Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2017

Украинский терроризм пускает корни в России

В Ростове разоблачена ячейка украинской неонацистской организации MD – арестовано, по некоторым данным, пять боевиков, готовивших теракты на 1 мая. Аресты боевиков MD ранее случались в Москве и Архангельске. Как известно, в нашей стране находится не менее 1,5 миллионов украинцев, часть из которых настроены в пользу Киева. Готовы ли они устраивать тут диверсии во имя своей национальной идеи?

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против главы филиала запрещенной в России украинской экстремистской организации Misanthropic division* (MD) Руслана Павлюка. Сам он задержан, сообщил в понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах. Павлюк, по версии сыщиков, участвовал в запрещенной организации и пропагандировал экстремистские идеи, добавил он. Как уточнил портал «Блокнот. Ростов», кроме Павлюка задержали еще четверых экстремистов.

Также возбуждено дело против основателя MD, известного неонациста, гражданина России Романа Железнова – по ч. 2 ст. 282.2 УК – участие в деятельности запрещенной организации. Правда, сам Железнов пока недоступен для следствия. По словам источника, рассматривается вопрос о задержании других членов организации.

Напомним, полгода назад MD в видеообращении взяла на себя ответственность за убийство полевого командира ДНР Арсена Павлова («Моторолы»). Позднее сообщалось, что министерство госбезопасности ДНР не исключает причастности MD к другим терактам в республике. Напомним, что ранее сам Железнов уже был объявлен в международный розыск за наемничество.

Планировали теракты на Первомай

По версии правоохранителей, задержанные боевики MD с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и лично Железнова планировали в майские праздники «нанести ущерб» зданиям органов власти в Ростове-на-Дону. Кроме того, в январе они избили координатора движения «Левый блок», одновременно – журналиста интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева. Позднее сам Железнов в Сети признался в организации этого нападения. Рязанцев на просьбу газеты ВЗГЛЯД не откликнулся, а главный редактор «Узла» Григорий Шведов сообщил, что до сих пор недоумевает, почему в качестве жертвы MD выбрала именно его коллегу.

«Группировка такая существует, но насколько многочисленная, сказать не могу, – заявил Шведов газете ВЗГЛЯД. – Хотя они и придерживаются крайне правых взглядов, все равно вызывает недоумение факт нападения на журналиста «КавУзла». Дело в том, что Рязанцев уже несколько лет не занимается оппозиционной деятельностью. В связи с этим возникает вопрос, не были ли они только исполнителями заказа по избиению Влада Рязанцева».

«Агрессивное консульство» в Ростове

Шведов также не берется предположить, есть ли аналогичные ячейки в других городах Юга России. Зато их существование вполне допускает политолог из соседнего Донецка Андрей Пургин, бывший председатель парламента самопровозглашенной ДНР.

«Вполне возможно, ведь на Дону и на Кубани живет украинская диаспора, весьма националистически настроенная. Плюс в Ростове находится довольно агрессивное украинское консульство. Кроме того, людей с украинскими паспортами по России передвигается не менее 1,5 млн человек. А по другим данным, было до трех миллионов. Причем при входе и выходе по внутренним паспортам учесть все передвижения невозможно. Плюс есть пешие переходы, – это считается приграничным сотрудничеством. Если вы приезжаете из Харькова в Белгород, то считается, что вы дальше не поедете, поэтому вы не заполняете даже «миграционку». То есть это миллионы людей, отследить которых невозможно», – пояснил Пургин газете ВЗГЛЯД.

«Это могут действовать не обязательно спецслужбы, но и грантоеды – структуры. Гранты ведь достигали сотен тысяч долларов. В Киеве – проходной двор для структур Сороса и так далее. Они пропагандируют идею «контр-России», направленную на людей с украинскими корнями. Например, живет человек в Красноярске, родители – выходцы с Украины, он воспринимает себя украинцем, смотрит через спутник киевские телеканалы, накачивается пропагандой, начинает переписываться с «Правым сектором*». Вот вам и потенциальный боевик с российским паспортом», – пояснил донецкий эксперт.

