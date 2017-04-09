Список самых красивых животных мира

У красоты много граней и оттенков, секретов и тайн. Красивый – это значит гармоничный, привлекающий внимание. Какие только животные не встречаются на нашей планете!





Некоторые ошеломляют своими габаритами, кто-то изумляет повадками и образом жизни, есть и такие, которые удивляют фантастической окраской. Красота мира животных – особенная. Её надо увидеть, услышать. Природная красота – самая правильная. Некоторые животные завораживают одни своим видом. А какие из них самые красивые? Предлагаем это узнать.

Песец или полярная лиса

Только взгляните на этот белоснежный и невероятно мягкий мех. К сожалению, из этих милых лисичек делают шубы, которые являются одними из самых дорогих. Вообще, песец является млекопитающим животным, относящимся к семейству псовых. Вес полярной лисицы колеблется от 3-3,5 до 9 килограммов.

Длина тела может достигать 50-70 сантиметров, длина хвоста обычно не превышает 30 сантиметров. Самцы более крупные, нежели самки. Морда у полярной лисицы вытянутая, а ушки немного закруглены. Песец – хищник. И наблюдать за тем, как он охотится, невероятно интересно, ведь чтобы поймать добычу, сначала нужно её обнаружить под толщей снега, а затем настигнуть и схватить.

Ахалтекинская лошадь

Фотографии этой шикарной лошади удивляют и поражают. Но те, кто такое животное видел вживую, знают, что это невероятное зрелище. Вообще, ахалтекинцы – это наиболее древняя порода лошадей, одна из немногих чистокровных и не смешанных с другими породами.

Жеребец рослый, крепкий, имеет широкую мускулистую грудь и высокую и длинную холку. Голова одновременно величественная и утончённая за счёт сочетания широкого и выпуклого лба и вытянутой челюстной части.

Особенно красива ахалтекинская лошадь редкой и благородной изабелловой масти. Оттенок слоновой кости буквально переливается на свету. Помимо всего прочего, эти животные очень умны и ранимы, поэтому требуют особого ухода.

Амурский тигр

Этот подвид считается вымирающим и занесён в Красную книгу. Это животное одновременно величественно, грациозно, красиво и вселяет страх в любого, кто его увидит. Амурский тигр крупнее своих собратьев других подвидов и имеет более густую и длинную шерсть.

Окрас в зимнее время обычно оранжевый, полосы черные, а живот чаще бывает белым. Если взглянуть на одну только лапу амурского тигра, то может показаться, что он сможет ею убить кого угодно. А если такое животное откроет пасть с ужасающего вида острыми зубами, то станет ещё страшнее. Но всё же вид этого тигра завораживает и впечатляет.

Дельфин

Если взглянуть в глаза дельфину, то может показаться, что он всё понимает и даже пытается заговорить с людьми. Удивительно, но такое животное относится к отряду китообразных и является млекопитающим. Голова у дельфинов небольшая, морда зачастую заострённая, тело вытянутое, а не спине имеется плавник.

Дельфин является хищником, но питается ракообразными, моллюсками, мелкими рыбами. К человеку эти животные всегда относились дружелюбно, случаи нападения на людей – это редкость. Дельфины очень умные, они довольно легко поддаются дрессировке. Кроме того, эти животные используются для лечения различных тяжёлых заболеваний, в особенности у детей.

Рысь

Рысь – один из видов млекопитающих. Существует несколько подвидов, и завораживающей и какой-то необычной красотой отличается каждый из них. Внешне такое животные напоминает очень крупную кошку. У рыси морда такой же формы, такие же лапы и хвост.

Но размеры, конечно, гораздо больше. Так, взрослая особь может иметь длину от 80 до 120 сантиметров и вес, равный 20-25 килограммам. Отличительная особенность такого вида – кисточки на ушах. Рысь является хищником, она может выживать практически в любых условиях, так как отлично плавает, перемещается по скалам и лазает по деревьям. Это невероятно красивое и сильное животное.

Арктический волк

Арктический волк тоже очень красив и статен. Шерсть его бело-серая, морда вытянутая, лапы мощные и широкие. Обитает это животное практически на всей территории Арктики, а также в тундре. Единственное, чего такой волк избегает – это обширные территории, покрытые льдом.

Это уникальное животное не только очень красиво, но и невероятно выносливо и сильно. Так, полярный волк может не видеть солнечного света и тепла месяцами, неделями оставаясь голодным. Помимо всего прочего, эти животные выдерживают невероятно низкие температуры. А так как волк обитает на территории, где найти пропитание не так легко, то он может питаться почти всем, чем угодно.

Полярный медведь

Полярный медведь – один из наиболее крупных хищников, относящихся к млекопитающим. От бурого этого медведь отличается практически плоской головой (особенно в лобной части) и длинной шеей. Вес взрослой особи может достигать 450 килограммов, а длина в холке – 2,5 метров. Только представьте себе размеры этого животного!

Цвет шерсти белого полярного медведя может варьироваться от молочного до желтоватого (такой она бывает летом из-за обилия солнечного света). Эти животные прекрасно плавают (у них даже есть перепонки) и являются искусными и ловкими охотниками. Крупные когти позволяют полярному медведю не только не скользить на льду, но и удерживать добычу.

Снежный барс или ирбис

Снежный барс является довольно крупным хищным млекопитающим животным из семейства кошачьих. Лапы ирбиса относительно короткие, голова имеет небольшие размеры, тело длинное и очень гибкое, а хвост настолько длинный, что может сравниться с длиной тела.

Снежный барс имеет дымчатый окрас, по всему телу разбросаны удивительные сплошные или кольцеобразные пятна. Длина тела без хвоста составляет около 120 сантиметров, длина хвоста достигает метра, а высота в холке равна 60-70 сантиметрам. Шерсть длинная, мягкая, но при этом очень плотная и густая, что позволяет защищаться животному от неблагоприятных условий окружающей среды.

Лиса

Не зря такое животное является персонажем многих сказок и мультфильмов. Красота этого хитрого зверька завораживает: пушистый и длинный хвост, заострённая мордочка, рыжая пушистая и длинная шерсть, красивые блестящие глаза. Кстати, лисичка относится к семейству псовых, так что она является недалёкой родственницей собак.

Существует несколько подвидов лис, но каждый из них красив по-своему. Такое животное довольно быстро адаптируется даже к самым неблагоприятным условиям, поэтому лисицы встречаются повсеместно: в Америке, Европе, Азии и даже в Африке. Лисички, кстати, очень умны. Они обладают прекрасным слухом и отличной памятью, а также очень наблюдательны и зорки.

Чёрная пантера

Пантеры тоже нередко встречаются в фильмах и мультфильмах. На это грациозное животное можно смотреть бесконечно: чёрная переливающаяся шерсть, прекрасно сложенное тело, длинные лапы и блестящие глаза. Пантера – млекопитающее хищное животное из семейства кошачьих.

Обитают эти крупные кошечки обычно в лесах и джунглях. Удивительно, но пантера – это не отдельный вид, а результат некоторых мутаций. Так, пантерой можно назвать как леопарда, так и ягуара. Дело в том, что в организме таких животных содержится избыточное количество пигмента меланина, который и придаёт шерсти чёрный окрас.

Источник: nashaplaneta.su