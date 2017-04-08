Перспективы модернизации “Адмирала Кузнецова”

Ремонт "Кузнецова": Пролог

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Благодарю всех откликнувшихся на просьбу поддержать блог. Прошу прощения за задержку с публикацией − тема оказалась

слишком объёмной (пришлось даже разделить её на две части).

С одной стороны,

говорить о грядущем среднем ремонте

ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

ещё рано (слишком мало информации), с

другой, очень хочется (авианосец является одной из центральных тем блога и объектом моей горячей привязанности). Поэтому всё же осмелюсь рискнуть и обобщить имеющиеся сообщения, мнения и предположения , добавив к ним, как водится, своё собственное в'идение того, что готовит судьба системообразующему кораблю ВМФ России.

1. "Кузнецов" прибывает в пункт постоянного базирования (35 СРЗ) после боевой службы в Средиземном море, 10.02.2017 (фото

пресс-службы 35 СРЗ)

Лужа для Рахманова

Не прошло и двух лет со дня назначения А. Рахманова на должность главы ОСК, как бывший чиновник Минпромторга,

который должен был уже худо-бедно освоиться на новом месте, позволил себе публичное высказывание, которое раз и навсегда поставило крест на его репутации:

"Для нас существующий подход к ремонту крупнотоннажных кораблей – "Адмирала Кузнецова", "Петра Великого" – не является

чем-то однозначным и оптимальным по одной простой причине – размер затрат на ремонт кораблей, которым уже 30-35 лет, приближается к стоимости строительства нового корабля, а срок их эксплуатации будет гораздо меньше, чем у корабля новой постройки… А надо ли это делать, и если надо, то при каких условиях? Это вопрос общей концепции жизненного цикла – если срок эксплуатации корабля 30 лет, то необходимо ли продлевать ему жизнь? Для нас вопрос судоремонта, особенно крупных, технически сложных кораблей

не очевиден

. Поэтому, прежде чем говорить о том, где это делать, нужно спросить – а зачем это делать?" (

ссылка 1

).

После триумфального средиземноморского боевого похода 25-летнего "Кузнецова" и 18-летнего "Петра", за которым, затаив дыхание, следил весь мир (в особенности, зрители российских телеканалов − благодаря прикомандированным съёмочным группам, работавшим на кораблях нашей КАГ, по сути, без сна и отдыха), слова А. Рахманова звучат совсем уж нелепо и непрофессионально*. По не совсем понятным причинам (скорее всего, в угоду какому-то внутрикорпоративному перераспределению средств) госчиновник, главный кораблестроитель России наплевал на интересы страны и её ВМФ, забыв о том, что на серийное строительство БНК 1 ранга мы выйдем только лет через 10, а до тех пор важнейшим приоритетом ОСК будут ВТГ и ремонты с модернизацией имеющихся перворангов. Предложив пустить на металлолом красу, гордость и основу

боевой мощи нашего военного флота, АР сел в такую лужу,

что до конца своей карьеры ему придётся ходить в мокрых штанах.

*

Более того, высказывание по ссылке 1 датировано 08.04.2016, т. е. когда решение о боевой службе было уже принято и оба вышеназванных корабля активно готовились к походу, начавшемуся полгода спустя (15.10.2016). С учётом того, что президент ОСК никак не мог об этом не знать, речёвка Рахманова воспринимается как откровенный саботаж, что характеризует её автора с самой неприглядной стороны.

Срок и цена

По словам гендиректора Невского ПКБ, уже выполнившего техпроект среднего ремонта с модернизацией пр. 11435, С. Власова работы могут занять от

2

-х

до

3,5

лет − всё будет зависеть от решения Минобороны, которое должно утвердить объём финансирования и, как следствие, перечень подлежащих выполнению работ (

ссылка 2

). Рахманов, отношение к достоверности сообщений которого я уже высказал ранее, называет срок в

2

года (

ссылка 3

), анонимы из "оборонки" и ВМФ − около

2

-х

и

2,5

(

ссылка 4

) (

ссылка 5

). К С. Власову доверия, конечно, больше, но тут надо иметь в виду поправку на реалии нашего судпрома, а

именно

:

сроки окончания ремонта "Нахимова", "Устинова" и "Чабаненко" были сдвинуты вправо строго на 2 года (с 2018 на 2020, с

2014 на 2016 и с 2016 на 2018 соответственно).

Согласно различным источникам, постановка "Кузнецова" в ремонт может произойти в конце мая 2017 г. (ссылка 4), до июля 2017 г. (ссылка 5) и в 2018 г. (

ссылка 6

) (

ссылка 7

). Перенос начала среднего ремонта на 2018 г. целесообразен по крайней мере по трём причинам

:

1) после тщательно проведённого предпоходового ремонта (01-10.2016) корабль боеготов и может нести

боевую службу; 2) до принятия новой программы вооружения на 2018-2025 г.г. (ГПВ-2025) в 2017 г. могут возникнуть

проблемы с финансированием ремонтных работ; 3) "выигранный" год можно использовать для подготовки недоученных пилотов МиГ-29К(УБ) 100 окиап.

