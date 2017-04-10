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МОЛНИЯ: российский космический экипаж совершил успешную посадку в степях Казахстана (ВИДЕО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:26. 10 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
МОЛНИЯ: российский космический экипаж совершил успешную посадку в степях Казахстана (ВИДЕО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) | Русская весна

Сегодня, 10 апреля, в 14:21 (мск) спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-02» с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом Робертом Шейном Кимброу благополучно совершил посадку в 147 км от города Жезказган в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса», подчеркивая, что продолжительность работы экипажа на орбите составила 173 суток.

В «Роскосмосе» рассказали и о механизме спуска: перед посадкой на высоте 70 см от Земли гамма-лучевой высотомер формирует команду на включение шести двигателей мягкой посадки, которые снижают вертикальную скорость спускаемого аппарата к моменту касания земли до 0–3 м/с.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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