«Я не располагаю данными следствия, поэтому могу только предположить. Здесь живет огромное количество – около трех миллионов – украинцев, среди которых достаточно тех, кто не приемлет политику России, приветствует политику Киева. Среди них есть люди и засланные, и легко вербуемые, – сказал газете ВЗГЛЯД бежавший с Украины в Россию бывший проректор Международного славянского университета, харьковчанин Алексей Самойлов, который просидел в тюрьме СБУ полгода. – Помните, недавно сиделки-нянечки в одной из российских больниц праздновали гибель Гиви? Бандеровские организации обладают хорошим опытом вербовки еще со времен Великой отечественной войны».

«Если Львов, Галичина – это оплот бандеровщины, то Харьков, будучи русским городом, превратился в последние годы в центр возрождения неонацизма на Украине, – отметил Самойлов. – Там были сформированы еще в начале нулевых две важнейшие структуры – группа Белецкого «Патриоты Украины» и MD. Их лозунги – расовая сегрегация, господство белой расы – очень близки к гитлеровским».

Аресты в Москве, Ростове и Архангельске

Как напоминает «Лента.ру», MD зародилась в конце 2013 года как политизированная группировка харьковских футбольных фанатов, сторонников крайних ультраправых взглядов. Приняла активное участие в столкновениях на Майдане в составе «Правого сектора». Печальную славу группировка заслужила еще в марте 2014 года, когда сама призналась в убийстве в Харькове двух сторонников Антимайдана. Вскоре основной ее костяк активистов вошел в состав добровольческого батальона «Азов». Несколько раз официально распускалась, собиралась заново, а также распадалась на конкурирующие группы.

MD никогда не скрывала, что ведет пропагандистскую и вербовочную работу в России и может похвастать тем, что обладает ячейками даже в русской глубинке – в Красноярске и Новосибирске. Людей, связанных с MD, обвиняли в 2014–16 годах, в частности, в осквернении Аллеи Славы в Красноярске, где памятники советским солдатам были разрисованы «вольфсангелем» (старый геральдический символ, активно используется неонацистами, включен в символику «Азова»), а также проукраинскими лозунгами. В то же время в Новосибирске были раскрашены в цвета украинского флага памятники Ленина и Победы.

В июле прошлого года Следственный комитет возбудил против лидера MD гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова дело по нескольким статьям, связанным с экстремизмом. «В рамках уголовного дела в Москве, Ростове-на-Дону и Архангельске задержаны двое участников и один из руководителей структурных ячеек сообщества», – сообщало ведомство.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Юрий Зайнашев, ВЗГЛЯД

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Украина. Двойка за диктант

На Украине очередное чрезвычайное происшествие. И в очередной раз власть не предпринимает мер по предотвращению преступлений, а Европа со своими европейскими ценностями делает вид, что всё, происходящее в этой стране, в ценности эти вписывается. Речь о субботних событиях, связанных с проведением Международной гуманитарной акции «Тотальный диктант-2017» на Украине.

Свою грамотность по русскому языку проверяли в 72 странах мира. Более двухсот тысяч человек без малого в тысяче городов нашей планеты писали диктант. Трудно придумать более безобидное с точки зрения политики действо, нежели написание обыкновенного диктанта. Желающих испытать себя в стране Украина нашлось более тысячи в пяти городах – в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире и Николаеве.

Однако ж не случилось. В 71 стране случилось, а на Украине – нет.

Толпы молодчиков с утра заблокировали места проведения диктанта. Организаторы мероприятия для наведения порядка призвали полицию. Полиция на призыв явилась, но ничего не предприняла для усмирения преступников. В целях обеспечения безопасности участников проведение диктанта отменили.

Представляю, какой бы шум был поднят, если что-нибудь подобное произошло в любой стране Евросоюза. Правда, с обязательным условием, чтобы касалось это какого угодно языка, только не русского.

А так тишина. Абсолютная. Как в открытом космосе.

