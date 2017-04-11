45 USD за Советский рубль
Советский рубль до сих пор высоко котируется и стоит сегодня… порядка 45 долларов США в пересчете на золото. Несмотря на второе десятилетие 21-го века, до сих пор существует официальный курс советского рубля. Самое интересное, что советский рубль до сих пор официально котируется Центробанком РФ, а его стоимость только выросла.
Страны запада не считали рубль так называемой свободно-конвертируемой валютой, так как в советском законодательстве существовали ограничения на валютные операции. Также курс советского рубля не торговался на бирже.
Между тем, Российская Федерация, являясь право приемником СССР, взяла на себя все долговые обязательства. И хотя по долгам СССР Россия уже давно рассчиталась, некоторые страны так и остались нам должны. Поэтому согласно данным Центробанка РФ на сегодняшний день существуют Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно — расчетных отношениях РФ с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР.
В мире существует только одна валюта, которая до сих пор дороже советского рубля. Это кувейтский динар, за который необходимо было отдать 1 рубль 78 копеек. Ни доллары, ни фунты стерлинги, ни евро никогда небыли дороже советского рубля, а всегда в полтора-два раза дешевле.
При этом, после денежной реформы 1961 года официальная стоимость рубля приравнивалась к 0,987412 грамма золота (приблизительно 45 долларов на сегодня).
Источник: nnm.me
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Дёшево щас стоят советские рубли, никому не нужны.
У меня банка таких рублей )))))
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Странно с таким аватаром не знать, что с советскими монетами сейчас можно стать миллионером. Весь интернет забит объявлениями. Банку превратить в банк, как старик Хоттабыч.
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Свистит.
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Автор пишет полуправду. Правда, что рубль СССР имеет котировки, потому что правопреемник СССР – РФ продолжает рассчитываться по долгам СССР, как по долгам Союза, так и по долгам самому Союзу.
А врет автор по поводу реального курса.
http://www.cbr.ru/currency_base/gosbankcurs.aspx?C_month=03&C_year=2013&mode=1
Реальная котировка на март 2017 г. – 100 долларов США50,5400 рублей СССР.