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РСПП оценил затраты на «закон Яровой» в 10 триллионов рублей.

21:29. 10 апреля 2017 Просмотров - 16 Один комментарий Опубликовал:

РСПП оценил затраты на «закон Яровой» в 10 триллионов рублей.

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил общие затраты на «закон Яровой» к 2019 году в 10 триллионов рублей. Об этом говорится в оценке РСПП, которая была подготовлена к рассмотрению доработанных подзаконных актов в Минкомсвязи.

После вступления закона в силу летом 2018 года объем собираемых каждым оператором связи данных может достичь 20 эксабайт. (1 эксабайт = 1 миллиард гигабайт)
В этом случае затраты каждого участника рынка на хранение информации составят около одного триллиона рублей.

Оценка РСПП превосходит первоначальные предположения самих операторов. В момент принятия закона в 2016 году они рассказали, что общий объем хранимых данных составит более 157 эксабайт, а суммарные затраты — более 5 триллионов рублей. При этом представители «Мегафона» и МТС согласились с новыми расчетами РСПП.

Расходы операторов приведут к повышению цен на услуги связи в два-три раза, заключили в РСПП. Это разгонит общую инфляцию в стране на 1-2 процентных пункта.

РСПП оценил затраты на «закон Яровой» в 10 триллионов рублей.

Минкомсвязи никак не прокомментировало оценку РСПП. В собственном отчете министерства общие затраты на «Закон Яровой» оцениваются в 4,5 триллиона рублей.

РСПП оценил затраты на «закон Яровой» в 10 триллионов рублей.

Источник: nnm.me

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