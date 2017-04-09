Поступью победителей

Листая сегодня страницы «Правды» пятидесятых — начала шестидесятых годов минувшего века, словно погружаешься в атмосферу, проникнутую могучей, неистощимой и одухотворённой энергией созидания.



«Размаха шаги саженьи» — такими виделись Владимиру Маяковскому планы и свершения 20-х годов, когда обретал реальность ленинский план ГОЭЛРО и выявлялись контуры начинавшейся первой пятилетки.



С ещё большим основанием эти слова соотносятся с созидательным размахом и величием свершений пятилеток послевоенных.

Размаха шаги саженьи

В скупых заметках и взволнованных репортажах правдистов с мест событий, писательских очерках и письмах читателей, в публикуемых на первых полосах партийных и правительственных документах тех лет вновь оживают неповторимые картины смелых замыслов и их воплощения, беспримерного трудового героизма масс в стране, едва оправившейся после тяжких ран и лишений войны.

Четвёртая (первая послевоенная) пятилетка выполнена по многим важным показателям в четыре года и три месяца.



И вот — пятидесятые годы: пятая, шестая пятилетки — затем семилетний план развития народного хозяйства… Вся страна — как одна гигантская строительная площадка. На Волге и Днепре, на Иртыше, Ангаре и Енисее закладываются, строятся и вступают в действие уникальные по мощности и техническим решениям энергетические гиганты.



Вырастают новые металлургические комбинаты — Череповецкий, Новолипецкий, Запсиб… Не отстают от них и первенцы довоенных пятилеток, вводившие в строй оборудованные по последнему слову инженерной мысли домны и прокатные станы…

Особенно впечатляет научный и инженерный подвиг, связанный с овладением энергией мирного атома и прорывом в космос. Представить только: в 1954 году в СССР впервые в мире дала промышленный ток атомная электростанция, а спустя пять лет строительство в тысячи раз более мощных АЭС вышло уже, как говорится, на поток, на Балтике начал ходовые испытания первый атомный ледокол «Ленин».

Ещё стремительнее развивалась, набирала силы космическая отрасль. 5 октября 1957 года мир узнал о том, что советская ракета вывела в космос, на земную орбиту, первый искусственный спутник.



Не прошло и трёх лет, как межпланетные автоматические станции СССР начали осваивать лунные маршруты, а в феврале 1961 года одна из них устремилась к Венере. Спустя ещё два месяца, 12 апреля, в экстренном выпуске «Правды» мы узнали имя первого в мире космонавта и навсегда запомнили это имя: Юрий Гагарин, гражданин СССР.

Во имя человека

Таковы были масштабы «всесоюзной стройки», выведшей страну на уровень мировой сверхдержавы. И когда ныне стоящие у власти и приближённые к ним продолжают клеймить советскую эпоху, называя её то «потерянным временем», то «застоем», вспоминают бараки да «коммуналки», невольно возникает встречный вопрос: ну а сами-то вы чего добились за двадцать пять лет узурпированной вами власти?

Двадцать пять лет натужного «вставания с колен», а в итоге даже показатели далеко не лучшего для советской экономики 1990 года остаются по-прежнему для нынешних «эффективных менеджеров» у власти во многом недосягаемыми. Разваленная промышленность. Вымирающее село. Душащая страну всеохватная коррупция…

Спору нет, пресловутая Рублёвка и схожие с ней «заповедники» тех, кто нажился на ограблении народных богатств, на нефти и газе, добытых из недр земных как раз теми, кто вырос в бараках и коммуналках, — та публика живёт, понятно, куда вольготнее, чем поколение, вышедшее из войны. Но оно, это поколение, верило в страну и знало путь к цели. Да, трудно жили и скудно питались, но видели, как их трудами год за годом набирает мощь их детище — Страна Советов и вместе с тем растёт уровень их жизни.

Вот что об этом рассказывают страницы послевоенной «Правды»:



1947 год. 15 декабря. Газета публикует постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) о денежной реформе и отмене (причём раньше, чем в других странах) введённой в годы войны карточной системы.



1949 год. 1 марта. Постановление о снижении государственных цен на товары массового потребления.



Аналогичные документы публикуются в мартовских номерах «Правды» 1950 и 1951 годов, в апрельских номерах 1952, 1953 и 1954 годов.



1956 год. 8 марта. Указом Президиума Верховного Совета сокращена на два часа, без снижения заработной платы, продолжительность рабочего дня в предвыходные и предпраздничные дни.



26 марта. С 77 до 112 дней увеличилась продолжительность отпуска по беременности и родам.



26 мая. Установлен 6-часовой рабочий день для подростков.



15 июля. Опубликован закон, значительно увеличивающий размер пенсий по старости и инвалидности.



8 сентября. В среднем на 33 процента повышена заработная плата низкооплачиваемым рабочим и служащим.



1957 год. 4 июля газета сообщает об отмене с 1 января 1958 года обязательных поставок государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих.



2 августа публикуется постановление о развитии жилищного строительства в СССР.



1960 год. 8 мая «Правда» печатает закон «Об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих»…



Вот так пусть медленно, но неуклонно решались в Стране Советов социальные вопросы. Вот так год за годом рабочий люд из бараков и коммуналок переселялся в отдельные благоустроенные квартиры, получая бесплатное, гарантированное государством и Конституцией СССР жильё.