Что ж так?

Попробовал разобраться.

Ответы, оказывается, на поверхности.

Кто эти молодчики, которые так смело вступили в бой с женщинами и детьми (именно они были основными участниками диктанта)?

Молодчики, уверенные в своей безнаказанности, мало того что не пытаются скрыть свою принадлежность к партии, которая отправила их на совершение бесчинств, отнюдь, они всячески пытались обратить внимание на название своей партии, бравируя принадлежностью к ней.

Это «Национальный корпус», партия, созданная на базе националистического батальона «Азов».

Общеизвестный факт, что «партия» эта работает под прикрытием министра внутренних дел Украины. Поэтому во время беспорядков, чинимых НК, полицию вызывать совершенно бессмысленно.

Во-первых, она уже и так на месте, только по другой форме одетая, во-вторых, прибывающие по вызову полицейские, одетые уже в официальную форму, выполняют на «мероприятии» разве что роль массовки или зрителей.

Впрочем, чему тут удивляться? Батальоны эти выполняют вполне конкретные задачи, которые ставят перед ними «партия и правительство».

Примеры и искать-то не надо – каждый день идет демонстрация беззакония под вывеской «мнение народа». Уже и методику отработали реализации «чаяний народа» в жизнь.

Вспомнить хотя бы организацию блокады Крыма.

Сначала появились вооруженные отряды, которые совершенно безнаказанно позволяли себе останавливать и досматривать любой транспорт. Потом пошли дальше – им позволили решать можно ли этому транспорту продолжать движение и в каком направлении.

Следующим шагом был организован запрет на движение в сторону Крыма грузового транспорта. И это при молчаливом согласии государства. Только через несколько месяцев правительство объявило об официальной блокаде полуострова. Та же история и со взорванными опорами ЛЭП (сначала взорвали, а потом узаконили беззаконие), и организацией энергетической блокады.

С блокадой Донбасса было уже проще – методика-то отработана. Сначала осудили беспредел, а потом узаконили его.

История со Сбербанком и алгоритм взаимодействия бандитов (а как ещё можно называть действия молодчиков, как не бандитизмом?) и власти (отделяю их друг от друга только лишь по инерции) удивил только одним – уж больно громоздко правители оформляли давно принятое решение об изгнании российских банков из страны, аж целое заседание СНБО провели.

А с русским языком и русскими на Украине давно уж не церемонятся.

Официально и методично с февраля 2014 года.

Не всегда, но всё же до этого года старались на Грушевского имитировать соблюдение законности по отношению к русскому языку.

Только в этом году я, редко, очень редко слушающий репортажи из зала Верховной рады Украины, видел, как сгоняли с трибуны парламента народных депутатов, говорящих на русском.

Не поверил своим глазам и ушам. Неужели я чего-то пропустил в изменениях законодательства страны, и творимый беспредел по отношению к правам человека на уровне первых лиц парламента страны узаконен?

Проверил. Нет, пока всё в порядке. В Регламенте Верховной Рады статья 2 (Место проведения и язык ведения заседаний Верховной Рады) пункт 3 гласит, что «язык ведения заседаний Верховной Рады Украины определяется статьей 9 Закона Украины «О принципах государственной языковой политики»».

А в вышеуказанной статье (Мова ведення засідань Верховної Ради України) черным по белому сказано: «Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України».

Похоже, что я здорово удивлю «борцов» с русским и русскими, но в стране до сих пор действует статья 10 Конституции Украины, гласящая: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство содействует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины».

А правам и свободам граждан Украины посвящен вообще целый раздел Основного закона страны. И уж совсем, очевидно, повергну их [«борцов»] в шок, напомнив о том, что за нарушение Конституции предусмотрены наказания. И подробно они, наказания эти, расписаны уже в другом документе, называемом Уголовным кодексом.

И от того, что не читают нынче законов теперешние правители (не хотят или не умеют – не важно) ничего не изменит, наказание неотвратимо их настигнет.

Это вопрос времени.

