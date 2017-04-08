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Сговор уродов: Тиллерсон и Джонсон строят козни

18:39. 8 апреля 2017 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

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Это как раз тот случай, когда тупость граничит с наглостью. Долго собирался глава МИД Британии Борис Джонсон с визитом в Москву, да опять не поехал. После инструктажа, ах, нет, телефонных переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном взял и передумал. Это же дипломатия! Никто не скажет, что Джонсон плясал на задних лапках, а назовут это консенсусом.

Обсуждали, как водится, что делать с Россией в Сирии. Само собой, никто не переживал из-за бомбежки авиабазы Шайрат, нарушения международного права и наплевательского отношения к Совбезу ООН. Право, какие мелочи! Америка вновь решила заявить о себе как о великой державе и вклиниться в сирийские разборки, пусть и таким постыдным образом. Зачем отличаться от союзников? Все одной грязью мазаны…

Договорились Рекс с Борисом до полного «одобрямса» американского удара в Сирии и решили привлечь на свою сторону больше народу. Известно, чем больше пособников, тем сложнее потом осудить военное преступление. И вот пока Тиллерсон будет кулачком по столу в Кремле стучать (фигурально выражаясь!) что-то от России требуя, Джонсон разовьет активность в другом месте: начнет подбивать страны «Большой семерки» выработать ряд мер против России и Сирии под предлогом химической атаки.

Цели остаются прежними: свергнуть Асада и выставить российских военных из Сирии, чтобы не мешали Ближний Восток «демократизировать» да облагораживать газопроводами. Саудиты и катарцы заждались, наверно, выхода на рынки Европы. Первые шаги Трампом сделаны: ракетами Москве погрозили, подтолкнули «Томагавками» к мирным переговорам по Сирии.

По мнению экс-командующего британской армии Ричарда Даннатта, США показали, что «в мире наиболее мощная страна и наиболее экономически успешная страна готова взять на себя лидерство. Дипломатия всегда лучше, когда она подкреплена силой. Бархатная перчатка должна иметь железный кулак внутри».

И как же красиво сказано… Бархатная перчатка, железный кулак, лидерство. Вот только причем тут Штаты? Пора им забыть про лидерство и спуститься с небес на землю, и без них потенциальных лидеров хватает. Да и России не указ бредни Вашингтона, собственными руками создавшего угрозу планетарной безопасности – международный терроризм.

Тиллерсон с Джонсоном никак не могут избавиться от дурной привычки англосаксов – попыток усмирить Россию и прогнуть ее под себя. Ну, ничего, мы люди добрые и даже душевные… окажем посильную помощь.

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Метки: активность сша, великобритания, геополитика, рекс тиллерсон, соединённые штаты
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Один комментарий»

  • 12848 5476
    Ursus 8 апреля 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Ну не знаю… Любой психиатр подтвердит – если для тебя все кругом уроды, значит проблема в тебе.

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