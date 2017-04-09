Тальковщина
11:15. 9 апреля 2017 Просмотров - 288 3 коммент. Опубликовал: brahman
Разбор творчества одного из глашатаеав "Перестройки" Игоря Талькова.
И отдельный ролик про плагиат.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Обычный жидопровокатор из “конторы”на еврейские деньги сочинил ролик против русского народа, которого нет в Конституции. Если русский народ отсутствует в Конституции, тогда зачем применять к русским статьи уголовного кодекса. Такого народа нет. Сильно раздражает жидов концерт Талькова “Суд.”
loading...
Посмотрела “тальковщину”. Пасквиль. Сочинённый по заказу потомков тех самых “коммунистов”, которые и развалили Союз, и которые до сих пор у власти. Притом, что песен Талькова я раньше практически не слышала и о нём мало что знала.
loading...
Один Жид убил , другой грязью обливает-твари!