Посему, возвращаясь к теме запрещенного диктанта, не приходится удивляться отсутствию реакции со стороны государства – «Сам пью, сам гуляю…»

Удивляет другое. Почему до сих пор в Европе никто не вздрогнул от исторических параллелей, повеявших от факта создания и безнаказанного существования подобного рода политического образования в европейской стране. Стране с амбициями причислять себя к цивилизованным государствам.

Позволю себе напомнить «просвещенной» Европе о совсем недавних (с точки зрения мировой истории) событиях в Италии и Германии.

В 1922 году Муссолини хватило десяти тысяч вооруженных людей для захвата власти в стране. Свой «пивной путч», изменивший ход развития Германии, Гитлер организовал силами всего шестисот штурмовиков.

Жаль, не прочитают этих строк «активисты» новообразованных профашистских организаций, а не мешало бы им знать несколько простых фактов из истории движения, в которое их втянули взрослые дяди.

Во время разгона «пивных путчистов» погибло 16 человек, сторонников путча.

Ни один из организаторов переворота не пострадал.

Во время «похода на Рим» фашистов лидеры организации появились в колоннах боевиков только тогда, когда стало ясно, что это безопасно.

А теперь события на Украине 3-летней давности.

Кто организовывал «студенческие» волнения в Киеве?

Ну не студенты же их финансировали!

А кто пострадал?

Не организаторы, это уж точно.

А скорбный список «небесной сотни» читали? Внимательно читали?

Есть там хоть одна фамилия организаторов майдана?

По странному (впрочем, почему странному?) стечению обстоятельств – ни одной.

А чем занимались организаторы, спросите?

Читайте другой список — список расстрелянных беркутовцев.

Не слишком ли я сгущаю краски, параллели не очень ли жесткие провожу?

Может, и сгущаю, может, и параллели жесткие.

Но ничего другого на ум не идет, когда вижу перекошенные от злости лица молодых людей, не ведающих, что творят.

Ничего, кроме картины из далекого 1923 года: «В дверях здания в тот момент стоял Адольф Гитлер, который держал кружку пива в поднятой руке … будущий фюрер разбил кружку об пол и во главе отряда из вооруженных соратников бросился между сидениями в центр помещения, где, запрыгнув на стол, выстрелил из пистолета в потолок…»

А далее, далее …

Читайте историю.

Виктор Школьный, «Одна Родина»

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В штабе «АТО» признались в повальном пьянстве ВСУ — успокаивать приходится пулей

Украинский офицер применил оружие для того, чтобы успокоить своего пьяного подчиненного.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Facebook «АТОшников».

«Группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. В крови солдата был обнаружен алкоголь.

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МВФ и Украина. Бесконечная игра без правил. Валентин Катасонов

Тема Украины появилась в моих книгах и статьях лишь после майдана и государственного переворота в феврале 2014 года, когда у страны сменились политический режим и вектор развития. А недавно я с удовлетворением узнал, что мои скромные публикации по Украине не пропадают зря: в Киеве опубликован список книг российских авторов, изданных в Российской Федерации и запрещённых для ввоза на Украину. В списке 74 названия, есть среди них и моя книга «Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови» (М.: «Книжный мир», 2014). Расценив это как признание, я решил после некоторой паузы снова вернуться к Украине.

3 апреля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине очередного транша на сумму 1 млрд долл. Киев долго ждал этого транша, предыдущий (третий) был выделен более полугода назад, и с тех пор МВФ держал украинские власти в нервном напряжении.

Основной причиной задержки было невыполнение Киевом условий, сформулированных Фондом в сентябре 2016 года. Ещё одной причиной стала неопределённость, вызванная президентскими выборами в Америке. Дело в том, что Соединённые Штаты – главный акционер МВФ, им до сих пор принадлежит блокирующая доля в капитале и голосах Фонда. Короче говоря, отмашка от команды Трампа на принятие положительного решения о транше Украине была дана Фонду лишь в марте.

