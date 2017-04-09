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Тальковщина

11:15. 9 апреля 2017 Просмотров - 288 3 коммент. Опубликовал:


Разбор творчества одного из глашатаеав "Перестройки" Игоря Талькова.



И отдельный ролик про плагиат.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1991, ахеджакова, Горбачёв, ельцин, КПСС, перестройка, развал СССР, Тальков, творцы
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3 коммент.»

  • 779 100
    nikolay 9 апреля 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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    Обычный жидопровокатор из “конторы”на еврейские деньги сочинил ролик против русского народа, которого нет в Конституции. Если русский народ отсутствует в Конституции, тогда зачем применять к русским статьи уголовного кодекса. Такого народа нет. Сильно раздражает жидов концерт Талькова “Суд.”

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  • 12270 7760
    Вьеха 9 апреля 2017 в 14:19 Ссылка Пометить
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    Посмотрела “тальковщину”. Пасквиль. Сочинённый по заказу потомков тех самых “коммунистов”, которые и развалили Союз, и которые до сих пор у власти. Притом, что песен Талькова я раньше практически не слышала и о нём мало что знала.

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  • 304 222
    slaventiy 9 апреля 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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    Один Жид убил , другой грязью обливает-твари!

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