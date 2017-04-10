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Единая астрономическая система древности у Славян и её следы по всему Миру

12:23. 10 апреля 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Виктор Викторович Максименков.

В прошедшем эфире мы раскрыли тайны дисков Малии и Фестского диска. Затронули Славянскую письменность. Рассказали, кто такие Минойцы, они же трипольцы-пеласги, и какое они имели отношение к этрускам и славянским племенам.


Поведали о великой астрономической системе прошлого. И конкретными примерами показали её следы по всему Миру.

Фестский диск – < ![CDATA[]]>https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>

Диск Малии – < ![CDATA[]]>https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>

Солнечные часы под Донецком – < ![CDATA[]]>https://pp.userapi.com/c638225/v63822…< ![CDATA[]]>

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Источник: www.kramola.info

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