Я не раз писал о том, что МВФ принимал решения о кредитовании Украины, грубо нарушая собственные правила, которыми Фонд руководствовался на протяжении десятилетий. Делалось это всегда из-за политических целей, преследуемых главным акционером Фонда на Украине. Правила МВФ запрещают кредитование тех стран, на территории которых ведутся гражданские войны. Скоро уже три года, как Киев проводит военные операции на Донбассе, Фонд этого «не заметил», когда в 2015 году принял решение об одобрении четырёхлетней программы помощи Украине на общую сумму 17,5 млрд долл. Обратим внимание: за первые два года реализации программы Фонд успел выставить Украине более десятка больших и несколько десятков малых условий дальнейшего «сотрудничества», но при этом ни раз не заикнулся о том, чтобы Киев прекратил войну на востоке страны, которая обескровливает экономику Украины и приближает страну к дефолту. А может быть, МВФ негласно уже признал ДНР и ЛНР как суверенные юрисдикции? Тогда действительно никакой гражданской войны на территории Украины нет.

Другим нарушением со стороны Фонда было то, что с конца 2015 года Украина де-юре считается страной, объявившей суверенный дефолт. А с такими странами Фонд работать не имеет права (это правило существует чуть ли не с момента создания МВФ). Напомню, что в декабре 2013 года Российская Федерация предоставила Украине заём на сумму 3 млрд долл. сроком на два года. Это было в предпоследний месяц пребывания у власти Виктора Януковича. Через два года «революционное» правительство Арсения Яценюка категорически отказалось от исполнения обязательств по данному займу. Одним словом, в декабре на Украине по факту произошёл классический суверенный дефолт – самое страшное преступление с точки зрения канонов классического капитализма. Его тоже в Фонде «не заметили».

Чтобы программа МВФ по оказанию финансовой помощи Украине могла работать и далее, главный акционер Фонда вмешался во внутреннюю кухню этой международной финансовой организации. Вашингтон потребовал внести изменения в правила работы МВФ, которые позволили бы продолжить кредитование страны, объявившей суверенный дефолт. Поправки были сделаны в угоду Вашингтону аккурат накануне истечения срока действия российского займа Украине. Правда, ради приличия в поправках было предусмотрено, что страна, объявившая суверенный дефолт, должна демонстрировать «добросовестные попытки урегулировать вопросы суверенного долга» с государством-кредитором. Имелось в виду, что Киев должен был организовать спектакль под названием «Переговоры Киева с Москвой по вопросу трёхмиллиардного долга по займу». Однако Киев к тому времени уже распоясался и даже создавать видимость спектакля не пожелал. МВФ и этого «не заметил», когда в 2016 году принимал решение о выделении Украине третьего транша в 1 млрд долл.

В период между третьим и четвёртым траншами на Украине была проведена национализация одного из крупнейших банков – «Приватбанка», принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. К удивлению специалистов решение правительства Украины о национализации данного банка (в декабре 2016 года) стало результатом рекомендаций МВФ. Удивительно здесь то, что с 1980-х годов Фонд продвигал по всему миру свою идеологию под названием «вашингтонский консенсус». Одним из членов этого символа веры в религии экономического либерализма является положение о том, что частная форма собственности «по определению» лучше, чем государственная. Фонд всегда давал зелёный свет приватизациям и красный свет национализациям. А тут всё наоборот! Кроме того, при национализации «Приватбанка» выяснилось, что в балансе этой депозитно-кредитной организации зияет «дыра» размером в 5,5 млрд долл. Докапитализацию и покрытие убытков банка придётся возлагать на налогоплательщиков – и вот тут МВФ никакими принципами поступаться не собирается, он будет жёстко требовать изыскать на Украине эти самые пять с половиной миллиардов.

