Перспективы модернизации “Адмирала Кузнецова”
01:30. 8 апреля 2017 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал: brahman
Интересный и весьма дотошный материал о перспективах модернизации ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Ремонт "Кузнецова": Пролог
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Благодарю всех откликнувшихся на просьбу поддержать блог. Прошу прощения за задержку с публикацией − тема оказалась слишком объёмной (пришлось даже разделить её на две части).
С одной стороны, говорить о грядущем среднем ремонте ТАВКР "Адмирал Кузнецов" ещё рано (слишком мало информации), с другой, очень хочется (авианосец является одной из центральных тем блога и объектом моей горячей привязанности). Поэтому всё же осмелюсь рискнуть и обобщить имеющиеся сообщения, мнения и предположения, добавив к ним, как водится, своё собственное в'идение того, что готовит судьба системообразующему кораблю ВМФ России.
1. "Кузнецов" прибывает в пункт постоянного базирования (35 СРЗ) после боевой службы в Средиземном море, 10.02.2017 (фото пресс-службы 35 СРЗ)
Лужа для Рахманова
Не прошло и двух лет со дня назначения А. Рахманова на должность главы ОСК, как бывший чиновник Минпромторга, который должен был уже худо-бедно освоиться на новом месте, позволил себе публичное высказывание, которое раз и навсегда поставило крест на его репутации:
"Для нас существующий подход к ремонту крупнотоннажных кораблей – "Адмирала Кузнецова", "Петра Великого" – не является чем-то однозначным и оптимальным по одной простой причине – размер затрат на ремонт кораблей, которым уже 30-35 лет, приближается к стоимости строительства нового корабля, а срок их эксплуатации будет гораздо меньше, чем у корабля новой постройки… А надо ли это делать, и если надо, то при каких условиях? Это вопрос общей концепции жизненного цикла – если срок эксплуатации корабля 30 лет, то необходимо ли продлевать ему жизнь? Для нас вопрос судоремонта, особенно крупных, технически сложных кораблей не очевиден. Поэтому, прежде чем говорить о том, где это делать, нужно спросить – а зачем это делать?" (ссылка 1).
После триумфального средиземноморского боевого похода 25-летнего "Кузнецова" и 18-летнего "Петра", за которым, затаив дыхание, следил весь мир (в особенности, зрители российских телеканалов − благодаря прикомандированным съёмочным группам, работавшим на кораблях нашей КАГ, по сути, без сна и отдыха), слова А. Рахманова звучат совсем уж нелепо и непрофессионально*. По не совсем понятным причинам (скорее всего, в угоду какому-то внутрикорпоративному перераспределению средств) госчиновник, главный кораблестроитель России наплевал на интересы страны и её ВМФ, забыв о том, что на серийное строительство БНК 1 ранга мы выйдем только лет через 10, а до тех пор важнейшим приоритетом ОСК будут ВТГ и ремонты с модернизацией имеющихся перворангов. Предложив пустить на металлолом красу, гордость и основу боевой мощи нашего военного флота, АР сел в такую лужу, что до конца своей карьеры ему придётся ходить в мокрых штанах.
* Более того, высказывание по ссылке 1 датировано 08.04.2016, т. е. когда решение о боевой службе было уже принято и оба вышеназванных корабля активно готовились к походу, начавшемуся полгода спустя (15.10.2016). С учётом того, что президент ОСК никак не мог об этом не знать, речёвка Рахманова воспринимается как откровенный саботаж, что характеризует её автора с самой неприглядной стороны.
Срок и цена
По словам гендиректора Невского ПКБ, уже выполнившего техпроект среднего ремонта с модернизацией пр. 11435, С. Власова работы могут занять от 2-х до 3,5 лет − всё будет зависеть от решения Минобороны, которое должно утвердить объём финансирования и, как следствие, перечень подлежащих выполнению работ (ссылка 2). Рахманов, отношение к достоверности сообщений которого я уже высказал ранее, называет срок в 2 года (ссылка 3), анонимы из "оборонки" и ВМФ − около 2-х и 2,5 (ссылка 4) (ссылка 5). К С. Власову доверия, конечно, больше, но тут надо иметь в виду поправку на реалии нашего судпрома, а именно: сроки окончания ремонта "Нахимова", "Устинова" и "Чабаненко" были сдвинуты вправо строго на 2 года (с 2018 на 2020, с 2014 на 2016 и с 2016 на 2018 соответственно).
Согласно различным источникам, постановка "Кузнецова" в ремонт может произойти в конце мая 2017 г. (ссылка 4), до июля 2017 г. (ссылка 5) и в 2018 г. (ссылка 6) (ссылка 7). Перенос начала среднего ремонта на 2018 г. целесообразен по крайней мере по трём причинам: 1) после тщательно проведённого предпоходового ремонта (01-10.2016) корабль боеготов и может нести боевую службу; 2) до принятия новой программы вооружения на 2018-2025 г.г. (ГПВ-2025) в 2017 г. могут возникнуть проблемы с финансированием ремонтных работ; 3) "выигранный" год можно использовать для подготовки недоученных пилотов МиГ-29К(УБ) 100 окиап.
