«Рычаг-АВ» сбил в Сирии 34 «Томагавка»

Заокеанские таблоиды стали менять оценки «жесткого ответа Трампа» от восторженных криков «ура» на критические отзывы. Независимые политологи вообще характеризуют атаку на сирийский аэродром, как провальную.

В частности уже появились снимки упавшей в 40 км от цели крылатой ракеты. Судя по изображению, «Томагавк» просто рухнул на землю и не имеет повреждений, характерных при уничтожении противоракетами.

В этой связи американские военные эксперты и журналисты-милитаристы убеждены, что, скорей всего, приборы наведения большинства «Томагавков» были отключены внешним воздействием. За этим могут стоять только российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом, в частности, пишет главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф, ветеран вьетнамской войны, после разговора со своими коллегами. Кроме того, у него были контакты с личными источниками в сирийских спецслужбах, которые подтвердили его догадки.

Если кто-то пытается объяснить потерю 34-х крылатых ракет человеческим фактором, мол, неправильно заложили координаты, то он просто не знает о многократном дублировании целеуказания, которое имеет место в армии США при проведении такого рода операций. Глупо также говорить о технических проблемах, якобы, повлекшие «ракетопад», так как речь идет о надежном и многократно проверенном ракетном оружии, летящем к тому же с дозвуковой скоростью.

По имеющей в редакции Veterans Today информации, из 34 пропавших крылатых ракет 5 упали в окрестностях Шайрата, убив несколько мирных жителей и ранив порядка 20 человек. Остальные 29 «Томагавков» рухнули в море, так и не долетев до берега.

Так или иначе, но другого объяснения пропажи такого количества крылатых ракет, у американских военных экспертов, комментирующих «странные новости» из Сирии, просто нет.

По словам Гордона Даффа, здесь уместно напомнить историю с отключением системы ПРО ИДЖИС на боевом корабле USS Donald Cook (DDG-75). События, о которых идет речь, произошли 10 апреля 2014 года в акватории Черного моря. Позднее эту ситуацию преподнесли как миф из серии «холодной войны 2.0». Между тем, программное обеспечение оборудования корабельной противоздушной обороны эсминца и впрямь «глючило», что повлекло за собой его серьезную доработку.

Кстати, по данным американской стороны, «русские войска с помощью самолётного многофункционального комплекса „Хибины“ способны оглушить и ослепить войска и вооружение НАТО, в том числе спутники в космосе, в зоне радиусом 300 км». Как следствие, радиокоммуникациям альянса требуются особые усилия и многократное дублирование сигналов для преодоления этих невидимых атак. Скорей всего, именно такая система «Хибины» и отключила три года назад ИДЖИС во время пролета Су-24 над USS Donald Cook.



По большому счету, отставание американских систем радиоэлектронной борьбы от российских аналогов давно уже является секретом полишинеля для штатовских специалистов. О том, что в нашей стране имеется самая лучшая в мире инженерная школа по разработке высокоэффективного оборудования РЭБ, способного усложнить жизнь американским военным, в армии США знают по своему боевому опыту в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане, Ливии, на Балканах. Достаточно вспомнить злые комментарии бывшего главкома НАТО в Европе Филиппа Бридлава, который утверждал, что успех в гибридной операции в Крыму россиянам обеспечили именно системы РЭБ.

Что касается Сирии, то сразу же после коварной атаки турецкого истребителя на российский самолет нашей стороной было распространенно заявление, о котором, судя по всему, Трамп и не слышал. Так, генерал-лейтенант Евгений Бужинский сказал, что «Россия будет вынуждена применять средства подавления и радиоэлектронной борьбы». Кстати, он является замдиректора по внешнеэкономической деятельности ОАО «Концерн радиостроения «Вега».

