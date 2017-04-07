«Наш комплекс С-400 не мог сбить „Томагавки“, выпущенные по Сирии»

В ночь на пятницу, 7 апреля, с двух кораблей ВМС США в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По данным американской разведки, именно с этой базы официальный Дамаск организовывал атаки с использованием химического оружия, включая бомбардировку Идлиба.

Командование вооруженных сил Сирии сообщило, что в результате удара погибли шесть сирийских солдат. В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе Шайрат, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв. «Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», — заявил «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Но даже если среди российских военнослужащих нет погибших, совершенно ясно: риск, что в Сирии мы столкнемся с США в вооруженном конфликте, многократно возрос.

Надо сказать, американцы это прекрасно понимают. Вот как рассказал о процессе принятия Дональдом Трампом решения нанести удар по авиабазе в Сирии советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

«Мы взвесили риски, связанные с любыми военными действиями, но мы оценивали их относительно риска бездействия. Мы провели заседание Совета нацбезопасности, чтобы рассмотреть варианты действий. Мы обсудили с президентом три варианта, и он попросил нас сфокусироваться на двух из них, и задал нам ряд вопросов», — рассказал Макмастер. По его словам, «ответы были представлены президенту на брифинге в четверг при участии руководства Совета нацбезопансости во Флориде, по видеосвязи с Вашингтоном». «После продолжительного совещания и углубленной дискуссии президент решил действовать», — добавил Герберт Макмастер.

Другими словами, США решили, что в Сирии мы не полезем в бутылку. Но, возможно, Трамп просчитался. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин счел ракетный удар США агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, «причем под надуманным предлогом».

Песков добавил, что действия Вашингтона «наносят существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии». «А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним», — отметил пресс-секретарь.

Со своей стороны, МИД РФ выпустил заявление, в котором назвал удар США «бездумным подходом», призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание, а также уведомил, что Москва приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

Как могут развиваться события в Сирии, наглядно продемонстрировали российские военные. 7 апреля на полигоне «Телемба» в Бурятии расчеты зенитно-ракетных систем С-400 и С-300ПС отразили условную атаку ракет «воздух-поверхность», выпущенных с самолетов дальней авиации Ту-95МС. Об этом сообщал представитель Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев. Напомним: именно зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 задействованы для защиты военной базы России в Сирии.

Чем реально мы ответим американцам, как будут развиваться ситуация в треугольнике Дамаск-Москва-Вашингтон?

— Наша система ПВО С-400, которая развернута в Сирии, на авиабазе Хмеймим, чисто технически не смогла бы сбить американские «Томагавки», — отмечает полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. — До сирийской авиабазы Шайрат, по которому нанесли удар американцы, от Хмеймима порядка 100 км. Однако для систем ПВО есть ограничительное понятие радиогоризонта.

Да, максимальная дальность поражения С-400 составляет 400 км. Но надо понимать: это досягаемость по воздушным целям, которые действуют на средних и больших высотах. Крылатые ракеты, которые действуют на высотах 30−50 метров, не видны с такого расстояния просто потому, что Земля «кривая» — шарообразная. Словом, американские «Томагавки» находились за пределами радиогоризонта С-400.

Замечу: никакая система ПВО — что российская, что американская, — физически неспособна увидеть крылатые ракеты на такой дальности.

Для увеличения радиогоризонта используют различные меры. В частности, в системах ПВО радиолокатор поднимают на вышках. Такая вышка есть и в Хмеймиме, тем не менее, она не позволяет увеличить дальность обнаружения так сильно — до 100 км.

«СП»: — Как обстоит ситуация с военно-политической точки зрения, мы обязаны предоставить Дамаску военную помощь?

— Россия находится в Сирии исключительно для борьбы с терроризмом. У нас нет ни договора с сирийским правительством о защите Сирии от третьих стран, ни каких-либо союзнических обязательств друг перед другом. И Москва не собирается подобные договоры подписывать.

Напомню, что в период нахождения группировки российских ВКС в Сирии Израиль нанес несколько ракетных ударов по сирийским авиабазам. В том числе — по авиабазе вблизи Дамаска. Но мы в эти ситуации никак не вмешивались, и таким ударам не противодействовали.

«СП»: — Есть ли основания, в таком случае, говорить, что сейчас риск боевого столкновения в Сирии между США и РФ возрос?

— Риск возрос потому, что наши военнослужащие в Сирии присутствуют не только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения Тартус. Наши группы разминирования и наши военные советники присутствуют и в других районах Сирии. В Хомсе, например, который расположен недалеко от авиабазы Шайрат, у нас открыт центр разминирования, где мы обучаем сирийцев инженерно-саперным работам.

Если США в одностороннем порядке будут наносить удары по объектам правительственных сил в Сирии, есть риск гибели российских военнослужащих. Естественно, в таком случае последует соответствующая реакция со стороны России. Предсказать ее никто не возьмется, поскольку речь будет идти об акте прямой агрессии ВС США против представителей ВС России.

Так что риск, действительно, существенно возрос. Да, США предупредили нас по линии предотвращения инцидентов в Сирии, что наносится удар по авиабазе Шайрат. Но все равно, это не гарантирует от чрезвычайно опасных инцидентов. Может случиться так, что американцы предупредят не совсем вовремя, или «Томагавк» отклонится от заданного маршрута, что приведет к гибели российских военнослужащих.

По сути, решение США о нанесении ракетного удара резко обострило конфликтность. Оно поставило крест на возможности взаимодействия РФ и США в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также на надежде на возрождение роли Совета Безопасности ООН и других международных структур, которые занимаются вопросами войны и мира. А эта роль сегодня, замечу, сведена до уровня курилки, в которой обсуждают, но ничего не решают.

«СП»: — Ракетный удар США по авиабазе в Сирии был «единичной операцией», заявил Reuters неназванный американский военный чиновник. Если это не так, США могут ракетными ударами подорвать военную мощь Дамаска?

— Мощь Дамаска определяется, главным образом, сухопутными войсками и ополчением, а также артиллерией — теми, кто работает «на земле». При таком раскладе попытка крылатыми ракетами нанести поражение правительственным войскам Сирии обречена на провал. Такая задача не может быть решена исключительно воздушными или ракетными ударами. Она может быть решена только вводом наземного контингента — мы это видели на примере Ирака.

Теоретически ничего исключать нельзя: американцы могут принять решение о продолжении ракетных ударов, но решающего военного значения они не имеют. Другое дело, что под прикрытием ударов США террористические группировки могут перейти в общее контрнаступление.

Впрочем, не будем забывать, что в Сирии присутствуют российские ВКС, и у них как раз есть потенциал, чтобы более активно громить террористов. Правда, для этого сирийскую группировку нам, возможно, снова придется увеличить. И это один из вариантов ответа, который мы можем дать американцам.