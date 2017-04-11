В.К. Сафронков – достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина

Дзюдоист, выигравший бой со сломанной рукой, рассказал о проблемах с WADA, политике, борьбе против наркотиков и о СталинеСПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ- Давайте поговорим прежде всего о спорте, о том моменте, который вошел в историю не только отечественного, но и ...