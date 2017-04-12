Ай! Что это с западной (и прозападной) теоретической физикой? К эфиру подбираетесь?
А как же ваш великий „гений” всех времён и „избранного” народа Эйнштейн???
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Аксионное облако высасывает энергию и вращательный момент из черной дыры. Рисунок из статьи A. Arvanitaki, S. Dubovsky, 2011. Exploring the string axiverse with precision black hole physics
Думаете, перед вами — гипертрофированная научная фантастика? Ничего подобного! Знакомьтесь: это гипотеза аксивселенной (axiverse) — предположение о том, что на самом деле может происходить в нашей Вселенной в темном секторе, скрытом от наших глаз. Эта радикальная космологическая гипотеза о неделимых облаках — убийцах черных дыр была высказана еще несколько лет назад и на протяжении этого времени мало-помалу завоевывала признание. Сейчас это популярная среди многих космологов гипотеза, которую они прорабатывают с разных сторон: каждый месяц выходит по несколько статей, посвященных этой теме.
Отправной точкой для аксивселенной является — вы не поверите — теория суперструн. В ней могут существовать гипотетические сверхлегкие частицы — аксионы.
AUTHORS & AFFILIATIONS
Asimina Arvanitaki1,2 and Sergei Dubovsky3,4
- 1Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, Berkeley, California, 94720, USA
- 2Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 94720, USA
- 3Department of Physics, Stanford University, Stanford, California, 94305, USA
- 4Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, 60th October Anniversary Prospect, 7a, 117312 Moscow, Russia
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Это, простите, то, что ещё Менделеев, а до него многие и многие неглупые люди говорили: эфиром называется.
Цитата об аксионах и картинка отсюда.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Вот когда физику будут учить, по книжкам brahman, когда полетят в космос корабли под твоим именем, тогда жизнь расставит все по своим местам. Сейчас своё имя знаешь только ты,Capitan Blak,так романтичней и авторитетней