С учётом сказанного выше, самым оптимистичным (но малореальным) сроком окончания ремонта ТАВКР является 2019 г., самым пессимистичным (но наиболее достоверным) − 2023-2024 г.г. с продлением срока службы минимум на 20 лет (

ссылка 8

), как раз до того момента, когда в составе ВМФ России появятся авианосцы новых проектов, заложенные в 2025-2035 г.г. Что касается стоимости работ, указанной в материале по ссылке 8 (65 млрд руб.), то она представляется вполне адекватной, за исключением доли ОКР (30 млрд руб. или 46%), хотя последняя и объясняется вполне разумными причинами − необходимостью разработки заново узлов и агрегатов, уже не выпускающихся в нашей стране.

Место действия

Вскоре по завершении дальнего похода КАГ СФ в СМИ появились сообщения о том, что Центр судоремонта "Звёздочка" готов выполнить ремонт с модернизацией "Кузнецова", причём из контекста следовало, что сиё знаменательное событие будет происходить по фактическому адресу головного предприятия ЦСЗ, т. е. в г. Северодвинске (

ссылка 9

), чему препятствуют два немаловажных обстоятельства. Во-первых, головная "Звёздочка", исправно починяющая атомные подводные крейсера и не только, перегружена заказами. Вместо "Тулы" в завод придёт "Брянск", вместо "Орла" − скорее всего, "Воронеж", вместо "Устинова" − "Москва". Кроме того, в работе находится "Леопард", ждут своей очереди однотипные "Волк", "Самара" и "Братск", ДЭПЛ "Ярославль", в подвешенном состоянии − "Карп". Какой тут ещё ТАВКР?

!

Во-вторых, несмотря на внушительные размеры наливной док-камеры (205х130=26650 кв. м − два футбольных поля) авианосец

не поместится там даже по диагонали (

L

вл=270 м против 243 м), более того − не сможет даже войти в слишком узкие ворота (на

фото 4 видно, как в док-камеру заходит АПКР пр. 949А "Смоленск" с

B

нб=18,2 м против

B

вл=33,4 м у ТАВКР пр. 11435; у РКР пр. 1164, также проходившего докование в ЦСЗ,

B

нб=20,8 м).

Всё встаёт на свои места, если вспомнить, что 35 СРЗ является мурманским филиалом ЦС "Звёздочка", где базируется "Кузнецов", а в одном из сообщений говорится, что "крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба в Мурманске)" (

ссылка 4

). Дело в том, что доки 35 СРЗ (Северный и Южный) пока не могу вместить авианосец, хотя соответствующий проект их реконструкции уже разработан ПФ "Союзпроектверфь", и один из вариантов, подразумевающий объединение обоих доков в один, 27.04.2016 одобрен для дальнейшей реализации научно-техническим советом, состоявшим из представителей КГНЦ, Невского ПКБ, ЦС "Звёздочка" и 35 СРЗ (рис. 8).

Разумеется, такое масштабное мероприятие, как реконструкция докового комплекса, который сможет проводить докование не только 11435, но и 11442, быстро провести не удастся, и в этот раз (как и в прошлый) придётся воспользоваться плавдоком

ПД-50 82 СРЗ в Росляково (неготовность Севмаша принять сейчас 11435 объяснять излишне).

Самолёт РЛДН

Самым серьёзным изъяном авианосца пр. 11435, без сомнения, является отсутствие самолёта радиолокационного дозора и

наведения (РЛДН, более привычная аббревиатура − ДРЛО). При этом, до сих пор бытует мнение, что для взлёта тяжёлого ЛА с

турбовинтовентиляторными двигателями (ТВВД) и максимальной взлётной массой в 40 000 кг (у Су-33 − 33 000 кг) требуется катапульта, однако это не так. Наверное, мало кто помнит, что в первоначальном варианте Як-44(РЛД) помимо двух турбовинтовых двигателей под крылом предусматривались четыре подъёмных ТРД в фюзеляже, но позднее была применена новая конструктивно-компоновочная схема самолёта РЛДН

трамплинно-катапультного взлёта

, в которой высокая взлётная

тяговооружённость и обдув верхней поверхности крыла для повышения его подъёмной силы до уровня,

достаточного для

взлёта с трамплина

, обеспечивались двумя ТВВД Д-27.

Главная изюминка Як-44 − двигатели Д-27, не имеющие аналогов в мире, были разработаны Запорожским МКБ (ЗМКБ) "Прогресс", т. е. во враждебном нам государстве, однако оба ключевых элемента ТВВД, определяющие его высокий технологический уровень (винтовентилятор и редуктор) производились в России − Ступинским КБМ (в настоящее время − НПП "Аэросила") и Московским МПП "Салют" (сейчас НПЦ газотурбостроения "Салют"), а значит мы имеем всю техническую документацию, навыки и в любой момент можем возобновить их производство (по 4 Д-27 используются на одном-двух опытных Ан-70 ВВС Украины).

