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Правда об исцелении

11:13. 8 апреля 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:



Известна одна древняя философская истина об исцелении: это не просто наука, это образ жизни. Исцеление случается каждый миг, а не только тогда, когда у нас по спине заструится холодный пот оттого, что возникшая вдруг боль или недомогание могут предвещать что-то страшное.
Чтобы наслаждаться полнокровной здоровой жизнью, от нас требуется согласовывать внешние события с побуждениями нашей души. Наши мысли должны отражать наши потребности, а не навязанную нам обусловленность или требования и желания других. Простым упорядочением мыслей мы создадим жизнь, которая обеспечит и прекрасное здоровье.

Если с нами случилась болезнь, значит, для исцеления нам нужно заглянуть вглубь себя и отыскать мотивы, таящиеся за нездоровыми мыслями. И даже когда со здоровьем все в порядке, мы все равно должны анализировать то, о чем наши думы, — в целях профилактики. Если же в мыслях неразбериха, нужно их изменить — пусть и очень не хочется.
Исцеление велит пересмотреть наши взаимоотношения — не являются ли они источником негативных мыслей. Порой это влечет за собой прекращение исчерпавших себя или опутавших нас сетями зависимости связей и создание новых. Оно требует развивать интуицию — голос взывающей к нам души, который поможет нам читать послания энергетического и физического тела. Мы должны расширить представления об исцелении, увидев в нем освобождение от всех скрытых «возбудителей» болезни — включая те, что погребены в глубоких тайниках нашего ума и тела.

И самое главное: жизнь, дарующая исцеление, призывает исполниться доброты и благодати Духа, а также сострадания и любви Души, ибо они — величайшие из целителей, основа основ Божественного искусства исцеления.

Искусство исцеления

1. У вас всегда есть силы, чтобы исцелить себя.

В физическом теле заложены механизмы самоисцеления, оно снабжено защитной системой, которая не пропускает внешних и внутренних возбудителей болезней. Устройство тела предусматривает процесс саморегенерации путем ежедневного создания новых клеток. Мы можем остановить этот процесс, только если не верим в эту способность и не даем телу то, что ему нужно: отдых, должное питание и нагрузку.

2. Только вы можете исцелить себя.

Никто другой не сделает это вместо вас. Создать команду, помогающую в исцелении, очень важно — ее участники могут предложить свои знания, идеи, различные взгляды и, что самое ценное, — свою поддержку. Однако эти люди не могут исцелить вас — лишь вам это под силу. Это личное путешествие самопознания и духовной эволюции. Никто не может испытать ваши эмоции, понять, как работает ваш ум или породить ваши мысли. Другие могут помочь вам отследить нездоровые модели, но изменить их можете вы, и только вы.

3. Вначале исцелите душу; за ней последует исцеление ума и тела.

Душа, ум и тело имеют различные потребности, и если все получат необходимое, то все будут здоровы. Но если хоть чем-то пренебречь, появится разобщенность и болезнь атакует все. Исцеление восстанавливает связь души, ума и тела. В то время как медицина работает прежде всего с телом, божественное искусство исцеления напоминает нам о необходимости начинать с души, ибо она — источник нашего существования, вдыхающий жизнь как в ум, так и в тело. Если мы начнем отсюда, то все остальное подтянется автоматически. А каковы потребности души? Жить в радости и со смыслом, развиваться, расти и выражать свои побуждения посредством мыслей, слов и поступков.

4. Исцеляет только любовь.

Энергия любви исполнена невероятной целительной силы. Посылаемая вами в любую часть тела, где есть боль или сбой в работе, любовь наполнена обновляющей силой души и ума. В уме происходит перемещение внимания от обнаружения проблемы к поиску решения, а душа «видит» больное место и напитывает его безусловной любовью. Это чувство живет в настоящем, именно там, где и происходит исцеление, — не в прошлом и не в будущем.

5. Прощение освобождает в сердце место для любви.

Когда наше сердце полно страха, гнева, грусти или отчаяния, в нем нет места для теплых чувств, без которых трудно оставаться здоровым. Любовь связана с душой, а прощение — с умом; оно высвобождает эмоциональный заряд, наполняющий болезненные мысли — те, которые вызывают поведение жертвы и заставляют нас вести жизнь «на птичьих правах» вместо нормальной и полнокровной. Прощение устраняет застои в энергетическом теле, чтобы содержащаяся в нем информация могла течь свободно, обеспечивая связь с душой, умом и телом для поддержания здоровья. С помощью правильных вибраций оно устраняет нездоровые установки и страхи, залегающие в позвоночнике, отравляющие эмоциональные заряды в органах, железах и мышцах. Оно запускает целительный процесс и усиливает иммунитет, а мы становимся менее восприимчивыми к болезням.

6. Изменения — вот единственный план действий.

Эволюционное путешествие — это одна из перемен, иного выбора в жизни нет. Это то, что происходит от мысли к мысли. Изменения преобразуют наше мышление и помогают продвигаться из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее. Первый шаг в трансформации — прощение, следующий за ним — любовь. Когда мы прощаем себя и своих обидчиков, мы увеличиваем пространство своего ума для новых мыслей и расширяем сердце, чтобы оно могло вместить больше любви. Когда мы болеем, наша душа, ум и тело требуют перемен. Они шлют сигналы тревоги о том, что что-то не так, что между ними утратилось единство — и все это влияет на наше состояние.
Модель психодуховного исцеления, предложенная душой, напоминает нам: если больны мысли, то заболевает и тело. Единственный способ исцелить их — изменить мышление. «Жить — значит меняться; меняться — значит взрослеть; взрослеть — значит всякий раз бесконечно творить
себя заново».

7. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, а не на том чего вы не хотите.

Исцеление согласуется с Законом Привлечения: О чем ты думаешь, тем и становишься. Чем становишься, о том и думаешь. Лучший способ проверить, здоровы ли ваши мысли, — проанализировать свой образ жизни, отношения с другими людьми и состояние здоровья. Если то, что вы обнаружите в результате, не есть то, чего вы хотите, тогда меняйте что-то. Есть один общий для всех нас недуг, рано или поздно атакующий каждого в жизни: мы начинаем притягивать к себе то, чего не желаем, вместо того, что хотим. Единственный способ остановить этот процесс — изменить его.

Но для начала нужно научиться жить в ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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