Отвлечение внимания
13:54. 11 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко на тему сообщений и заявлений, что на удары по Шайрату, Трампа толкнула его дочь Иванка, которой не понравились постановочные кадры "Белых касок",
Как представляется, все это своеобразная операция прикрытия. Безотносительно того – были ли ударами элементом сговора США и РФ по исправлению рейтинга Трампа в США или же Трампа наоборот прогнули и он теперь будет на практике проводить агрессивную внешнюю политику в духе Клинтон – в обоих случаях ему необходимо удержать своих сторонников, которые оказались мягко говоря не в восторге от того, что делает их избранник. Некоторые уже порвали с Трампом, другие заявляют, что если он продолжит в том же духе прогибаться под неоконов и глобалистов, то они тоже его перестанут поддерживать.
Вот тут и нужна Иванка, чтобы приняв огонь на себя, отвести часть удара от Трампа, так как оба главных мотива, которые Трампу приписывают (глобалистский и российский), бьют по его позициям в американском истеблишменте и дезорганизуют его сторонников. Лучше выглядеть импульсивным отцом действовавшим в рамках "семейственности", нежели слабым политиком, которого прогнули глобалисты и ОПК заставив предать все то, за что он выступал. или закулисным махинатором устраивающим постановочные удары. А так, часть критики уйдет в Иванку и зятя (которого, как показывает пример Джонса, можно обвинять в стиле "царь хороший, бояре плохие") и можно придерживаться версии "это дочка попросила" и "я не мог спокойно смотреть на эти кадры", а не "это глубинное государство" убедительно попросило или "с Путиным договорились, потому что компромат". В целом, судя по шумихе в прессе, схема вполне работает и с обсуждения мотивов Трампа произошло частичное переключение на Иванку, хотя некоторые мейнстримовые медиа продолжают требовать "еще ударов", а так же проверки вопроса "не являются ли удары, плохой постановкой по сговору с русскими". Насколько эта кампания затянется, будет ясно после встречи Лаврова и Тиллерсона в Москве. Ну а пока, стоит задача притушить с помощью Иванки часть критики у себя в стране.
В пропаганде этот прием называется "Отвлечение внимания",
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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как то уже – ПОФИГ. а дочка значит дура. хотя выглядела неглупой.
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Такого криминальный мир США…извините…политика США ещё не знала!!!Трампу стоило бы ещё раз тщательно, всё обдумать прежде чем делать подобные заявления. Всем давно известно, что внешнюю политику США давно определяет “большой бизнес”, но новость о том, что внешнеполитические ходы президента могут определять и капризы его детей, думается не добавят очков и без того низкому рейтингу президента США.
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Намедни сирийской ПВО завалили израильский самолёт, и вот вам подарок на Песах. Всё прозрачно, привет от хасидов.