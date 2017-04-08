Дхарма = Гнозис = Истина





Существуют знания, Дух пробуждающие.



Они одни и те же во всех веках. Во всех народах.



И хотя названия этой системы знаний различны, сами они одинаковы и дают один и тот же эффект: пробуждают Дух в человеке. А "кто голос духа своего услышит, тот над бездною да вознесется..."



И важно понять, что все философии и религии являются лишь оберткой для этих знаний. Сами же они не понятны уму обычного человека. А потому требуются многие усилия, чтобы научиться их понимать.



Но когда усилия приложены, и понимание приходит, ум становится восприимчив к ним, это есть Путь и Истина, тайная стезя, узкие врата в Царствие Божие и остановка колеса сансары. Конечное освобождение, потому что только Истина делает свободным.



Ради поиска этих знаний и нахождения их и существует человек - чело, шагающее через века.

Кто вспомнит себя таким, тот найдёт в себе Вселенную. А Вселенная обнаружит в себе чело-века.

Кто не обнаружит, тот есть прах, так утверждали все основатели религий и философий.

Поэтому только истинные знания имеют значение.



Те же знания, что к такому пониманию не приводят, являются мусором, захламляющим ум.

Чтобы это понять, оценить и распознать, отделить зерна от плевел, существует медитация.

Медитирующий Бхикшу уходит от суеты, уходит от мирского, он сметает пыль повседневности со своего ума и начинает касаться сути вещей, а не их оболочек.



И лишь тогда может он понять, что ценно, а что подлежит разрушению.



Это сосредоточение есть начало пути в Жизнь.



Все что до этого - лишь поиски.



Все что не приводит к этому лишь окончание, не начало.



Так видит мудрый.

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