Сказано — сделано. Вскоре на авиабазу «Хмеймим» прилетели два самолёта Ил-20 радиоэлектронной разведки и РЭБ, которые могут кружить по 12 часов над огромной территорией в любое время дня и ночи. Затем в Сирии был замечен наземный мобильный комплекс «Красуха-4», способный генерировать широкополосные помехи для средств радиосвязи военной разведки армии США, включая передачу данных разведки спутникам типа Lacrosse и Onyx и самолётам АВАКС и «Сентинел».

Есть информация, что в Сирию также был переброшен комплекс «Борисоглебск-2», считающийся лучшим в своем классе. Но вполне возможно, что крылатые ракеты Трампа сбивала новейшая станция активных помех «Рычаг-АВ», которая может устанавливаться, как на вертолетах Ми-8, так и на наземной технике или на маломерных судах. Дело в том, что данная система РЭБ имеет свою «библиотеку» военных объектов, самообучаемое программное оборудование, которое, анализируя оружие потенциального врага, автоматически подбирает режим излучения для нейтрализации цели.

Почему тогда не были уничтожены все «Томагавки»? Гордон Дафф убежден, что РЭБ не является стопроцентным противоядием, и вообще даже самые совершенные противоракеты не гарантируют стопроцентную вероятность поражения. В то же время Пентагон поднакопил кое-какой опыт. По имеющей у американцев статистике, наши РЭБ способны вдвое улучшить возможности российских ПВО. Судя по количеству не долетевших до цели «Томагавков», эксперты армии США не ошиблись.

То, что в свое время Обама не нанес удар крылатыми ракетами по войскам Асада, говорит не столько о «слабости» 44 президента, сколько о его осведомленности. Именно по этой причине он также не решился ввести беспилотную зону. В то же время «учитывая напряженную кампанию угроз Соединенных Штатов против Сирии и России, Москва воздержится, чтобы заявить открыто о своей победе и уж тем более, не раскроет «слабые места американских ракет. Если Путин не ответит, значит, он доволен результатом», подытоживает Гордон Дафф.

Кроме того, главный редактор Veterans Today уверен: если и следующая атака политического шоумена Дональда окажется такой же «успешной», то воздушный кулак США потерял былую силу. В любом случае, Россия и Америка сейчас делают свои выводы, следовательно, есть большая вероятность, что Пентагон попробует взять реванш.

статья на которую ссылается автор

Trump Humilated: Syria Shoots Down 34 of 59 Cruise Missiles, Russia to Upgrade System Soon

Russian ECM crashes Tomahawks into Med, others shot down

By Gordon Duff with Dr. Bassam Barakat, Damascus with Press TV Tehran

Breaking: Since putting this story up, Syrian officials agreed to talk to us about this. The reason this story was withheld is explained below, but as “the gloves are off,” we are going public. America’s failure to upgrade its cruise missiles, to harden them against modern ECM and to assume that Syria was defenseless is only part of the story. We might remind readers of the USS Donald Cook as well. America is lucky it didn’t have to tow its two destroyers home, after all, it has happened before.

Tomahawk cruise missile fell, guidance system disabled, 40 miles from target

Example of type

The last time the US went against Russian ECM, 27 crew members of the USS Donald Cook asked to be “relieved.” Mutiny is a better term. Then there is this epic fail, the RQ 170 Lockheed drone that ECM brought down over Iran:

Below is a photo submitted by the Russian Center for Feril Studies FCFS, of the system used to down US cruise missiles:

Confirmed as true through personal sources in the Syrian security services. Electronic countermeasures were used along with missile interceptions. The missiles were fired over Lebanon in order to avoid Russia’s S400 system or the possibility that a ground based cruise system would take out America’s boats.

Five missiles fell in the surrounding villages, killing 5 civilians and injuring 20. Other missiles fell into the Mediterranean where they could be viewed from the decks of the ships that launched them.

