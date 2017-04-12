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Ай! Что это с западной (и прозападной) теоретической физикой? К эфиру подбираетесь?

09:46. 12 апреля 2017 Просмотров - 236 Один комментарий Опубликовал:

А как же ваш великий „гений” всех времён и „избранного” народа Эйнштейн???

***

Аксионное облако высасывает энергию и вращательный момент из черной дыры. Рисунок из статьи A. Arvanitaki, S. Dubovsky, 2011. Exploring the string axiverse with precision black hole physics

Думаете, перед вами — гипертрофированная научная фантастика? Ничего подобного! Знакомьтесь: это гипотеза аксивселенной (axiverse) — предположение о том, что на самом деле может происходить в нашей Вселенной в темном секторе, скрытом от наших глаз. Эта радикальная космологическая гипотеза о неделимых облаках — убийцах черных дыр была высказана еще несколько лет назад и на протяжении этого времени мало-помалу завоевывала признание. Сейчас это популярная среди многих космологов гипотеза, которую они прорабатывают с разных сторон: каждый месяц выходит по несколько статей, посвященных этой теме.

Отправной точкой для аксивселенной является — вы не поверите — теория суперструн. В ней могут существовать гипотетические сверхлегкие частицы аксионы.

AUTHORS & AFFILIATIONS

Asimina Arvanitaki1,2 and Sergei Dubovsky3,4


  • 1Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, Berkeley, California, 94720, USA

  • 2Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 94720, USA

  • 3Department of Physics, Stanford University, Stanford, California, 94305, USA

  • 4Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, 60th October Anniversary Prospect, 7a, 117312 Moscow, Russia

*

Это, простите, то, что ещё Менделеев, а до него многие и многие неглупые люди говорили: эфиром называется.

***

Цитата об аксионах и картинка отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, теория, физика, Эйнштейн, эфир
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Один комментарий»

  • 2 2
    Антон 12 апреля 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
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    Вот когда физику будут учить, по книжкам brahman, когда полетят в космос корабли под твоим именем, тогда жизнь расставит все по своим местам. Сейчас своё имя знаешь только ты,Capitan Blak,так романтичней и авторитетней

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