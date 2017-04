15 раз, когда Трамп говорил, что США не должны бомбить Сирию

Перед тем, как стать президентом США, Дональд Трамп неоднократно протестовал против бомбёжек Сирии. Если поднять архив его твиттера за 2013-2014 год, то становится очень интересно и развлекательно. Особенно читать те его записи, в которых он подчёркивал необходимость сперва получить одобрение Конгресса, а уж потом начинать военные действия против любой ближневосточной страны.

И вот его недавнее официальное заявление:

"Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies." (Годы попыток изменить поведение Асада провалились самым драматическим образом. Как результат - миграционный кризис продолжает углубляться, регион продолжает дестабилизироваться, угрожая Соединённым Штатам и их союзникам).

Ну так давайте же взглянем, что вещал старина Дональд четыре года назад.



"Нам нужно держаться подальше от Сирии, эти "повстанцы" так же плохи, как и текущий режим. Что мы получим в обмен на наши жизни и миллиарды долларов? Ничего!"



"Запомните, все эти "борцы за свободу" в Сирии хотят направить самолёты в наши здания"





"Почему мы продолжаем транслировать новости об атаке на Сирию? Раз уж нападаем, то почему бы не замолчать и не застать их врасплох?"





"Нет, дурачок, я бы не совался в Сирию. А если бы и сунулся то не стал бы трубить об этом по всем медиа, как дурак"





"Пусть арабские страны разбираются с Сирией. Почему эти богатые арабские страны не возмещают нам огромную стоимость этой атаки?"





"Что мы получим от бомбёжек Сирии кроме огромных долгов и возможного долгосрочного конфликта? Обама должен получить одобрение Конгресса"





"СНОВА ОБРАЩАЮСЬ К НАШЕМУ ГЛУПОМУ ЛИДЕРУ: НЕ АТАКУЙ СИРИЮ ЕСЛИ АТАКУЕШЬ, ТО СЛУЧИТСЯ МНОГО УЖАСНЫХ ВЕЩЕЙ, А МЫ ОТ ЭТОЙ ДРАКИ НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЕМ"





"Россия направляет флот в Средиземное море. Война Обамы в Сирии грозит перерасти во всемирный конфликт"





"Многие из сирийских повстанцев - это джихадисты, убивающие христиан. Почему мы вообще должны за них сражаться?"





"Президент Обама, не атакуй Сирию. Позитивных аспектов в этом нет, зато негативные - ужасны. Побереги порох для другого (более важного) случая"





"Не атакуй Сирию - атака принесёт США одни лишь неприятности. Сфокусируйся на том, чтобы сделать страну вновь сильной и великой"





"Обама должен фокусироваться на НАШЕЙ СТРАНЕ, на рабочих местах, здравоохранении и других проблемах. Забудь про Сирию и сделай Америку снова великой!"





"Мы должны перестать болтать и лезть в Сирию и другие страны, где нас ненавидят, а вместо этого возродить собственную страну и сделать её снова великой!"





"Обама бомбит ИГИЛ в Ираке и вооружает его в Сирии? Какого чёрта!"



"Вы верите, что Обама вооружает "умеренную оппозицию" в Сирии? Неизвестно, кто они такие. Какого чёрта он делает, они обернутся против нас".

Андрей Шаповалов