С «лейкой» и блокнотом

До четырёхсот новых — союзного масштаба — объектов ежегодно вводилось в строй в послевоенные десятилетия. Прокладывались новые дороги и каналы, нефте- и газопроводы. Поднимались в таёжной глуши посёлки и города. Сотни тысяч молодых энтузиастов, покинув родные места, отправлялись по комсомольскому призыву и зову сердца на великие сибирские стройки, на освоение целинных и залежных земель в степях Казахстана, Алтайского края, Оренбуржья. И в центре событий, в «горячке буден» неизменно оказывались посланцы «Правды», её собственные и специальные корреспонденты.

Не без их участия становились достоянием всей страны имена таких новаторов и подвижников труда, как рекордсмен скоростных плавок донецкий сталевар Николай Мамай или прядильщица из Вышнего Волочка Валентина Гаганова, добровольно перешедшая в отстающую бригаду, чтобы поднять её до уровня передовых. Набирает силу в рабочих коллективах движение за коммунистическое отношение к труду, и со страниц «Правды» не сходят рубрики «Маяки зовут вперёд», «Герои наших дней», «Дневник всенародного соревнования».

Но и всяческие неурядицы, проявления бесхозяйственности, очковтирательства, чванства не оставались без прямого вмешательства газеты, острых, разящих фельетонов Ивана Рябова и Алексея Колосова, Николая Воробьёва и Василия Журавского… Слабые места производственного процесса, ошибки и просчёты зорко отслеживались рабкоровскими постами «Правды». Регулярно выходят в свет «Страница народного контроля», материалы под рубриками «Дисциплина исполнения», «Конфликтная ситуация», «Письма и сигналы дозорных»…

Путешествие по страницам «Правды» тех лет вновь и вновь высвечивает имена правдистов, самоотверженно работавших во всех краях России, во всех союзных республиках. С буднями и героикой целинной эпопеи неотделимо связаны имена правдистов-собкоров Павла Кузнецова и Петра Богатенкова, Бориса Аверченко и Николая Лаптева…



Более двух лет бесперебойно снабжал газету блистательной публицистикой и деловыми корреспонденциями из районов освоения Голодной степи в Узбекистане маститый писатель Константин Симонов, не чуравшийся, как и в военную пору на фронте, «черновой» журналистской работы в «Правде».

Восстановление и модернизация шахт Донбасса. Сооружение Иркутской и Братской ГЭС на Ангаре. Главный Туркменский канал. Каховский гидроузел, напоивший днепровской водой засушливые земли степного Крыма… На страницах газеты это и имена её «полпредов» на стройках — Дмитрия Акульшина, Анатолия Меркулова, Николая Печерского, Дмитрия Шумского, Сергея Крушинского… Это снимки «в номер» вездесущих, облетевших и объездивших всю страну Александра Устинова, Александра Пахомова, Бориса Соколова, многих других фоторепортёров.

Летопись ленинской «Правды» хранит все эти имена.

Не хлебом единым

Излюбленное занятие антисоветчиков всех мастей уличать советскую эпоху в идеологической зашоренности, однообразии и скудости её духовной, культурной жизни. Филиппики эти, возможно, и были бы оправданны, если иметь в виду отсутствие в сфере культуры и быта тех лет засилья поп- и панк-культуры, бесконечных «межзвёздных» интриг и скандалов, дикой алчности и готовности идти на всё ради наживы, воинствующей пошлости различных «перформансов», изощрённых изысков в сфере проблем «ниже пояса».

Всего этого в «Правде», да и в других советских газетах действительно не было. Да, особенности той эпохи, «холодная война», постоянно грозившая превратиться в «горячую», требовали определённости позиций. Но стоит хотя бы наугад развернуть газетные подшивки тех лет — и перед тобой открывается картина, полная многообразной культурной, творческой жизни.

Вот номер, целиком посвящённый столетнему юбилею Антона Павловича Чехова. Идёт серьёзный разговор о судьбах литературы, её связи с жизнью простого человека. А вот целые страницы, отданные искрящемуся задором юности всех стран и континентов Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года.

Гуманистическое начало пронизывает жизнь страны. Среди авторов «Правды» — крупнейшие деятели искусства, знаменитые учёные, писатели. Мы видим выступления в газете композитора Дмитрия Шостаковича и скульптора Сергея Конёнкова, великих художников слова Михаила Шолохова и Леонида Леонова, поэзию Павло Тычины и Петруся Бровки, Расула Гамзатова и Юстаса Палецкиса. На страницах «Правды» впервые публикуются поэмы «За далью даль» Александра Твардовского, «Лонжюмо» Андрея Вознесенского…

Вопросы морали, нравственные проблемы наряду с планами развития экономики становились предметом взыскательного обсуждения на партийных съездах и комсомольских форумах, темой жарких дискуссий в прессе.



В трудовых коллективах живой резонанс вызвал Моральный кодекс строителя коммунизма, утверждающий коллективизм и товарищескую взаимопомощь, нравственную чистоту, гуманные отношения и взаимное уважение между людьми, непримиримость к стяжательству, национальной и расовой розни.

И «Правда» находила, суммировала и стремилась передать своим читателям живые примеры коллективистских отношений между людьми, когда человек человеку — друг, товарищ и брат, всего того комплекса моральных принципов, конкретных дел и духовных устремлений, которые в целом и составляли то, что мы называем советским образом жизни.





Н. Кожанов

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com