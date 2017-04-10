Единая астрономическая система древности у Славян и её следы по всему Миру

Автор-сказитель – Виктор Викторович Максименков.



В прошедшем эфире мы раскрыли тайны дисков Малии и Фестского диска. Затронули Славянскую письменность. Рассказали, кто такие Минойцы, они же трипольцы-пеласги, и какое они имели отношение к этрускам и славянским племенам.



Поведали о великой астрономической системе прошлого. И конкретными примерами показали её следы по всему Миру.



Фестский диск – < ![CDATA[ ]]> https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>



Диск Малии – < ![CDATA[ ]]> https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>



Солнечные часы под Донецком – < ![CDATA[ ]]> https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>



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