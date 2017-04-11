В.К. Сафронков – достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина
16:20. 11 апреля 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Знакомьтесь: Владимир Карпович Сафронков (род. 29 марта 1964) — российский дипломат, Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН по политическим вопросам.
Достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина, если судить по этому выступлению в СБ ООН.
Достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина, если судить по этому выступлению в СБ ООН.
Источник: ss69100.livejournal.com