Илья Александрович Варламов

На Манежной площади в Москве сегодня прошла акция памяти жертв теракта в питерском метро. Она была назначена на 17:00, но уже к 16:00 на подступах к месту проведения собралось много людей. На Лубянке стояли толпы с цветами, около Большого театра общалась молодёжь, кто-то шёл с Никитской.

Несмотря на то, что акция, по заверению организаторов, была стихийная, и придумали её якобы только вчера, мероприятие выглядело хорошо организованным и подготовленным. Сцена, оформленная принтами с тегом #ПИТЕРМЫСТОБОЙ, экраны, значки и футболки с логотипом акции, волонтеры в специальных курточках – всё было так, словно готовились сильно заранее.

Официально организаторами акции были Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта и Транспортная ассоциация московской агломерации, а намерение посетить митинг одним из первых озвучил журналист Сергей Доренко. Судя по всему, многие москвичи узнали об акции благодаря хэштегу #питермыстобой, которым несколько последних дней делились медийные персоны.

К сожалению, даже по такому важному поводу некоторые люди не могут удержаться от того, чтобы заработать себе политические очки. Кто-то пришел с флагами и своей агитацией, кто-то зачем-то начал сгонять людей, которым эта акция была и вовсе не нужна. Зачем? Чтобы показать по телевизору картинку красивую? А что случилось бы, если бы пришло не 50 000, а 25 000? 25 000 искренних москвичей, которые пришли не по разнарядке с работы или учебы? Мир бы рухнул? Картинка была бы не такая красивая? Но об отдельных уродах я расскажу в посте подробнее.

Источник: nnm.me