В период подготовки решения по четвёртому траншу МВФ ещё одним событием стало перекрытие украинскими «патриотами» коммуникаций между Украиной, с одной стороны, и ДНР/ЛНР, с другой стороны. Это был удар по экономике не только Донбасса, но и самой Украины. По экспертным оценкам, разрыв производственно-экономических связей только с крупными предприятиями Донбасса (всего – 43) обернётся для Украины потерей 2,5% ВВП. Это помимо того, что бюджет Украины лишится почти 31,7 млрд гривен, или 1,3 млрд долларов, которые поступали в бюджет в виде налогов с предприятий, зарегистрированных на Украине, но находившихся в ДНР и ЛНР.

Я следил за ходом переговоров межу МВФ и Киевом. И что опять удивляет: Фонд не стал настаивать на том, чтобы блокада Донбасса была немедленно прекращена, в очередной раз притворившись глухим и слепым.

В конце марта сего года Высокий суд Лондона принял решение по иску России к Украине о погашении упомянутого выше займа на сумму 3 млрд долл. Британская инстанция признала эти обязательства суверенным, а не коммерческим долгом, поэтому его погашение не предусматривает никаких поблажек. Фактически Лондон ещё раз подтвердил, что Украина находится в состоянии суверенного дефолта. МВФ, однако, через несколько дней после решения суда Лондона как ни в чём не бывало вынес решение о четвёртом транше. Однако и это ещё не все. В последнем списке условий дальнейшего «сотрудничества» МВФ с Украиной погашение суверенного долга перед Россией вообще не фигурирует! Не предусматривается погашение долга России и в графиках Минфина Украины.

Да и как его предусмотреть, если даже не очень понятно, сколько денег дадут до конца года МВФ, Всемирный банк, Европейский союз. А вот сколько придётся выделить на погашение и обслуживание долгов перед «привилегированными» кредиторами, более понятно. Как сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий, на обслуживание госдолга в 2017–2019 годах Украине потребуется почти 13 млрд долл. На обслуживание долга перед МВФ в текущем году потребуется примерно 1 млрд долл. Кстати, согласно полуофициальным заявлениям киевских чиновников, только что выделенный транш почти полностью вернётся назад в Фонд. Тут имеет место простая бухгалтерская операция, которая позволила Украине избежать ещё одного суверенного дефолта. Реально этот транш никак не улучшит положение Украины.

Ещё большим испытанием для страны станет следующий, пятый транш. Он запланирован на май в размере 1,9 млрд долл. В МВФ напомнили Киеву, что на момент выдачи четвёртого транша выполнено лишь три из одиннадцати главных условий: национализация «Приватбанка», введение электронного декларирования доходов государственных служащих и повышение тарифов на газ для населения.

Что там ещё за Киевом числится? Не буду говорить о постоянных обязательствах Украины перед МВФ по приватизации государственной собственности, по сокращению численности государственных служащих и т. п. В течение срока менее двух месяцев Киеву нужно принять новое пенсионное законодательство, а также большой комплекс мер по части борьбы с финансовыми преступлениями и налоговыми уклонениями. Налоговая милиция должна быть заменена на новую гражданскую службу под управлением министерства финансов для расследования финансовых преступлений против государства. Предстоит расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое получит возможность следить за гражданами без специальных разрешений правоохранительных органов (через агентурную сеть, через контроль над электронной почтой и т. д.).

И, наверное, самое главное в списке условий – принять закон, легализующий продажу земли. Это гвоздь программы МВФ. Ведь только массовая продажа украинской земли является тем финансовым источником, с помощью которого можно будет покрыть гигантские обязательства Украины перед Международным валютным фондом и другими «привилегированными» кредиторами. Это последний и самый ценный актив «незалежной», больше ничего не осталось. Сейчас на Украине действует мораторий на продажу земли до конца года, и МВФ настаивает, чтобы больше его не продлевать.