Техпредложение по Як-44 (2 ТВД плюс 4 ТРД) на основе полученного ранее задания (ТТЗ?) ОКБ Яковлева подготовило к ноябрю

1979 г., проектирование по новой схеме продолжилось только в октябре 1984 г. (2 ТВВД). В январе 1990 г. состоялась защита эскизно-технического проекта и макета самолета Як-44. По основным ЛТХ он значительно превосходил

E

-2

C

"Хокай" с катапультным взлётом. В том же году началась постройка первого лётного образца. В августе была закончена доработка конструктивно-технологического макета (который решили использовать в качестве ГВМ), он был разобран, погружен на баржу, доставлен речными путями в Чёрное море на борт "Кузнецова" и снова собран.

Оценка эксплуатационных характеристик Як-44 при базировании на борту ТАВКР проводилась в сжатые сроки в течение

первой половины сентября. Проверялись возможности буксировки и швартовки самолёта на полётной палубе и в ангаре,

накатывания на платформу подъёмника и подъёма на полетную палубу, спуска в ангар и установки на штатное место, сопряжение самолета с постами технического обеспечения в ангаре и на палубе. Работы проводились комплексной бригадой из сотрудников ОКБ им. Яковлева, НПКБ, завода "Универсал", ЧСЗ, представителей ВВС и ВМФ.

Вследствие некоторой переразмеренности, явившейся платой за трамплинный взлет, а также многофункциональный радиотехнический комплекс (РТК), работающий не только по воздушным и надводным, но и по наземным целям, Як-44 имел несколько большие габариты, нежели "Хокай", однако он достаточно хорошо вписывался в полётную и ангарную палубы корабля и не требовал заметного (с точки зрения эффективности всей корабельной авиагруппы) уменьшения числа истребителей. С другой стороны, необходимо признать и положительные качества трамплинного взлета, благодаря

относительно высокой надёжности трамплина, как взлётного устройства, особенно в характерных для боевой деятельности ВМФ

России северных широтах.

Предполагалось, что на "Кузнецове" и "Варяге" будут базироваться до 3-4 самолётов РЛДН Як-44, на борту 11437 должен был размещаться увеличенный парк корабельных самолетов, включая 6 самолётов РЛДН. Однако, после развала Советского Союза из-за сокращения финансирования дальнейшие работы по самолету Як-44 замедлились, а в 1992 году, после прекращения постройки ТАВКР пр. 11437, были остановлены на этапе постройки опытных самолётов для лётных испытаний**.

**

Использованы факты и цитаты из статьи В. Абидина "Орлиный глаз флота. Самолёт радиолокационного дозора и наведения

Як-44Э", Крылья Родины, №10/2009 (стр. 30-41).

Таким образом

, на сегодняшний день мы имеем утверждённый эскизно-технический проект

Як-44 , "обкатанный" на "Кузнецове" конструктивно-технологический макет самолёта, и, самое главное, техническую документацию на ТВВД Д-27 (или, по крайней мере, на важнейшие его составные части) . Кроме того , у нас есть время (до 3,5-5,5 лет) и, если верить СМИ, 30 млрд руб. на ОКР. Почему бы не предположить, что всё это даст нам к 2023-2024 г.г. палубный самолёт РЛДН?

2. Док-камера головного предприятия ЦС "Звёздочка" (спутниковый снимок со zvezdochka-ru)

3. Док-камера "Звёздочки", вид на ворота. Уровень воды соответствует уровню моря (фото со zvezdochka-ru)

4. АПКР пр. 949А "Смоленск" входит в док-камеру "Звёздочки" (фото со zvezdochka-ru)

5. РКР пр. 1164 "Маршал Устинов" в док-камере "Звёздочки" во время доковой операции (фото со

zvezdochka-ru

)

6. Схема имеющихся сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в "Вестнике технологии судостроения и судоремонта" №24/2016 от

Curious

с forums.airbase.ru)

7. Первый вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от

Curious

с forums.airbase.ru)

8. Второй вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от

Curious

с forums.airbase.ru)

9. "Кузнецов" в ПД-50 82 СРЗ, Росляково (Мурманск), 08.07.2015 (фото от

sam7

с forums.airbase.ru)

10. Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (Крылья Родины, №10/2009)

Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (рис. В. Погодина, Авико Пресс с сайта "Уголок неба" − airwar.ru)



– цинк 11.(рис. В. Погодина,airwar.ru) http://navy-korabel.livejournal.com/1603 30.html – цинк

Интересный и весьма дотошный материал о перспективах модернизации ТАКР "Адмирал Кузнецов"

Источник: colonelcassad.livejournal.com