С учётом сказанного выше, самым оптимистичным (но малореальным) сроком окончания ремонта ТАВКР является 2019 г., самым пессимистичным (но наиболее достоверным) − 2023-2024 г.г. с продлением срока службы минимум на 20 лет (ссылка 8), как раз до того момента, когда в составе ВМФ России появятся авианосцы новых проектов, заложенные в 2025-2035 г.г. Что касается стоимости работ, указанной в материале по ссылке 8 (65 млрд руб.), то она представляется вполне адекватной, за исключением доли ОКР (30 млрд руб. или 46%), хотя последняя и объясняется вполне разумными причинами − необходимостью разработки заново узлов и агрегатов, уже не выпускающихся в нашей стране.
Место действия
Вскоре по завершении дальнего похода КАГ СФ в СМИ появились сообщения о том, что Центр судоремонта "Звёздочка" готов выполнить ремонт с модернизацией "Кузнецова", причём из контекста следовало, что сиё знаменательное событие будет происходить по фактическому адресу головного предприятия ЦСЗ, т. е. в г. Северодвинске (ссылка 9), чему препятствуют два немаловажных обстоятельства. Во-первых, головная "Звёздочка", исправно починяющая атомные подводные крейсера и не только, перегружена заказами. Вместо "Тулы" в завод придёт "Брянск", вместо "Орла" − скорее всего, "Воронеж", вместо "Устинова" − "Москва". Кроме того, в работе находится "Леопард", ждут своей очереди однотипные "Волк", "Самара" и "Братск", ДЭПЛ "Ярославль", в подвешенном состоянии − "Карп". Какой тут ещё ТАВКР?!
Во-вторых, несмотря на внушительные размеры наливной док-камеры (205х130=26650 кв. м − два футбольных поля) авианосец не поместится там даже по диагонали (Lвл=270 м против 243 м), более того − не сможет даже войти в слишком узкие ворота (на фото 4 видно, как в док-камеру заходит АПКР пр. 949А "Смоленск" с Bнб=18,2 м против Bвл=33,4 м у ТАВКР пр. 11435; у РКР пр. 1164, также проходившего докование в ЦСЗ, Bнб=20,8 м).
Всё встаёт на свои места, если вспомнить, что 35 СРЗ является мурманским филиалом ЦС "Звёздочка", где базируется "Кузнецов", а в одном из сообщений говорится, что "крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба в Мурманске)" (ссылка 4). Дело в том, что доки 35 СРЗ (Северный и Южный) пока не могу вместить авианосец, хотя соответствующий проект их реконструкции уже разработан ПФ "Союзпроектверфь", и один из вариантов, подразумевающий объединение обоих доков в один, 27.04.2016 одобрен для дальнейшей реализации научно-техническим советом, состоявшим из представителей КГНЦ, Невского ПКБ, ЦС "Звёздочка" и 35 СРЗ (рис. 8).
Разумеется, такое масштабное мероприятие, как реконструкция докового комплекса, который сможет проводить докование не только 11435, но и 11442, быстро провести не удастся, и в этот раз (как и в прошлый) придётся воспользоваться плавдоком ПД-50 82 СРЗ в Росляково (неготовность Севмаша принять сейчас 11435 объяснять излишне).
Самолёт РЛДН
Самым серьёзным изъяном авианосца пр. 11435, без сомнения, является отсутствие самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН, более привычная аббревиатура − ДРЛО). При этом, до сих пор бытует мнение, что для взлёта тяжёлого ЛА с турбовинтовентиляторными двигателями (ТВВД) и максимальной взлётной массой в 40 000 кг (у Су-33 − 33 000 кг) требуется катапульта, однако это не так. Наверное, мало кто помнит, что в первоначальном варианте Як-44(РЛД) помимо двух турбовинтовых двигателей под крылом предусматривались четыре подъёмных ТРД в фюзеляже, но позднее была применена новая конструктивно-компоновочная схема самолёта РЛДН трамплинно-катапультного взлёта, в которой высокая взлётная тяговооружённость и обдув верхней поверхности крыла для повышения его подъёмной силы до уровня, достаточного для взлёта с трамплина, обеспечивались двумя ТВВД Д-27.
Главная изюминка Як-44 − двигатели Д-27, не имеющие аналогов в мире, были разработаны Запорожским МКБ (ЗМКБ) "Прогресс", т. е. во враждебном нам государстве, однако оба ключевых элемента ТВВД, определяющие его высокий технологический уровень (винтовентилятор и редуктор) производились в России − Ступинским КБМ (в настоящее время − НПП "Аэросила") и Московским МПП "Салют" (сейчас НПЦ газотурбостроения "Салют"), а значит мы имеем всю техническую документацию, навыки и в любой момент можем возобновить их производство (по 4 Д-27 используются на одном-двух опытных Ан-70 ВВС Украины).
