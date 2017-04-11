Отвлечение внимания

Коротко на тему сообщений и заявлений, что на удары по Шайрату, Трампа толкнула его дочь Иванка, которой не понравились постановочные кадры "Белых касок",Как представляется, все это своеобразная операция прикрытия. Безотносительно того – были ли ударами элементом сговора США и РФ по исправлению рейтинга Трампа в США или же Трампа наоборот прогнули и он теперь будет на практике проводить агрессивную внешнюю политику в духе Клинтон – в обоих случаях ему необходимо удержать своих сторонников, которые оказались мягко говоря не в восторге от того, что делает их избранник. Некоторые уже порвали с Трампом, другие заявляют, что если он продолжит в том же духе прогибаться под неоконов и глобалистов, то они тоже его перестанут поддерживать.Вот тут и нужна Иванка, чтобы приняв огонь на себя, отвести часть удара от Трампа, так как оба главных мотива, которые Трампу приписывают (глобалистский и российский), бьют по его позициям в американском истеблишменте и дезорганизуют его сторонников. Лучше выглядеть импульсивным отцом действовавшим в рамках "семейственности", нежели слабым политиком, которого прогнули глобалисты и ОПК заставив предать все то, за что он выступал. или закулисным махинатором устраивающим постановочные удары. А так, часть критики уйдет в Иванку и зятя (которого, как показывает пример Джонса, можно обвинять в стиле "царь хороший, бояре плохие") и можно придерживаться версии "это дочка попросила" и "я не мог спокойно смотреть на эти кадры", а не "это глубинное государство" убедительно попросило или "с Путиным договорились, потому что компромат". В целом, судя по шумихе в прессе, схема вполне работает и с обсуждения мотивов Трампа произошло частичное переключение на Иванку, хотя некоторые мейнстримовые медиа продолжают требовать "еще ударов", а так же проверки вопроса "не являются ли удары, плохой постановкой по сговору с русскими". Насколько эта кампания затянется, будет ясно после встречи Лаврова и Тиллерсона в Москве. Ну а пока, стоит задача притушить с помощью Иванки часть критики у себя в стране.В пропаганде этот прием называется "Отвлечение внимания",

Источник: colonelcassad.livejournal.com