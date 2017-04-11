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45 USD за Советский рубль

09:40. 11 апреля 2017 Просмотров - 445 4 коммент. Опубликовал:

45 USD за Советский рубль

Советский рубль до сих пор высоко котируется и стоит сегодня… порядка 45 долларов США в пересчете на золото. Несмотря на второе десятилетие 21-го века, до сих пор существует официальный курс советского рубля. Самое интересное, что советский рубль до сих пор официально котируется Центробанком РФ, а его стоимость только выросла.

45 USD за Советский рубль

Страны запада не считали рубль так называемой свободно-конвертируемой валютой, так как в советском законодательстве существовали ограничения на валютные операции. Также курс советского рубля не торговался на бирже.

45 USD за Советский рубль

Между тем, Российская Федерация, являясь право приемником СССР, взяла на себя все долговые обязательства. И хотя по долгам СССР Россия уже давно рассчиталась, некоторые страны так и остались нам должны. Поэтому согласно данным Центробанка РФ на сегодняшний день существуют Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно — расчетных отношениях РФ с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР.

45 USD за Советский рубль

В мире существует только одна валюта, которая до сих пор дороже советского рубля. Это кувейтский динар, за который необходимо было отдать 1 рубль 78 копеек. Ни доллары, ни фунты стерлинги, ни евро никогда небыли дороже советского рубля, а всегда в полтора-два раза дешевле.

45 USD за Советский рубль

При этом, после денежной реформы 1961 года официальная стоимость рубля приравнивалась к 0,987412 грамма золота (приблизительно 45 долларов на сегодня).

45 USD за Советский рубль

Источник: nnm.me

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4 коммент.»

  • 1145 277
    SR 11 апреля 2017 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Дёшево щас стоят советские рубли, никому не нужны.
    У меня банка таких рублей )))))

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    • 565 498
      strelez SR 11 апреля 2017 в 11:46 Ссылка Пометить
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      Странно с таким аватаром не знать, что с советскими монетами сейчас можно стать миллионером. Весь интернет забит объявлениями. Банку превратить в банк, как старик Хоттабыч.

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  • 10466 6257
    Волемир 11 апреля 2017 в 12:26 Ссылка Пометить
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    Автор пишет полуправду. Правда, что рубль СССР имеет котировки, потому что правопреемник СССР – РФ продолжает рассчитываться по долгам СССР, как по долгам Союза, так и по долгам самому Союзу.
    А врет автор по поводу реального курса.
    http://www.cbr.ru/currency_base/gosbankcurs.aspx?C_month=03&C_year=2013&mode=1
    Реальная котировка на март 2017 г. – 100 долларов США50,5400 рублей СССР.

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