Техпредложение по Як-44 (2 ТВД плюс 4 ТРД) на основе полученного ранее задания (ТТЗ?) ОКБ Яковлева подготовило к ноябрю 1979 г., проектирование по новой схеме продолжилось только в октябре 1984 г. (2 ТВВД). В январе 1990 г. состоялась защита эскизно-технического проекта и макета самолета Як-44. По основным ЛТХ он значительно превосходил E-2C "Хокай" с катапультным взлётом. В том же году началась постройка первого лётного образца. В августе была закончена доработка конструктивно-технологического макета (который решили использовать в качестве ГВМ), он был разобран, погружен на баржу, доставлен речными путями в Чёрное море на борт "Кузнецова" и снова собран.
Оценка эксплуатационных характеристик Як-44 при базировании на борту ТАВКР проводилась в сжатые сроки в течение первой половины сентября. Проверялись возможности буксировки и швартовки самолёта на полётной палубе и в ангаре, накатывания на платформу подъёмника и подъёма на полетную палубу, спуска в ангар и установки на штатное место, сопряжение самолета с постами технического обеспечения в ангаре и на палубе. Работы проводились комплексной бригадой из сотрудников ОКБ им. Яковлева, НПКБ, завода "Универсал", ЧСЗ, представителей ВВС и ВМФ.
Вследствие некоторой переразмеренности, явившейся платой за трамплинный взлет, а также многофункциональный радиотехнический комплекс (РТК), работающий не только по воздушным и надводным, но и по наземным целям, Як-44 имел несколько большие габариты, нежели "Хокай", однако он достаточно хорошо вписывался в полётную и ангарную палубы корабля и не требовал заметного (с точки зрения эффективности всей корабельной авиагруппы) уменьшения числа истребителей. С другой стороны, необходимо признать и положительные качества трамплинного взлета, благодаря относительно высокой надёжности трамплина, как взлётного устройства, особенно в характерных для боевой деятельности ВМФ России северных широтах.
Предполагалось, что на "Кузнецове" и "Варяге" будут базироваться до 3-4 самолётов РЛДН Як-44, на борту 11437 должен был размещаться увеличенный парк корабельных самолетов, включая 6 самолётов РЛДН. Однако, после развала Советского Союза из-за сокращения финансирования дальнейшие работы по самолету Як-44 замедлились, а в 1992 году, после прекращения постройки ТАВКР пр. 11437, были остановлены на этапе постройки опытных самолётов для лётных испытаний**.
** Использованы факты и цитаты из статьи В. Абидина "Орлиный глаз флота. Самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44Э", Крылья Родины, №10/2009 (стр. 30-41).
Таким образом, на сегодняшний день мы имеем утверждённый эскизно-технический проект Як-44, "обкатанный" на "Кузнецове" конструктивно-технологический макет самолёта, и, самое главное, техническую документацию на ТВВД Д-27 (или, по крайней мере, на важнейшие его составные части). Кроме того, у нас есть время (до 3,5-5,5 лет) и, если верить СМИ, 30 млрд руб. на ОКР. Почему бы не предположить, что всё это даст нам к 2023-2024 г.г. палубный самолёт РЛДН?
2. Док-камера головного предприятия ЦС "Звёздочка" (спутниковый снимок со zvezdochka-ru)
3. Док-камера "Звёздочки", вид на ворота. Уровень воды соответствует уровню моря (фото со zvezdochka-ru)
4. АПКР пр. 949А "Смоленск" входит в док-камеру "Звёздочки" (фото со zvezdochka-ru)
5. РКР пр. 1164 "Маршал Устинов" в док-камере "Звёздочки" во время доковой операции (фото со zvezdochka-ru)
6. Схема имеющихся сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в "Вестнике технологии судостроения и судоремонта" №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)
7. Первый вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)
8. Второй вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)
9. "Кузнецов" в ПД-50 82 СРЗ, Росляково (Мурманск), 08.07.2015 (фото от sam7 с forums.airbase.ru)
10. Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (Крылья Родины, №10/2009)
11. Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (рис. В. Погодина, Авико Пресс с сайта "Уголок неба" − airwar.ru)
http://navy-korabel.livejournal.com/1603
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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одни майданутые. Небоевые потери – 2 самолёта из 13, а у автора – “триумфальный поход”. (а неудачный – это если все 13 утонут???)
Что такое сделали корабельные самолёты, чего не могли аэродромные?
дорогостоящая поддержка технологий.
Лучше бы написал, почему капитан не под трибуналом. После утонувшего самолёта “потому что кончился бензин”.
РФ ржавеет от безответствености на всех уровнях. слишком добрый дядя Вова. у Брежнева бы много погон полетело за такой поход.