanford University, Stanford, California, 94305,

4 Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, 60th October Anniversary Prospect, 7a, 117312 Moscow, Russia

https://journals.aps.org/prd/abstract/1 0.1103/PhysRevD.83.044026

*