Прощай 1937 год. Здравствуй 1938 год. Достижения года в кинохронике СССР
09:48. 8 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каким был для Советского Союза 1937 год? Екатерина Николаевна Акентьева родила четырёх близнецов. Орденами Союза награждены лучшие театры Советской страны. Как нигде в мире расцветает искусство свободной социалистической родины.
Сто лет тому назад был сражён пулей величайший поэт России А. С. Пушкин. Народ отмечает столетие со дня смерти любимого поэта. Советские музыканты одержали блестящую победу на международном конкурсе пианистов в Варшаве и заняли первое, второе и девятое места.
Главный юбилей – 25 лет «Правде», боевому органу большевистской партии. Сбылась заветная мечта человечества – Северный полюс завоёван большевиками. Победила организованность, сила, мужество советских людей. Красный флаг Советской страны развевается над полюсом.
На Всемирной выставке в Париже открылся советский павильон, где была представлена скульптура рабочего и крестьянки. Павильон посетили 48 тысяч человек.
Чкаловский экипаж вылетел по маршруту Москва-Северный Полюс-Северная Америка, вписав ещё одну славную страницу в историю авиации. Громовский экипаж побил мировой рекорд дальности без посадки – самолёт вылетел из Москвы и сел у мексиканской границы.
Закончено строительство канала Москва–Волга. В Советский союз прибыли испанские дети, бежавшие от фашистского режима в Испании. Александр Остин, главный комбайнер-орденоносец, убрал 4015 га, 101 га – вот средняя дневная выработка его агрегата.
В 1937 году страна праздновала 20-летие великой Октябрьской социалистической революции в СССР. Живой образ Ленина создали мастера кино – на экраны вышел фильм «Ленин в октябре». Прошла избирательная кампания, где избирались кандидаты в Верховный Совет. 11 декабря вся страна слушала речь Сталина на предвыборном собрании.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com