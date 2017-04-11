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В.К. Сафронков – достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина

16:20. 11 апреля 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:
Знакомьтесь: Владимир Карпович Сафронков (род. 29 марта 1964) — российский дипломат, Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН по политическим вопросам.

Достойный преемник Виталия Ивановича Чуркина, если судить  по этому выступлению в СБ ООН.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: арабский, великобритания англия, ирак, оон, Россия, сафронков, сирия, США
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