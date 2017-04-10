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Не числом, но умением… и везением

12:18. 10 апреля 2017 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:
Вступление от Николая Старикова.
В нашей истории есть много славных подвигов, которые мы, увы, не помним. Не знаем. Забыли. А значит — не можем отдать должное нашим героическим предкам. Победа гарнизона Себежской крепости —  именно такая история…

Источник: http://warspot.ru/

Рассказ об уникальной победе гарнизона Себежской крепости численностью 500 воинов, которым командовал воевода П. Ф. Засекин, над 20-тысячным польско-литовским войском в феврале 1536 г.

В военной истории России было немало случаев, когда немногочисленный отряд русских воинов одерживал победу над превосходящим войском неприятеля, но чтобы убедительная победа была одержана над противником, превосходящим по численности примерно в 40 раз, – случай чрезвычайно редкий. Именно это и произошло в Себежском сражении 27 февраля 1536 г.

В ходе русско-литовской войны 1534–1537 гг. по приказу князя и воеводы Ивана Шуйского летом 1535 г. была спешно, за два месяца, построена на границе с Литвой деревянно-земляная крепость на берегу Себежского озера, называвшаяся сначала Иван-город на Себеже. Крепость с точки зрения военного дела удачно возвышалась над окружающей местностью.

​Герб рода Засекиных (http://www.baronss.ru) - Не числом, но умением… и везением | Военно-исторический портал Warspot.ru
Герб рода Засекиных 

Гарнизон небольшой крепости состоял из 500 псковских пищальников (стрелков из крепостных и ручных пищалей), которыми командовал опытный и бесстрашный воевода Петр Федорович Засекин из древнего княжеского рода, происходящего от Рюрика, смоленских и ярославских князей.

Крепость возвели весьма своевременно. Уже в феврале будущего года к ней подошла интернациональная армия, посланная польским королем и великим князем Литовским Сигизмундом I. Армией, численность которой составляла 20 000 человек, командовали киевский воевода польского происхождения Анджей (Андрей) Немирович и полоцкий воевода, шляхтич Ян Глебович.

27 февраля 1536 г. начался штурм крепости. Литовские пушки палили по крепости, но так неудачно, что попадали в штурмовавших стены крепости своих же воинов, не причиняя никакого ущерба оборонявшимся. Воспользовавшись замешательством в рядах неприятеля, Засекин решил организовать дерзкую, рискованную вылазку, которая оказалась столь успешной, что польско-литовские войска были вынуждены отступить на замерзшее Себежское озеро, чтобы укрыться на другом его берегу. Однако лед на озере оказался слабым и проломился, после чего большинство польско-литовских воинов утонуло в ледяной воде. Это было страшнее Ледового побоища 1242 г. на Чудском озере. Часть литовцев попала в плен, небольшое количество спаслось бегством. Засекин захватил огромные трофеи, в том числе боевые знамена, пушки и снаряжение.

​Русские пищальники XVI века (http://www.oboznik.ru) - Не числом, но умением… и везением | Военно-исторический портал Warspot.ru
Русские пищальники XVI века 

Тогдашняя правительница великого Московского княжества Елена Васильевна Глинская, мать шестилетнего будущего первого русского царя Ивана IV, в честь этой великой победы велела заложить в Себеже церковь Святой Живоначальной Троицы, которая и была вскоре возведена. Сегодня восстановленная в 1989 г. на средства прихожан и предприятий города церковь является одной из главных достопримечательностей небольшого города Себежа.

​На этом мысу Себежского озера стояла крепость (http://sebezh.su) - Не числом, но умением… и везением | Военно-исторический портал Warspot.ru
На этом мысу Себежского озера стояла крепость 
Внушительная победа русских в Себежском сражении вынудила Сигизмунда I вступить в переговоры с Москвой о перемирии, которое и было заключено в 1537 г. Что же касается дальнейшей судьбы малоизвестного ныне талантливейшего воеводы князя Петра Засекина, то она оказалась трагической: он погиб летом 1536 г. в битве с казанскими татарами под Костромой.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 229 205
    Борис 10 апреля 2017 в 15:09 Ссылка Пометить
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    Все дело в смекалке, необычайной твердости и храбрости.
    Сражаясь за свою Родину силы увеличиваются многократно.
    Нас не раз пытались взять числом, но всегда натыкались на неожиданное сопротивление, удивлялись и не могли понять. Дело в том, что их всю жизнь учили, Россия чумазая, отсталая и лапотная. Но расправляя плечи доходила до Парижа и Берлина удивляла и пугала.
    Потом западная пропаганда переворачивала все с ног на голову, это действие сейчас происходит. Нас обвиняют и ставят знак равенства между Россией и фашистской Германией. Принижают наш вклад в разгром фашизма.

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  • 230 206
    Борис 10 апреля 2017 в 15:39 Ссылка Пометить
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    И Бог заплакал вместе с ним.
    Николай Зиновьев

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