Не числом, но умением… и везением

Вступление от Николая Старикова.

В нашей истории есть много славных подвигов, которые мы, увы, не помним. Не знаем. Забыли. А значит — не можем отдать должное нашим героическим предкам. Победа гарнизона Себежской крепости — именно такая история…

Источник: http://warspot.ru/



Рассказ об уникальной победе гарнизона Себежской крепости численностью 500 воинов, которым командовал воевода П. Ф. Засекин, над 20-тысячным польско-литовским войском в феврале 1536 г.

В военной истории России было немало случаев, когда немногочисленный отряд русских воинов одерживал победу над превосходящим войском неприятеля, но чтобы убедительная победа была одержана над противником, превосходящим по численности примерно в 40 раз, – случай чрезвычайно редкий. Именно это и произошло в Себежском сражении 27 февраля 1536 г.

В ходе русско-литовской войны 1534–1537 гг. по приказу князя и воеводы Ивана Шуйского летом 1535 г. была спешно, за два месяца, построена на границе с Литвой деревянно-земляная крепость на берегу Себежского озера, называвшаяся сначала Иван-город на Себеже. Крепость с точки зрения военного дела удачно возвышалась над окружающей местностью.

Гарнизон небольшой крепости состоял из 500 псковских пищальников (стрелков из крепостных и ручных пищалей), которыми командовал опытный и бесстрашный воевода Петр Федорович Засекин из древнего княжеского рода, происходящего от Рюрика, смоленских и ярославских князей.

Крепость возвели весьма своевременно. Уже в феврале будущего года к ней подошла интернациональная армия, посланная польским королем и великим князем Литовским Сигизмундом I. Армией, численность которой составляла 20 000 человек, командовали киевский воевода польского происхождения Анджей (Андрей) Немирович и полоцкий воевода, шляхтич Ян Глебович.

27 февраля 1536 г. начался штурм крепости. Литовские пушки палили по крепости, но так неудачно, что попадали в штурмовавших стены крепости своих же воинов, не причиняя никакого ущерба оборонявшимся. Воспользовавшись замешательством в рядах неприятеля, Засекин решил организовать дерзкую, рискованную вылазку, которая оказалась столь успешной, что польско-литовские войска были вынуждены отступить на замерзшее Себежское озеро, чтобы укрыться на другом его берегу. Однако лед на озере оказался слабым и проломился, после чего большинство польско-литовских воинов утонуло в ледяной воде. Это было страшнее Ледового побоища 1242 г. на Чудском озере. Часть литовцев попала в плен, небольшое количество спаслось бегством. Засекин захватил огромные трофеи, в том числе боевые знамена, пушки и снаряжение.

Тогдашняя правительница великого Московского княжества Елена Васильевна Глинская, мать шестилетнего будущего первого русского царя Ивана IV, в честь этой великой победы велела заложить в Себеже церковь Святой Живоначальной Троицы, которая и была вскоре возведена. Сегодня восстановленная в 1989 г. на средства прихожан и предприятий города церковь является одной из главных достопримечательностей небольшого города Себежа.

Источник: nstarikov.ru