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Дхарма = Гнозис = Истина

22:20. 8 апреля 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:



Существуют знания, Дух пробуждающие.

Они одни и те же во всех веках. Во всех народах.

И хотя названия этой системы знаний различны, сами они одинаковы и дают один и тот же эффект: пробуждают Дух в человеке. А "кто голос духа своего услышит, тот над бездною да вознесется..."

И важно понять, что все философии и религии являются лишь оберткой для этих знаний. Сами же они не понятны уму обычного человека. А потому требуются многие усилия, чтобы научиться их понимать.

Но когда усилия приложены, и понимание приходит, ум становится восприимчив к ним, это есть Путь и Истина, тайная стезя, узкие врата в Царствие Божие и остановка колеса сансары. Конечное освобождение, потому что только Истина делает свободным.

Ради поиска этих знаний и нахождения их и существует человек - чело, шагающее через века.
Кто вспомнит себя таким, тот найдёт в себе Вселенную. А Вселенная обнаружит в себе чело-века.
Кто не обнаружит, тот есть прах, так утверждали все основатели религий и философий.
Поэтому только истинные знания имеют значение.

Те же знания, что к такому пониманию не приводят, являются мусором, захламляющим ум.
Чтобы это понять, оценить и распознать, отделить зерна от плевел, существует медитация.
Медитирующий Бхикшу уходит от суеты, уходит от мирского, он сметает пыль повседневности со своего ума и начинает касаться сути вещей, а не их оболочек.

И лишь тогда может он понять, что ценно, а что подлежит разрушению.

Это сосредоточение есть начало пути в Жизнь.

Все что до этого - лишь поиски.

Все что не приводит к этому лишь окончание, не начало.

Так видит мудрый.

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