Вокруг этого уже разворачиваются внутриполитические бои. Радикальная партия Олега Ляшко даже подала на правительство в суд с требованием опубликовать текст соглашения между Украиной и МВФ, скорректированного перед выдачей четвёртого транша. Ознакомившись с соглашением, Ляшко назвал его условия кабальными и написал в соцсети: «Это удавка на шее украинцев. Власть набирает этих кредитов, потому что знает, что не им возвращать. Надо не кредиты набирать, а радикально менять экономическую и денежно-кредитную политику. Ориентация – исключительно на национального производителя, рабочие места для украинцев. Политика власти – это полуголодное существование на периферии мирового развития и прогресса». Эту позицию разделяют «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Оппозиционный блок». Тимошенко заявила журналистам, что «высшее государственное руководство предложило МВФ сбалансировать разворованные государственные ресурсы» за счёт населения, а не за счёт закрытия офшорных счетов и налогообложения дивидендов богатых, добавив, что «власть предала интересы народа и работает на свои карманы».

Напомню, что в середине апреля правительство Владимира Гройсмана будет отчитываться об итогах работы за год. Многие депутаты решительно настроены на то, чтобы признать работу правительства неудовлетворительной и добиваться отставки Гройсмана и команды. Такие настроения для украинского политикума не новы, новой нотой является лишь критика нынешнего правительства за безропотное следование указаниям МВФ. С учётом возрастания этой критики перспективы получения Украиной пятого транша становятся довольно смутными. А без пятого транша страна опять оказывается у пропасти суверенного дефолта. Международному валютному фонду впору ещё раз переписать свои правила, чтобы продолжать кредитование даже тех стран, которые объявили дефолт по долгам перед самим Фондом. Что ж, такое вполне возможно – ведь Вашингтон по-прежнему видит в МВФ инструмент проведения своей политики на Украине.

Валентин Катасонов, ФСК

К оглавлению | Источник: news-front.info

Российскую империю и СССР основали украинцы, — Окара (ВИДЕО)

Российская империя была основана Украиной. Об этом заявил российский оппозиционный политолог Андрей Окара. «Российская империя — это, прежде всего, был украинский проект. Тот же Иннокентий Гизель был одним из его модераторов. Кстати, Мазепа был тоже одним из строителей, который убеждал Петра I в том, что нужно вместо Московского царства непонятного, современную европейскую империю. Что и было сделано, но она скрестилась с идеями восточного деспотизма и Орды», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. Советский Союз, по его словам, также был украинским проектом. «И Российская империя, и Советский Союз были, прежде всего, украинско-российскими проектами», — подчеркнул Окара. Читайте также: Украина официально узаконила терроризм, в списках на «ликвидацию» — Шойгу и Путин

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как российских дипломатов повязали

Или как отработать заказ от врага

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Генштабе ВСУ рассказали о подготовке к высадке десанта в Крыму

Украинские власти планировали высадку десанта в Крыму с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил «вариант реагирования на ситуацию в Крыму». «Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры», — заявил Муженко в интервью украинским СМИ. Он добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. «Мы планировали также завести технику. Через Арабатскую стрелку должна была зайти техника 95-й бригады и выйти в район Феодосии», — сказал он. «Предполагалось усилить группировки 1-м батальоном морской пехоты, который размещался в Феодосии, и перевести туда же 501-й батальон, который тогда располагался в Керчи», — сообщил начальник украинского Генштаба. По его словам, 1 марта 2014 года украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу. Читайте также: Украина официально узаконила терроризм, в списках на «ликвидацию» — Шойгу и Путин

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Порошенко хочет конфисковывать уголь из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о вероятной конфискации донбасского угля, который будет ввозиться под видом российского. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам заседания фракции «Блока Петра Порошенко» с участием главы государства. «Президент сказал, что на Совет национальной безопасности и обороны будет вынесен вопрос о вероятной конфискации того угля, который сейчас на захваченных шахтах на оккупированных территориях Донбасса доставляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского угля, или какого-то другого хочет продаваться в Украине», — сказала она. При этом Луценко объяснила, что каждая марка угля, добытого в каждом отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства. «Отличается уголь, который добывается на Донбассе, от угля, добываемого в других местах», — отметила она. То есть, добавила нардеп, проговаривается вопрос: вы воровали у нас, мы у вас конфискуем. Читайте также: Украина официально узаконила терроризм, в списках на «ликвидацию» — Шойгу и Путин

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