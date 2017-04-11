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Документальный фильм. Тайные документы ЦРУ. Секретные строки

17:49. 11 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как выглядят тайные документы ЦРУ, которые ложатся на стол американским президентам. Это один из них. Сверху видна дата, 10 апреля 1991 года. Этот секретный доклад был специально подготовлен для президента США Джорджа Буша старшего. Как думаете, что это? Это доклад про Горбачева, последнего правителя СССР. Читаем секретные строки. Эра Горбачева практически закончилась. Даже, если через год он останется в своем кремлевском кабинете, реальной властью обладать не будет.

Метки: Горбачёв, доклад цру, ссср
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