A wet landing for the orange tinkle lover

Since President Trump ordered retaliation against VT and its staff, partly for our story destroying the White Helmets to a huge international audience and partly to warn us over a blackmail tape issue, there have been changes. VT is “last man standing.” We are sitting on a number of stories, but there is a difference between a story and something legitimate. What is below is legitimate and now confirmed by our own sources inside Syria.

Veterans Today contacted the Syrian Ministry of Information regarding the bizarre news that 34 Tomahawk cruise missiles had simply vanished. VT had even surmised that some may well have been used against other targets, even going as far as to suggest a possible conspiracy to hit Palmyra to aid the ISIS attack there.

A possible confirmation is simply the number fired, 59. This is what would be required to overwhelm the Russian air defense system based on the number of launchers, both S300 and S400 and other “cruise-capable” systems out there. Russia would keep their best “in the tubes” for any possible air attack, just in case the cruise missile launch was a lead to empty air defense tubes for a B 52 or similar “big show” raid.

In May 2013, Syria sunk an Israeli submarine. In 2015, Iraq captured an Israeli general, some claim he was a colonel, and they sent a copy of his ID card to us when I suggested they were making it up.

The real war, what goes on, is very different that what is reported. Syria, Iraq, Iran and even Russia “under-report” events that would embarrass the US or Israel to the point of humiliation. Both sides have had massive failures, kept secret by the other, and many of the stories VT publishes that others don’t are of this order.

VT was, at one time, a “free zone” for publishing deniable intelligence, kind of a safety valve as it were. Trump ended that when he went after us, and in doing so, used military assets directly against a media platform for failing to carry “fake news,” the new “law of the land according to Trump.”

Before we get into the explanation for the video, I would have a word or two. Photographs showing the dead from the gas attack are being offered for cash, showing the dead getting back up and walking away. We can’t verify this but I will mention this is going on.

WhatsApp-Image-2017-04-09-at-11.46.08-Ad



Past that we are told that Japan is holding a copy of a Trump blackmail tape, and that this relates to the confrontation with North Korea. If the tape is real, and we have been given the name of the GOP official who has the other copy, someone not well known to the public, then the idea of “Deep State” and blackmail is to be considered.

Press TV/Tehran: Since the firing of 59 Tomahawk missiles on Friday against a Homs aerodrome, a question never ceases to return in all analyzes: 23 of the 59 US cruise missiles have reached their target. And the rest of the gear? What happened to 34 other Tomahawks fired from two US warships deployed in the Mediterranean? The reply is the video that Al-Alam is sending this Saturday: the Syrian DCA intercepted and destroyed the 34 Tomahawk missiles before they reached the Shayrat air base.

Russia’s “Trump attack” graphic

If this is a conspiracy theory, and it may well be, then Trump was planning this all along, which is my belief. The tape involves the murder of a minor. It may well not exist except that when it was offered to us, at a price we can’t pay, VT was taken down by presidential order.

The information highlights the decree of the Syrian Presidency for the interception and destruction in flight of American missiles at the minute when the attack began. Other analysts note the role of the Russian radars that would immediately take office after the firing of the first missile. Are these S-300 Syrians or Russian S-400 deployed in Syria? Why did you hide this “scathing riposte” and talk about it only two days after the attack?

The video published by Syrian military sources proves one thing: if Syria and its Russian ally avoided publishing it in the hours following the US strikes, it was to avoid an escalation. But in view of the intense campaign of threats against Syria and Russia, there may no longer be any reason to disclose “the weaknesses of the US missiles” and “the power of the Syrian DCA”.

The United States announced this Sunday by the voice of White House spokesman Sean Spicer not to have warned Russia beforehand of the attack they were going to launch against the Syrian territory. Asked by Fox News, the spokesman said that “we had no contact with the Russian political leaders,” which means that the US did indeed want to “take the Russians short”. But the surprise seems not to have “worked too well”!

Analysts also claim that Russia, whose warships have just returned to the Mediterranean, has shown restraint to avoid a “ballistic war” that could have led to a “nuclear conflict”.

Video source: Al-Alam

