Единая астрономическая система древности у Славян и её следы по всему Миру
Автор-сказитель – Виктор Викторович Максименков.
В прошедшем эфире мы раскрыли тайны дисков Малии и Фестского диска. Затронули Славянскую письменность. Рассказали, кто такие Минойцы, они же трипольцы-пеласги, и какое они имели отношение к этрускам и славянским племенам.
Поведали о великой астрономической системе прошлого. И конкретными примерами показали её следы по всему Миру.
Фестский диск – < ![CDATA[
Диск Малии – < ![CDATA[
Солнечные часы под Донецком – < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info